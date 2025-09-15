Emmy 2025, la alfombra roja: vestidos, jeans y mensajes pro Palestina

Javier Bardem, nominado a Mejor actor de reparto de miniserie por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, llevó un pañuelo palestino y en su paso por la alfombra rojo dijo a EFE: “Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. (…) por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel”.

Foto: EFE