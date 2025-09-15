15 de septiembre de 2025

Emmy 2025, la alfombra roja: vestidos, jeans y mensajes pro Palestina

La noche que premió a la comedia The Studio (Apple TV), el drama The Pitt (HBO Max) y la miniserie Adolescencia (Netflix), vio pasar por la alfombra roja brillos, plumas, minimalismo y algunos mensajes de cese al fuego en Gaza

Javier Bardem, nominado a Mejor actor de reparto de miniserie por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, llevó un pañuelo palestino y en su paso por la alfombra rojo dijo a EFE: “Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. (…) por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel”.

Foto: EFE
Hannah Einbinder, ganadora del Emmy a Mejor actriz de reparto de comedia por Hacks, llevó un vestido de Louis Vuitton con un pin de Artists4Ceasefire; al recibir el premio, la actriz, judía, terminó su discurso con un: “¡Liberen a Palestina!”.

Foto: AFP
Con su traje blanco de Dolce & Gabbana, Tramell Tillman hizo historia al ser el primer actor negro en ganar el Emmy en la categoría de reparto de serie dramática por Severance.

Foto: EFE
Britt Lower, ganadora del Emmy a Mejor actriz de serie dramática por Severance, con un vestido de Calvin Klein.

Foto: EFE
Brittany Snow, vestida por Wiederhoeft.

Foto: EFE
Cate Blanchett, candidata a Mejor actriz de miniserie por Disclaimer, con un mono de Armani Privé.

Foto: EFE
Jenna Ortega, protagonista de Merlina, por Givenchy.

Foto: EFE
Aimee Lou Wood, nominada a Mejor actriz de serie dramática por The White Lotus, llevó un vestido de Alexander McQueen y un pin de Artists4Ceasefire.

Foto: EFE
Colman Domingo, nominado a Mejor actor de comedia por Las cuatro estaciones, con un traje de Valentino.

Foto: AFP
Hunter Schafer, por Alexander McQueen.

Foto: EFE
Michelle Williams, nominada a Mejor actriz de miniserie por Dying of Sex, llevó un vestido de Chanel.

Foto: EFE
Jean Smart, ganadora del Emmy a Mejor actriz de comedia por Hacks, con un diseño de Christian Siriano.

Foto: EFE
Kathy Bates, candidata a Mejor actriz dramática por Matlock, deslumbró con su vestido ceñido a la cintura, muy al estilo Meryl Streep.

Foto: AFP
Kristen Bell, nominada a Mejor actriz de comedia por Nadie quiere esto, por Armani&nbsp;Privé.

Foto: AFP
Megan Stalter, comediante y parte del reparto de Hacks, solo se preocupó de que destacara el mensaje en su cartera: “¡Cesen el fuego!”.

Foto: AFP
Bridget Everett, nominada a Mejor guion por la comedia Somebody Somewhere, con Murray Hill.

Foto: EFE
Selena Gomez, por Louis Vuitton.

Foto: AFP
Noah Wyle, ganador del Emmy a Mejor actor de serie dramática por The Pitt.

Foto: EFE
Parker Posey, candidata a Mejor actriz de serie dramática por The White Lotus, con un no tan elogiado diseño de Valentino.

Foto: AFP
Pedro Pascal, nominado a Mejor actor de serie dramática por The Last of Us, por Celine.

Foto: EFE
Scarlett Johansson, por Prada.

Foto: EFE
Seth Rogen, ganador de tres Emmy, a Mejor guion, dirección y Mejor actor de serie de comedia por The Studio.

Foto: EFE
Sydney Sweeney, por Oscar de la Renta.

Foto: EFE
Sarah Paulson llevó un vestido con (¿demasiadas?) plumas, de Marc Jacobs.

Foto: AFP
Mariska Hargitay, de La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales, con un traje de terciopelo de Christian Siriano.

Foto: AFP

