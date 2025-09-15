Emmy 2025, la alfombra roja: vestidos, jeans y mensajes pro Palestina

La noche que premió a la comedia The Studio (Apple TV), el drama The Pitt (HBO Max) y la miniserie Adolescencia (Netflix), vio pasar por la alfombra roja brillos, plumas, minimalismo y algunos mensajes de cese al fuego en Gaza
Javier Bardem, nominado a Mejor actor de reparto de miniserie por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, llevó un pañuelo palestino y en su paso por la alfombra rojo dijo a EFE: “Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. (…) por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel”.
Hannah Einbinder, ganadora del Emmy a Mejor actriz de reparto de comedia por Hacks, llevó un vestido de Louis Vuitton con un pin de Artists4Ceasefire; al recibir el premio, la actriz, judía, terminó su discurso con un: “¡Liberen a Palestina!”.
Con su traje blanco de Dolce & Gabbana, Tramell Tillman hizo historia al ser el primer actor negro en ganar el Emmy en la categoría de reparto de serie dramática por Severance.
Britt Lower, ganadora del Emmy a Mejor actriz de serie dramática por Severance, con un vestido de Calvin Klein.
Brittany Snow, vestida por Wiederhoeft.
Cate Blanchett, candidata a Mejor actriz de miniserie por Disclaimer, con un mono de Armani Privé.
Jenna Ortega, protagonista de Merlina, por Givenchy.
Aimee Lou Wood, nominada a Mejor actriz de serie dramática por The White Lotus, llevó un vestido de Alexander McQueen y un pin de Artists4Ceasefire.
Colman Domingo, nominado a Mejor actor de comedia por Las cuatro estaciones, con un traje de Valentino.
Hunter Schafer, por Alexander McQueen.
Michelle Williams, nominada a Mejor actriz de miniserie por Dying of Sex, llevó un vestido de Chanel.
Jean Smart, ganadora del Emmy a Mejor actriz de comedia por Hacks, con un diseño de Christian Siriano.
Kathy Bates, candidata a Mejor actriz dramática por Matlock, deslumbró con su vestido ceñido a la cintura, muy al estilo Meryl Streep.
Kristen Bell, nominada a Mejor actriz de comedia por Nadie quiere esto, por Armani Privé.
Megan Stalter, comediante y parte del reparto de Hacks, solo se preocupó de que destacara el mensaje en su cartera: “¡Cesen el fuego!”.
Bridget Everett, nominada a Mejor guion por la comedia Somebody Somewhere, con Murray Hill.
Selena Gomez, por Louis Vuitton.
Noah Wyle, ganador del Emmy a Mejor actor de serie dramática por The Pitt.
Parker Posey, candidata a Mejor actriz de serie dramática por The White Lotus, con un no tan elogiado diseño de Valentino.
Pedro Pascal, nominado a Mejor actor de serie dramática por The Last of Us, por Celine.
Scarlett Johansson, por Prada.
Seth Rogen, ganador de tres Emmy, a Mejor guion, dirección y Mejor actor de serie de comedia por The Studio.
Sydney Sweeney, por Oscar de la Renta.
Sarah Paulson llevó un vestido con (¿demasiadas?) plumas, de Marc Jacobs.
Mariska Hargitay, de La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales, con un traje de terciopelo de Christian Siriano.