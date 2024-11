El Teatro Colón presentó sus nuevas autoridades: Julio Bocca y Gerardo Grieco lideran el equipo

Teatro colon bocca MAU_2089.JPG Mauricio Rodríguez

A pesar de tener una infraestructura sobre la que no hay artista que no quiera pisar, Macri retomó el concepto del tesoro del teatro de Grieco y afirmó que lo más valioso que se tiene es la gente, el ámbito y la escuela de formación de talentos: “un gran objetivo de esta gestión es que todo ese dinero que invertimos como ciudad vuelva a generar una camada de talentos que conquiste el mundo”. El jerarca también expresó su tranquilidad de poder contar con todo el equipo sabiendo el desafío que implica llevar adelante la ciudad de Buenos Aires junto a un teatro como el Colón: “Hoy voy a poner la cabeza en la almohada más tranquilo porque ya sé que lo que ocurre acá es mucho mejor”, concluyó.

Dando por finalizada la presentación, llegó el momento de la conferencia de prensa. El equipo entero se despidió y volvió a ser ovacionado aún más. La gente aclamaba a Bocca, y los gritos hacían evidente el amor e ilusión que la gente sentía por su regreso. A pesar de que estaba apurado debido a un vuelo que tenía previsto en unas horas, el nuevo director del ballet no dudó en acercarse a la gente ubicada en primera fila, e hizo subir al escenario a una niña para tomarse una foto juntos. Luego, se despidió del público y de la orquesta, que volvía al escenario a modo de cierre.

“Quise rodearme de gente a la cual respeto mucho, con la que he trabajado mucho y con quien tengo una misma visión”, afirmó Bocca en la conferencia de prensa al ser preguntado acerca de la formación de su equipo. “Quiero que la gente que está en la compañía pueda volver a sentirse valorada y a los nuevos, enseñarles la posibilidad que tienen”, agregó el exbailarín. También destacó la relación de los bailarines con el equipo de dirección a través de una metáfora en donde los primeros son "como el corazón de la compañía" y los segundos el cuerpo. "Un corazón sin cabezas, brazos y piernas no funciona, y al contrario tampoco. Es un equipo que debe trabajar en conjunto”.

MAU_1977.JPG Mauricio Rodríguez

Dado el pasado colaborativo que compartieron el gestor cultural uruguayo y el exbailarín argentino en Uruguay, era evidente que uno de los temas a abordar fuera su etapa en el SODRE. Se habló de ese tiempo juntos y de si existían aspectos del modelo de gestión de aquel entonces que pudieran ser replicados en esta nueva etapa. Tanto Grieco como Bocca coincidieron en que no existen dos modelos de gestión que sean directamente aplicables y transferibles de un teatro a otro. “Pero sí hay mucha experiencia mundial que aprovecharemos para hacer el traje a medida”, expresó Grieco. Sin embargo, añadió que la experiencia acumulada no solo los ha preparado para este momento, sino que también les ofrece la oportunidad de construir algo nuevo, para que “este transatlántico nuclear encuentre su órbita del siglo XXI y se proyecte más allá”, concluyó Grieco. “Es un cambio de modelo de gestión en marcha, sobre la marcha, respetuoso y cuidadoso porque hay un tesoro inmenso que es la gente que trabaja en el teatro y que es la que más ganas tiene de liberar ese potencial”, agregó el director general, retomando la importancia del capital humano en la gestión de esta nueva etapa.

Bocca complementó las declaraciones recordando su pasaje por Uruguay y se mostró agradecido por la experiencia que tuvo. “Una de las cosas que más me gusta es que el ballet sigue estando fuerte en Uruguay y que hacen cosas diferentes. Haber aportado ese granito de arena y que haya servido para la cultura y el arte me enorgullece”. Sin embargo, explicó que no es lo mismo, ya que esa era una etapa de mucho aprendizaje y descubrimiento debido a que se enfrentaba por primera vez a una compañía nacional de gran envergadura. Por el contrario, “uno acá entra con ya todo armado y en funcionamiento”, aseguró sobre su desafío actual. “Acá estoy seguro, tranquilo, sé lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar”. De igual forma, “siempre estoy dispuesto a aprender y a no cerrarme”, concluyó el director de ballet.

Teatro colon MAU_2144.JPG Mauricio Rodríguez

Finalmente, Bocca habló sobre el futuro y aseguró que se está tratando de cerrar un convenio con la Ópera de París y la escuela de esa institución, con la que además se está gestionando la posibilidad de hacer un intercambio de bailarines y maestros. Agregó también que el 1 de febrero habrá una audición para contratos para ballet que será internacional, pero con prioridad para los argentinos y latinoamericanos.

Por su parte, el director de ópera Andrés Rodríguez aseguró que a principios de diciembre se van a realizar audiciones para cantantes jóvenes y no tan jóvenes, puesto que la prioridad es llenar la temporada con talentos argentinos, “que los hay y en abundancia”, dijo. “Toda la temporada de 2025 tendrá doble y hasta triple elenco, lo que abrirá la gama de posibilidades para que los artistas ocupen los roles”.