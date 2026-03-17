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Esta fecha se instaló con éxito en el calendario global gracias a los 80 millones de descendientes de irlandeses radicados en el extranjero.&nbsp;
Patrono de Irlanda

En imágenes: el mundo se viste de verde para celebrar el Día de San Patricio, la mayor fiesta de Irlanda

Cada 17 de marzo grandes monumentos y sitios emblemáticos se iluminan para acompañar esta festividad que homenajea al patrón de Irlanda

Esta fecha se instaló con éxito en el calendario global gracias a los 80 millones de descendientes de irlandeses radicados en el extranjero. 

 AUTOR EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hace ya varios años que el Día de San Patricio, la mayor fiesta nacional de Irlanda, es también una celebración global. Cada 17 de marzo buena parte del mundo se viste de verde, mientras que grandes monumentos y sitios emblemáticos, como el edificio Empire State, la torre de Pisa o las cataratas del Niágara, se iluminan a tono para acompañar esta festividad que homenajea al misionero católico y patrón de Irlanda en el día asociado con su fallecimiento.

Dublin
La semana previa al Día de San Patricio es una de pico turístico en Irlanda.

La semana previa al Día de San Patricio es una de pico turístico en Irlanda.

Con una población de apenas cinco millones de habitantes, el éxito de esta fiesta nacional irlandesa se debe a sus más de 80 millones de descendientes a lo largo del mundo.

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La Semana de San Patricio es una de pico turístico para la capital irlandesa, con cientos de miles ocupando sus avenidas principales para ver los desfiles o hacer los clásicos tours de bares. Este año la temática del festejo se denominó Raíces, con el objetivo de explorar el patrimonio y el sentido de pertenencia y conectar a las generaciones pasadas con el presente.

Cataras del Niágara
Cada 17 de marzo, las cataratas del Niágara se iluminan de verde intenso por el Día de San Patricio.

Cada 17 de marzo, las cataratas del Niágara se iluminan de verde intenso por el Día de San Patricio.

San Patricio
Este año el desfile de Dublín se denominó Raíces y buscó conectar a las generaciones pasadas con el presente.

Este año el desfile de Dublín se denominó Raíces y buscó conectar a las generaciones pasadas con el presente.

Otra de las mayores celebraciones tiene lugar en la Quinta avenida de Nueva York, donde miles se reúnen entre bandas, desfiles y numerosas actuaciones. Las calles de Manhattan son un punto de encuentro para varias grandes figuras de la ciudad: en este caso, el Día de San Patricio dejó algunas imágenes para el recuerdo, como la del abrazo entre Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, y Ronald Hicks, nuevo arzobispo de la ciudad.

Zohran Mamdani
El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y el nuevo arzobispo de la ciudad Ronald Hicks se encontraron en medio de los festejos.

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y el nuevo arzobispo de la ciudad Ronald Hicks se encontraron en medio de los festejos.

Madrid San Patricio
Madrid también se suma a los festejos de San Patricio con un desfile en la Gran Vía.

Madrid también se suma a los festejos de San Patricio con un desfile en la Gran Vía.

Chicago no se queda atrás, ya que cada 17 de marzo transforma su principal río con tinta verde, convirtiendo el paisaje en una típica postal del Día de San Patricio.

Chicago San Patricio
El río de Chicago se tiñe de verde cada 17 de marzo.

El río de Chicago se tiñe de verde cada 17 de marzo.

Kate Middleton
Con motivo del Día de San Patricio, Kate Middleton acompañó a la guardia irlandesa en el Cuartel de Mons, en Aldershot (Reino Unido), donde se retuvo durante varios segundos para acariciar al perro que forma parte del cuerpo.

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