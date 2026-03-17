En imágenes: el mundo se viste de verde para celebrar el Día de San Patricio, la mayor fiesta de Irlanda

Hace ya varios años que el Día de San Patricio, la mayor fiesta nacional de Irlanda, es también una celebración global. Cada 17 de marzo buena parte del mundo se viste de verde, mientras que grandes monumentos y sitios emblemáticos, como el edificio Empire State, la torre de Pisa o las cataratas del Niágara, se iluminan a tono para acompañar esta festividad que homenajea al misionero católico y patrón de Irlanda en el día asociado con su fallecimiento.
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La Semana de San Patricio es una de pico turístico para la capital irlandesa, con cientos de miles ocupando sus avenidas principales para ver los desfiles o hacer los clásicos tours de bares. Este año la temática del festejo se denominó Raíces, con el objetivo de explorar el patrimonio y el sentido de pertenencia y conectar a las generaciones pasadas con el presente.
Otra de las mayores celebraciones tiene lugar en la Quinta avenida de Nueva York, donde miles se reúnen entre bandas, desfiles y numerosas actuaciones. Las calles de Manhattan son un punto de encuentro para varias grandes figuras de la ciudad: en este caso, el Día de San Patricio dejó algunas imágenes para el recuerdo, como la del abrazo entre Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, y Ronald Hicks, nuevo arzobispo de la ciudad.
Chicago no se queda atrás, ya que cada 17 de marzo transforma su principal río con tinta verde, convirtiendo el paisaje en una típica postal del Día de San Patricio.