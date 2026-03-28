Las camisetas del Mundial 2026: las más destacadas y el significado oculto de la de Uruguay

Hay pilchas que no se olvidan: se convierten en piezas de colección, en fragmentos de historia. La naranja de Holanda que inmortalizó a Cruyff en el 74, la alternativa de Argentina con la que Maradona desparramó ingleses o, más acá en el tiempo, la Celeste con la que Forlán ilusionó a todo un país.

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Otras, opacadas por malos resultados, quedan escondidas en el fondo del placard, para posiblemente nunca más ver la luz. Y, en ocasiones, camisetas que antes pasaban desapercibidas terminan transformándose en objetos de culto, no solo por el diseño, sino por la historia que cuentan.

A meses de que arranque un nuevo Mundial, algunas empiezan a llamar la atención, ya sea por su diseño audaz, colores que rompen con la tradición o guiños históricos que esconden. Aquí, un repaso de las más destacadas.

El principal anfitrión llega con una camiseta titular que habla tanto de historia como de futuro: blanca con detalles rojos y azules, patrones geométricos que sugieren movimiento, escudo renovado y la frase “One Nation, One Team” en el cuello, que refuerza el espíritu de unidad.

El fileteado porteño, ese arte que adorna bares, ómnibus y carteles de Buenos Aires con sus espirales y líneas ornamentales, sirve de inspiración para la camiseta suplente de Argentina, sobre cuya base negra aparecen detalles albicelestes y patrones que trasladan al fútbol la estética tradicional de la ciudad. Además, el clásico trébol de Adidas regresa al Mundial tras más de 30 años, conectando tanto con la historia de la selección como con la de la marca en Copas del Mundo.

Sudáfrica

Sudafrica Sudáfrica (Away), Adidas. Adidas

Los Bafana Bafana vuelven a un Mundial tras su ausencia en Catar 2022 y lo hacen con un equipamiento que no pasa inadvertido. La camiseta suplente, de Adidas —que volvió a vestir a la selección tras años con Le Coq Sportif— mantiene el verde oscuro tradicional y suma detalles dorados y blancos, con cuello tipo polo y un patrón geométrico inspirado en símbolos sudafricanos.

Países Bajos

Paises Bajos Países Bajos (Home), Nike. Nike

Pocas selecciones son tan reconocibles como la Naranja Mecánica. La camiseta titular de Países Bajos, diseñada por Nike, recupera el naranja brillante inconfundible pero lo hace con una actualización: el tono naranja domina todo el cuerpo con una textura sutil de líneas verticales, mientras que el negro acentúa las terminaciones del cuello, puños y paneles laterales, aportando un contraste moderno y atlético. El escudo, por su parte, luce un efecto iridiscente que, dependiendo de la luz, refleja matices distintos.

Francia

Francia Francia (Away), Nike. Nike

En 1886, Francia le obsequió a Estados Unidos la estatua de la Libertad como símbolo de amistad y de los ideales compartidos de libertad. Ciento cuarenta años después, los subcampeones del mundo retoman ese guiño: su camiseta alternativa adopta un tono verdigrís —el mismo de la estatua— con gráficos sutiles y detalles metálicos. El escudo de la federación aparece tonalizado en la misma paleta verdosa, con el gallo en relieve y un tratamiento satinado que se integra al diseño sin perder protagonismo.

Corea del Sur

Corea del Sur Corea del Sur (Away), Nike. Nike

De la mano de Nike, los surcoreanos apuestan por una identidad visual ligada a su cultura. La camiseta suplente presenta una base en tono púrpura intenso, atravesada por un estampado floral inspirado en el arte tradicional y en la mugunghwa (flor nacional), símbolo de resistencia y eternidad. Los detalles en verde menta y azul generan un contraste moderno, mientras que el escudo y el logo se integran en esa misma paleta.

Noruega

Noruega Noruega (Home), Nike. Nike

Entre las camisetas más comentadas de este Mundial están las de Noruega. Sí, las dos. La selección nórdica apuesta por reinterpretar su identidad: la titular mantiene el rojo clásico y destaca una cruz escandinava en azul y blanco, rellena con un patrón de nudos nórdicos que remite al arte tradicional; mientras que la secundaria rompe con todo con un diseño completamente negro, sobrio y moderno.

Haaland Mundial Noruega (Away), Nike. Nike

Canadá

Canada Canadá (Away), Nike. Nike

Negra y audaz, la tercera camiseta de Canadá transforma la hoja de arce, ícono nacional, en un patrón geométrico que cubre el pecho y las mangas. Los detalles en rojo del escudo y el logo de Nike refuerzan la identidad del equipo, mientras que el gráfico inspirado en hielo fracturado aporta dinamismo y fuerza visual, consolidando un kit que se destaca por estilo y carácter.

Austria

Austria 2 Austria (Away), Puma. Puma

Un gráfico marmolado en verde menta y detalles en fucsia, inspirado en las históricas cafeterías de Viena, aporta profundidad y textura a la camiseta alternativa de Austria. Las líneas doradas geométricas delimitan los paneles, mientras el escudo de la federación y el logo de Puma se destacan sobre el pecho. El nombre del país aparece en la parte superior de la espalda, mientras que los acabados en cuello y puños dan comodidad y estilo.

Costa de Marfil

Costa de Marfil Costa de Marfil (Away), Puma. Puma

La equipación alternativa de Costa de Marfil combina blanco y naranja con un estampado que remite a sus playas, que le da textura y movimiento. El elefante, símbolo nacional y apodo del equipo, refuerza la identidad visual del conjunto, mientras que los tonos naranjas —históricos en la selección— se equilibran con detalles claros. La prenda incorpora materiales técnicos orientados a la transpirabilidad y el rendimiento en competencia.

Brasil

Brasil Brasil (Away), Nike. Nike

La Seleção llega a la Copa del Mundo con la intención de “matar” a sus rivales, al menos simbólicamente, inspirándose en la rana dardo venenosa del Amazonas, cuya apariencia colorida advierte de su letalidad. El diseño de su alternativa combina una base azul oscuro con detalles en negro y acentos en amarillo neón y aguamarina, creando un patrón que remite a la piel del anfibio y transmite agresividad y energía. El escudo de Brasil se mantiene en el pecho junto al logo Jumpman de Jordan (Nike).

República Checa

Republica Checa

La suplente checa también parte de una base blanca, pero suma un enfoque más conceptual: incluye patrones sutiles inspirados en el cristal de Bohemia, uno de los símbolos culturales del país, que le confieren un efecto geométrico a la tela. Los detalles en dorado —presentes en elementos como el contorno del escudo, el cuello y algunos acabados— ejercen un contraste elegante que remite a la artesanía local.

Fuera del foco mundialista

Las principales marcas de indumentaria deportiva también mostraron camisetas de equipos que seguirán el Mundial desde la TV, como es el caso de Nigeria, Chile y Perú. Rupturista como pocas, la alternativa de la Roja apuesta por una base clara con tonos rosados, inspirada en el fenómeno del desierto florido del norte del país. Dispone de un patrón floral, con flores distribuidas en la trama que forman una textura sin imponerse. El fondo presenta un efecto levemente “agrietado” o irregular, que remite al suelo del desierto, mientras que el escudo aparece en color café intenso y destaca sobre la paleta suave.

Chile Chile (Away), Adidas. Adidas

Desierto florido

La Celeste se mantiene fiel a su esencia, con una camiseta titular que respeta el celeste clásico, aunque más tenue que de costumbre. Será, además, el primer Mundial con Nike como marca de la selección, en un diseño que no se va a los extremos —muy a la uruguaya: ni muy muy ni tan tan—, con detalles sutiles en cuello y puños, y el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el pecho. En el interior, un detalle conmemorativo recuerda el Estadio Centenario y la rica historia de la selección

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La suplente, en tanto, rompe con ese registro tras décadas de versiones blancas: oscura, con detalles en celeste en el cuello, los puños y el escudo, que aparece adaptado a la nueva paleta. En redes sociales, algunos incluso bromearon con que recuerda al traje de Black Panther, superhéroe de Marvel.

Embed vamos al mundial vestidos de Pantera Negra pic.twitter.com/tL7KAVnzuP — Jota (@jotacurcc) March 21, 2026

Pero su diseñador, Luis Callegari, se encargó de despejar todas las dudas desde su cuenta de Instagram: el patrón está inspirado en una vista aérea del Estadio Centenario, fusionada con el trofeo Jules Rimet, conquistado por Uruguay en los Mundiales de 1930 y 1950.

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¿Por qué destacan tanto las camisetas alternativas?

Las camisetas Away se han convertido en el espacio natural para la experimentación dentro del diseño deportivo. A diferencia de la titular —atada a la tradición, los colores históricos y la identidad más reconocible—, la suplente permite a las marcas y federaciones explorar nuevas paletas, patrones y referencias culturales sin romper del todo con el ADN del equipo. Ahí aparecen guiños a la geografía, el arte o la historia local que difícilmente tendrían lugar en la camiseta principal.

En ese terreno más libre, las segundas equipaciones funcionan como un laboratorio: arriesgan en texturas, gráficos y combinaciones poco habituales, y muchas veces terminan marcando tendencia. Algunas causan debate, otras se vuelven de culto, pero casi siempre logran algo clave: ampliar el lenguaje visual del fútbol más allá de lo clásico, mostrando que una camiseta también puede ser una forma de contar historias desde el diseño.

Más allá del fútbol

Arsenal Prenda temática del Arsenal, presentada por Adidas. Adidas/Instagram

En los últimos años, las camisetas de fútbol dejaron de ser exclusivas de la cancha para convertirse en verdaderos símbolos de estilo urbano. La Inglaterra 1990, con su cuello en V y minimalismo clásico, se lleva hoy con pantalones anchos y zapatillas retro, mientras que la Francia 1998 se combina sobre camisetas blancas o bajo camperas de cuero. Incluso los modelos más antiguos, como la Brasil 1970, con su amarillo vibrante y corte sencillo, se lucen con pantalones jogger y sneakers de edición limitada.

Esta tendencia no se limita a los clásicos, considerando que las camisetas más recientes también se usan como piezas clave del streetwear. Los equipamientos de clubes italianos, como el Como o el Venezia, con sus colores vivos y diseños vanguardistas, se integran en outfits urbanos combinados con jeans desgastados, chaquetas bomber o parkas ligeras. Hasta los detalles más actuales —como estampados geométricos, mangas oversize o logos reinterpretados— se convierten en elementos que permiten jugar con la moda diaria.

Venezia Producción de indumentaria de Venezia FC, inspirada en los gondoleros de la ciudad italiana. Instagram/Venezia FC

Además, la influencia del fútbol llegó tan lejos que hoy muchas marcas de ropa fuera del deporte diseñan prendas inspiradas en camisetas, trasladando los códigos del fútbol a otros ámbitos.

Un ejemplo de cómo las prendas se reinterpretan en la moda cotidiana fue un desfile organizado por la liga española, donde modelos caminaron luciendo camisetas vintage combinadas con prendas de uso diario.

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Por otro lado, las presentaciones de camisetas se conciben hoy casi como verdaderas producciones de moda. Marcas y clubes cuidan iluminación, styling, modelos y puesta en escena para destacar la prenda más allá de lo deportivo. Diseñadores como Yohji Yamamoto, Giorgio Armani y Stella McCartney han colaborado en ediciones oficiales para equipos como Real Madrid, SSC Napoli o Arsenal. Esto hizo que la camiseta se convirtiera en un objeto de deseo tanto dentro como fuera del fútbol.