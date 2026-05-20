¿Cómo ser parte de los clubes de lectura de Dua Lipa, Oprah Winfrey o Jimmy Fallon?

Uno puede estar a miles de kilómetros de celebridades como Oprah Winfrey, Natalie Portman o Reese Witherspoon y, aun así, sumergirse en un mismo libro junto con ellas, analizar personajes con miles de desconocidos alrededor del mundo o escuchar entrevistas en vivo con los autores de esas páginas. Estas son solo algunas de las posibilidades que, de forma gratuita, ofrecen los clubes de lectura impulsados por grandes estrellas, un fenómeno que se extiende cada vez más.

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A través de newsletters, podcast, publicaciones en Instagram o sitios web, figuras del mundo de la música, el cine, el periodismo y la televisión contagian su pasión por la lectura incluso entre quienes no tenían el hábito de leer o hace años no lograban terminar un libro. Así, las celebridades pasan a convertirse en guías literarios; conscientes de su gran influencia, suelen volcar en las recomendaciones de libros sus principales inquietudes, reflexiones sobre temáticas sociales y, a fin de cuentas, la imagen que quieren proyectar.

Un artículo de The Washington Post del 2021 consignó que los clubes de lectura modernos son, en general, impulsados por mujeres. Y el universo de las celebrities no es la excepción: en 1996, la presentadora de televisión Oprah Winfrey fue pionera al convertir sus recomendaciones literarias en un club que promueve el debate sobre temas que le interesan, y donde prácticamente cada libro mencionado se convierte en bestseller. Tres décadas después, son varias las famosas —y algún famoso— que encontraron en los clubes de lectura una nueva forma de conectar con sus seguidores y construir una comunidad más allá de su rubro principal.

Para Natalie Portman, leer ficción es una forma de empezar a practicar la empatía. “Sentimos por los personajes de las historias lo que sentiríamos por nosotros mismos o nuestros amigos”. Con esa frase, la actriz da la bienvenida a su plataforma convertida en club de lectura, natsbookclub.com.

Su última recomendación fue Famesick, libro de memorias de Lena Dunham que oficia de testimonio sobre la fama, la enfermedad y el precio a pagar por perseguir nuestros sueños. El club de Portman se concentra en la cuenta de Instagram @natsbookclub, aunque es posible suscribirse a la newsletter a través del sitio web para recibir novedades acerca de la próxima elección, así como los anuncios de entrevistas con los autores.

La actriz elige sobre todo historias escritas por mujeres, tanto de ficción como de no ficción, que tengan un trasfondo social e inviten a debatir, dialogar y compartir ideas. “Intento encontrar libros que profundicen nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al mismo tiempo, creo que la no ficción tiene un papel importante en la formación de nuestra cultura y pensamiento”, señala Portman.

Seguir la cuenta de Instagram del club alcanza para pasar a formar parte y estar al tanto de las recomendaciones y las reflexiones de la actriz sobre cada libro, además de enterarse de las entrevistas que esporádicamente realiza con los autores.

Dua Lipa

“No creé mi club de lectura en un café de Londres, sino en la prisión. Una de las prisioneras me dijo algo que nunca olvidé: ‘Si hubiera leído más cuando era joven, quizás no estaría acá ahora’”, contó Dua Lipa en su discurso en el Premio Booker, uno de los galardones literarios más prestigiosos de habla inglesa. Para el discurso principal, los organizadores del premio eligieron a la cantante británica por sobre cualquier escritor de renombre, lo que evidencia la importancia que la pasión por los libros de la artista tiene para el mundo editorial.

En su club de lectura dentro de la plataforma Service95, Lipa visibilizó la obra de autoras latinoamericanas como la chilenoperuana Raquel Jodorowsky (con quien se encontró en su paso por Lima el año pasado), a través de sus Cuentos para cerebros detenidos, o la argentina Selva Almada, por su libro No es un río. Como parte de su club, también realizó una entrevista exclusiva al escritor argentino Hernán Díaz; Fortuna, su novela, fue muy elogiada por la cantante, lo que impulsó fuertemente la proyección internacional del autor.

En Service95, la cantante comparte sus lecturas mensuales, ofrece entrevistas exclusivas junto con los autores y, además, recomienda libros para diferentes situaciones: qué leer cuando estás agotado y solo tenés capacidad para un cuento corto, o libros para reinventarse sin recurrir a un corte de pelo, entre otras. Además de compartir las entrevistas en su canal de YouTube e Instagram —con 170.000 y 400.000 seguidores, respectivamente— en 2025 Lipa también se asoció a Spotify para transmitir sus sesiones en formato podcast.

Para formar parte del club de lectura de Dua Lipa, basta con ingresar al sitio web de Service95 y suscribirse al boletín mensual. Al hacerlo, automáticamente se recibirán las recomendaciones literarias mensuales de la cantante sin costo alguno, además de las novedades, los detalles de los libros elegidos y las entrevistas con los autores.

Oprah Winfrey

Desde 1996, Oprah Winfrey ha recomendado 123 lecturas. Aunque la presentadora de televisión no sigue una agenda a la hora de recomendar, sí se toma su tiempo para elegir meticulosamente cada libro.

Oprah Winfrey Las plataformas para ser parte del club de lectura de Oprah Winfrey son Instagram (@oprahsbookclub) y YouTube (@Oprah).

El club comenzó como un segmento de debate dentro de The Oprah Winfrey Show, luego de haber convencido al equipo de producción: “Decían que no se podía hablar de ficción en televisión, porque nadie habría leído el libro del que se hablaba”. Fue así como decidieron anunciar el libro y dar tiempo suficiente a la gente para leerlo y generar conversación en torno al texto.

Las recomendaciones de Oprah abarcan desde memorias hasta obras de ficción, guías espirituales y análisis del clima político y social. Su enorme influencia ha sido tildada como “el efecto Oprah”, ya que algunos títulos poco conocidos se convirtieron en fenómenos editoriales tras su recomendación: sucedió con La canción de Salomón, novela de Toni Morrison que, publicada en 1977, resultó ganadora del Premio Nobel justo después de haber sido mencionado por Winfrey. Lo mismo pasó con La carretera, de Cormac McCarthy, que, recién publicada, ganó el premio Pulitzer de Ficción en 2007.

En los últimos años, el club de lectura pasó a estar enfocado en su plataforma (Oprah.com) y sus redes, ya que el programa dejó de emitirse en 2011. Este año, para celebrar sus 30 años, el podcast de Oprah en YouTube y Spotify ofrece conversaciones exclusivas con autores, con grabaciones en vivo con público, a las que redes de lectores acceden mediante invitación.

Jimmy Fallon

Por ser hombre y famoso, el club de lectura de Jimmy Fallon es, de por sí, una rareza. Su lógica, además, es muy distinta y mucho menos ambiciosa, ya que el conductor de The Tonight Show recomienda un solo libro por año. Primero, el presentador propone una lista de títulos, y es la audiencia la que vota entre ellos para elegir al ganador. Una vez elegido, se lee el libro para posteriormente comentarlo en el programa e invitar a su autor.

Jimmy Fallon Además de autor de libros infantiles, Jimmy Fallon es fundador de un club de lectura que impulsa a través de la cuenta de Instagram @fallonbookclub.

El libro elegido en 2025 fue My Friends, una novela de Fredrik Backman sobre amistad, amor y lealtad. Como siempre, Backman fue invitado al show de Fallon, lo que significó para el autor su primera aparición en televisión. “Así es como se debe sentir tener un infarto”, fue lo primero que dijo, visiblemente nervioso por estar en el sillón frente al conductor. “Realmente ayudó que mi esposa haya dicho que sí sin consultarme previamente”, disparó.

Además de los cinco libros que se someten a votación, el club de lectura de Fallon funciona todo el año con recomendaciones de los cuentos infantiles escritos por el conductor y promoción de autores que forman parte de la producción del programa.

Instagram: @fallonbookclub.

Reese Witherspoon

En 2023, las ventas de libros seleccionados por el club de lectura de Reese Witherspoon (reesesbookclub.com) alcanzaron los 2,3 millones de ejemplares. Los elegidos por Witherspoon se han mantenido incluso durante meses en las listas de los más vendidos, superando hasta a Oprah Winfrey.

El entusiasmo de Witherspoon por la lectura es tan grande que recientemente lo canalizó con la publicación de su primera novela, Sin decir adiós, junto con el escritor Harlan Coben.

Reese Todas las novedades del club de lectura de Reese Whiterspoon pueden seguirse en su Instagram: @reesebookclub.

Su club de lectura es una manifestación de su visión feminista del entretenimiento. Desde 2017, cuando fundó su club, recomienda libros solo escritos por mujeres, que además cuentan con protagonistas que de diversas formas se salvan a sí mismas. “Eso es lo que hacen las mujeres. Nadie vendrá a salvarnos”, aseguró en una entrevista con The New York Times.

El análisis de las lecturas recomendadas tiene su espacio en el podcast Bookmarked, disponible en Spotify y Apple Podcast y conducido por la periodista Danielle Robay.

Pero el club de Witherspoon no se limita a recomendar libros e incentivar el intercambio a partir de los textos, sino que es un insumo más para el negocio millonario que construyó a partir de su interés en las historias sobre mujeres complejas. Con frecuencia, la impulsora de Reese’s Book Club adquiere derechos con el fin de adaptar sus novelas favoritas para desarrollar series o películas a través de su productora, Hello Sunshine. Algunas de ellas fueron Pequeños fuegos por todas partes, Pequeñas grandes mentiras, Todos quieren a Daisy Jones y La chica salvaje.

Por si fuera poco, el club también brinda mentoría para escritoras emergentes de colectivos subrepresentados: les ofrece retiros creativos con todos los gastos pagos, mentoría personalizada y respaldo a la hora de promocionar sus textos. Time and Time Again fue la primera novela incubada por el club de Witherspoon, publicada en julio de 2024.