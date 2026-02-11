Así es el hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026

En los grandes torneos de fútbol, la elección del hotel donde se aloja una selección supone una decisión estratégica que combina logística, rendimiento deportivo y bienestar integral. Las delegaciones no eligen al azar: el proceso se realiza con antelación, en coordinación entre las federaciones nacionales, la FIFA y los comités organizadores locales, que ponen a disposición un abanico limitado de complejos previamente homologados.

Entre los criterios prioritarios figuran la seguridad, la privacidad, la cercanía a los centros de entrenamiento, la posibilidad de bloquear un sector completo del hotel para uso exclusivo del plantel, y la existencia de servicios adecuados para la preparación y recuperación física (gimnasios, áreas de descanso, spa y espacios para reuniones técnicas). También se valora el entorno: lugares aislados del ruido urbano, con contacto con la naturaleza y condiciones que favorezcan la concentración durante varias semanas de competencia.

A partir de esas opciones, cada federación presenta sus preferencias y alternativas. En el caso de Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) elevó a la FIFA distintas posibilidades, tanto en México como en Estados Unidos, evaluando distancias, infraestructura deportiva y condiciones generales. Finalmente, la elección recayó en el Fairmont Mayakoba , en Playa del Carmen (México), que cumplió con los requisitos exigidos para funcionar como base de operaciones durante el Mundial 2026 .

En un comunicado oficial, la AUF explicó que la elección se debe a que el complejo “reúne altos estándares de confort, privacidad y servicios, pensado para acompañar las exigencias físicas y mentales de una competencia de primer nivel”.

“En tanto, los trabajos de preparación se desarrollarán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas”, detalló.

Un resort completo y privado

El Fairmont Mayakoba se desarrolla dentro de un predio de más de 240 hectáreas, atravesado por canales navegables y rodeado de manglares y selva tropical.

El complejo dispone de múltiples piscinas distribuidas en distintos sectores, algunas de uso exclusivo para adultos, además de un club de playa privado sobre el mar Caribe, equipado con servicios gastronómicos y áreas de descanso. Para los traslados internos, el hotel cuenta con un sistema de carritos eléctricos y bicicletas, lo que evita el uso de vehículos externos y refuerza la privacidad.

En materia de bienestar y recuperación, el hotel tiene un spa de categoría internacional, con salas de tratamiento individuales y dobles, sauna, baños de vapor, áreas de relajación y programas personalizados. A esto se suma un gimnasio completamente equipado y disponible las 24 horas, un aspecto clave para los equipos de preparación física y médica.

La oferta gastronómica es otro de los puntos destacados. El resort alberga ocho restaurantes, además de bares y cafeterías, con propuestas de cocina internacional y mexicana contemporánea, y la posibilidad de adaptar menús a planes nutricionales específicos.

Dentro del predio también se encuentra el reconocido campo de golf El Camaleón, de 18 hoyos y diseño del campeón australiano Greg Norman, además de espacios recreativos, senderos naturales y zonas destinadas a actividades al aire libre. Todo el entorno está pensado para combinar descanso, concentración y logística eficiente, condiciones que resultan determinantes para una competencia de la magnitud de un Mundial.

Según información oficial del hotel, junio es considerado temporada media-alta. En ese período, las habitaciones estándar tienen tarifas que rondan los 380 dólares por noche, mientras que las suites más exclusivas pueden alcanzar valores que oscilan entre 1.150 y 3.400 dólares, dependiendo de la categoría y los servicios incluidos.

Una decisión controvertida

La determinación de la AUF, tomada en conjunto con el entrenador Marcelo Bielsa, de escoger el Fairmont Mayakoba como base durante el Mundial 2026 no pasó inadvertida. Parte de la prensa deportiva cuestionó la elección, al considerar inoportunas las distancias que deberá recorrer la selección uruguaya para disputar sus partidos en Miami, programados para los días 15 y 21 de junio.

Las observaciones apuntaron tanto al impacto logístico y físico de los traslados entre la Riviera Maya y el sur de Florida como a un aspecto simbólico: el hecho de que la Celeste estará alejada de los principales puntos de concentración de hinchas uruguayos.

En términos operativos, los desplazamientos se realizarán en vuelos chárter, con un tiempo estimado de entre una hora y media y dos horas de vuelo entre Cancún y Miami, a lo que se suman los traslados terrestres y los controles habituales de un torneo de estas características.

Desde la AUF, sin embargo, se priorizó contar con una base fija de alto nivel, que garantice condiciones óptimas de descanso, recuperación y trabajo diario, aun a costa de viajes más extensos hacia las sedes de competencia.