Globos de Oro: el discurso de Demi Moore, los zapatos de Kathy Bates y el estilo de las hermanas Fanning

Demi Moore ganó como Mejor actriz de musical o comedia por La sustancia (película que definitivamente no tiene nada de comedia) y su discurso fue uno de los que sobresalieron, al decir que realmente no se esperaba el premio. “¡Estoy en shock! He estado haciendo esto por mucho tiempo, más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz. Y me siento muy honrada y agradecida”. En un momento de su carrera en el que había asumido que solo era una actriz de películas taquilleras, que recaudaban mucho dinero, pero no obtenían reconocimientos, llegó el guion de La sustancia: “El universo me dijo: aún no has terminado”, contó.

