Kim Kardashian enmascarada y el premio a Penélope Cruz: lo más destacado de la Gala del Museo de la Academia

Celebrada en Los Ángeles desde 2019, la gala se realiza con el fin de recaudar fondos para apoyar diversas iniciativas sociales y educativas y capta la atención mundial por reunir a un centenar de estrellas que deslumbran con sus looks
Zoë Kravitz lució un voluminoso vestido de la pasarela de primavera de 2026 de Saint Laurent con mangas abullonadas.
Kim Kardashian se cubrió el rostro con un vestido nude de Maison Margiela y volvió a convertirse en el personaje más comentado de la noche.
En compañía de su esposa, Emilie Livingston, el actor Jeff Goldblum volvió a llamar la atención de todos con un atuendo compuesto por lentes futuristas, un traje de ERL y el particular toque de un abrigo sobre el tuxedo.
La cantante Olivia Rodrigo llevó un vestido vintage de la colección Alta Costura 2005 de Armani.
La actriz de Una batalla tras otra Chase Infiniti eligió un vestido plisado de Louis Vuitton.
Penélope Cruz recibió el premio Ícono con un vestido marfil de Chanel bordado con pedrería.
El dos veces ganador del Oscar Adrien Brody no se perdió la quinta edición de la Gala del Museo de la Academia.
Demi Moore optó por un vestido de Prada con cola y volumen lateral.
Casados a fines de setiembre y de Armani, Selena Gómez y Benny Blanco aparecieron juntos por primera vez como marido y mujer en la Gala del Museo de la Academia.
Kate Hudson se sumó a la celebración con un vestido strapless color crema de Stella McCartney.
De Balenciaga, la actriz Naomi Watts asistió a la Gala del Museo de la Academia junto con su esposo, Billy Crudup.
Jeremy Allen White fue uno de los invitados a la Gala del Museo de la Academia 2025.
Jenna Ortega llevó un conjunto futurista de Grace Ling con corset metálico.
El actor australiano Jacob Elordi, conocido por interpretar a Nate Jacobs en la serie Euphoria, eligió un traje de la casa de moda italiana Bottega Veneta.
La actriz Viola Davis, vestida por Gucci, formó parte del comité organizador de la gala.