Tres tubos de pintura y un desfile de coloridos personajes homenajearon la creatividad e imaginación italiana. &nbsp; &nbsp;
Llama encendida

Las imágenes más impactantes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

La ambiciosa celebración en Milán convocó a figuras italianas y de todo el mundo, como Andrea Bocelli, Laura Pausini, Mariah Carey y Charlize Theron

 AUTOR AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, celebrada en el estadio San Siro, fue un ambicioso espectáculo de música, luces, teatro y hasta circo.

Por primera vez en la historia, la inauguración no tuvo una única sede, sino que se forjó un diálogo entre Milán y Cortina d’Ampezzo, al norte de Italia, con la idea de celebrar tanto la creatividad urbana como el espíritu alpino.

Embed

Laura Pausini fue la encargada de entonar el himno en uno de los momentos más emotivos de la noche: a modo de homenaje al recientemente fallecido diseñador Giorgio Armani, la bandera italiana ingresó a través de modelos vestidas con sus diseños. En paralelo, un coro también entonó el himno en la localidad montañosa convertida en sede.

La gala también convocó a figuras como Mariah Carey, quien interpretó Nel blu, dipinto di blu, de Domenico Modugno, antes de que acróbatas se elevaran desde la cancha junto con dos de los anillos que luego formarían el logo olímpico y se encenderían con fuegos artificiales.

Embed

Tras los discursos oficiales, la llama olímpica ingresó al estadio acompañada por la voz de Andrea Bocelli, que volvió a brillar con la interpretación de Nessun dorma, de Giacomo Puccini.

Así, entre fuegos artificiales, danza y representaciones que convirtieron al estadio en un museo viviente, más de 2900 representantes de 92 países participantes —incluido Uruguay, que volvió a formar parte luego de 28 años— entraron a la cancha y dieron por inaugurados los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

Charlize Theron
La actriz sudafricana Charlize Theron citó un mensaje de paz del fallecido Nobel de la Paz Nelson Mandela.

Mariah Carey
La cantante Mariah Carey interpretó Nel blu, dipinto di blu, de Domenico Modugno.

Laura Pausini
La italiana Laura Pausini entonó el himno italiano junto a un desfile de modelos con trajes de Giorgio Armani que formaron la bandera tricolor.

Juegos Olímpicos
Dos acróbatas se elevaron junto a dos de los anillos que luego formaron el símbolo olímpico.

Juegos Olímpicos de Invierno
Los cinco anillos se unieron en el aire y dieron comienzo a un show de pirotecnia.

