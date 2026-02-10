Las imágenes más impactantes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, celebrada en el estadio San Siro, fue un ambicioso espectáculo de música, luces, teatro y hasta circo.
Tres tubos de pintura y un desfile de coloridos personajes homenajearon la creatividad e imaginación italiana.
La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, celebrada en el estadio San Siro, fue un ambicioso espectáculo de música, luces, teatro y hasta circo.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Por primera vez en la historia, la inauguración no tuvo una única sede, sino que se forjó un diálogo entre Milán y Cortina d’Ampezzo, al norte de Italia, con la idea de celebrar tanto la creatividad urbana como el espíritu alpino.
Laura Pausini fue la encargada de entonar el himno en uno de los momentos más emotivos de la noche: a modo de homenaje al recientemente fallecido diseñador Giorgio Armani, la bandera italiana ingresó a través de modelos vestidas con sus diseños. En paralelo, un coro también entonó el himno en la localidad montañosa convertida en sede.
La gala también convocó a figuras como Mariah Carey, quien interpretó Nel blu, dipinto di blu, de Domenico Modugno, antes de que acróbatas se elevaran desde la cancha junto con dos de los anillos que luego formarían el logo olímpico y se encenderían con fuegos artificiales.
Tras los discursos oficiales, la llama olímpica ingresó al estadio acompañada por la voz de Andrea Bocelli, que volvió a brillar con la interpretación de Nessun dorma, de Giacomo Puccini.
Así, entre fuegos artificiales, danza y representaciones que convirtieron al estadio en un museo viviente, más de 2900 representantes de 92 países participantes —incluido Uruguay, que volvió a formar parte luego de 28 años— entraron a la cancha y dieron por inaugurados los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.