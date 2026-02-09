Los famosos en las gradas, una boda real y el elogio de Adam Sandler: el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Con más de 142 millones de espectadores, el show de Bad Bunny de medio tiempo del Super Bowl se convirtió en el más visto de la historia, superando al de Michael Jackson, que alcanzó los 133 millones de espectadores en 1993. Y así, el puertorriqueño que una semana atrás había hecho historia al ganar el mayor premio Grammy volvió a hacerlo: con una actuación en español cargada de simbolismo, en medio de las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, Bad Bunny transformó la cancha del evento deportivo más importante de Estados Unidos en el escenario de una oda al orgullo latino.

Fueron 13 minutos que condensaron la diversidad latinoamericana y que tuvieron de todo; desde las presentaciones sorpresa de Ricky Martin y Lady Gaga hasta una pareja real que dio el sí ante millones de personas.

Entre los 142 millones de espectadores también estuvo Trump, quien tras el show escribió un largo mensaje para criticarlo fuertemente y calificarlo como el peor que alguna vez haya visto.

Unas 75.000 de esos millones de personas ocuparon las gradas del Levi’s Stadium y bailaron desde allí el popurrí de éxitos del puertorriqueño. Entre ellos estuvieron Leonardo Di Caprio y Jeff Goldblum, quienes fueron captados al mismo tiempo por la pantalla gigante del estadio y evidenciaron el contraste entre sus reacciones: Di Caprio, que trató de pasar desapercibido en la final del campeonato de la National Football League con un gorro, lentes de sol y tapabocas, decidió agachar la cabeza ni bien se vio a sí mismo en la pantalla, mientras que Goldblum, por el contrario, saltó de su silla, bailó y formó un corazón con las manos.

El actor Adam Sandler tampoco se perdió la gran fiesta deportiva. Entrevistado por Entertainment Tonight, Sandler elogió a Bad Bunny, a quien describió como “un gran ser humano”, y destacó el ambiente festivo que dominó el estadio durante su espectáculo. “Benito estuvo increíble. Relajado, feliz. Hizo que todo el mundo se pusiera eufórico. Me encantó. Y felicitaciones al ‘Bunny’”, expresó.

Bon Jovi, Jay-Z junto a sus hijas, Justin y Hailey Bieber y el tenista Roger Federer fueron otras de las tantas celebridades que ocuparon las gradas, al igual que el piloto Lewis Hamilton y Kim Kardashian, quienes de paso confirmaron los rumores y eligieron el espectáculo deportivo para oficializar su relación.

Hamilton y Kim Kardashian Lewis Hamilton y Kim Kardashian eligieron el espectáculo deportivo y musical para confirmar su noviazgo.

Por otro lado, la actriz colombiana Sofía Vergara no contuvo su emoción durante el show de Bad Bunny, que hizo evidente al señalar la piel erizada de su brazo mientras bailaba uno de los tantos hits.

Pero de todos los espectadores del show de medio tiempo, hubo algunos que accedieron a la ubicación más privilegiada: las cámaras enfocaron a las celebridades elegidas para formar parte de esta fiesta latina desde “la casita”, una pieza fundamental de la escenografía de los espectáculos de Bad Bunny, diseñada para parecerse a una casa tradicional de Puerto Rico y reflejar un estilo de vida sencillo y en peligro de extinción debido a la gentrificación. Desde allí, figuras como el chileno Pedro Pascal, la colombiana Karol G, las estadounidenses Jessica Alba y Cardi B y la puertorriqueña Young Miko bailaron al ritmo de Yo perreo sola.

Aunque hubo guiños y referencias críticas a la deportación masiva de inmigrantes en Estados Unidos, el ganador del Grammy prefirió no convertir su show en un acto de denuncia. En cambio, recurrió a elementos de la cultura puertorriqueña y latinoamericana para celebrar la unidad de todo el continente americano.

Otro de los momentos llamativos del medio tiempo fue la celebración de una boda entre dos personas desconocidas. Aunque todo aquello parecía simplemente parte del show, The Hollywood Reporter informó que esta pareja pretendía que Bad Bunny tocara en su casamiento, pero el artista les propuso casarse en el Super Bowl.

Super Bowl La pareja que se casó durante el show pretendía que Bad Bunny tocara en su casamiento, pero el artista les propuso hacerlo en el Super Bowl. AFP

No faltaron los invitados sorpresa, como su coterráneo, Ricky Martin, y la cantante estadounidense Lady Gaga —la mayor sorpresa de la noche—, quien interpretó una versión al ritmo de salsa de Die With a Smile, canción que compuso en colaboración con Bruno Mars.

Con un vestido celeste con volados y una flor roja en el hombro, rodeada de trombones, maracas y güiros, la artista demostró una vez más su versatilidad al apropiarse, con la potencia de siempre, de un género que hasta ahora le resultaba ajeno.