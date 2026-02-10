Qué películas infantiles compiten en los Premios Oscar y dónde verlas

La carrera por obtener una estatuilla dorada el próximo domingo 15 de marzo, en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 , no es una sola. Son, en realidad, 24 carreras: cada una de ellas en una categoría distinta.

Una de ellas es las que intentó, durante todos estos meses y el que queda por delante, conquistar los corazones de los espectadores más pequeños.

Se trata de la categoría de Mejor película animada, dentro de la que compiten cinco largometrajes: uno que estuvo en cine hace varios meses, otro que está en cartel y otros que se pueden ver en plataformas de streaming .

El historietista y cineasta Ugo Bienvenu debuta en el largometraje animado con una historia que propone una reflexión sobre el futuro de la humanidad. La película sigue a Arco, un niño que cae del cielo desde un porvenir lejano y casi utópico, y que por un error termina en el año 2075. Allí conoce a Iris, una niña de 10 años que lo acoge y lo ayuda a regresar a su tiempo, mientras escucha con fascinación los relatos de un futuro distinto.

Tecnología omnipresente, tareas delegadas a androides y una humanidad obligada a adaptarse a un planeta golpeado por crisis climáticas cada vez más extremas componen un futuro que quizás no se aleje tanto del presente. En ese contexto, la amistad entre los dos niños se convierte en el eje emocional del relato.

En cines.

—

Elio

Elio 1.jpg

Comedia, ciencia ficción y una sensibilidad profundamente humana se combinan en una aventura animada que lleva el título de Elio. Esta película presenta a un nuevo héroe improbable: un niño soñador, obsesionado con los extraterrestres y con una imaginación tan grande como el universo que anhela explorar. Cuando sus deseos parecen hacerse realidad de la forma más inesperada, Elio se ve envuelto en una experiencia que lo supera por completo.

La historia arranca cuando Elio es teletransportado accidentalmente al Comuniverso, una organización interplanetaria que reúne representantes de galaxias de todos los rincones del cosmos. Confundido con el embajador de la Tierra, deberá enfrentar una crisis de escala intergaláctica sin tener la menor idea de cómo hacerlo, mientras entabla vínculos con excéntricas criaturas alienígenas y comienza a descubrir quién es y qué lugar ocupa en el universo.

Dirigida por Madeline Sharafian, Domee Shi y Adrian Molina, Elio continúa la tradición de Pixar de contar grandes aventuras desde la mirada de personajes pequeños pero emocionalmente complejos.

Disponible en Disney+.

—

Las guerreras K-pop

Las guerreras kpop (3)

La película se adentra en el esfuerzo, la competencia feroz y la presión constante que atraviesan las estrellas del género musical de origen surcoreano. Con ritmo vertiginoso, drama y una estética cargada de glamour, el relato de Las guerreras K-pop expone el costo emocional que implica sostener una imagen perfecta frente a millones de fans.

Dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, el filme combina espectáculo con una mirada humana, y da como resultado una experiencia compartida que celebra la música, pero también revela el corazón de un fenómeno cultural que ya dejó huella en distintas generaciones.

Disponible en Netflix.

—

Amélie y los secretos de la lluvia

Amelie y los secretos de la lluvia 1

Delicada, sensorial y emotiva, la película propone una mirada íntima sobre la infancia: esa etapa en la que el ser humano descubre el mundo. La historia sigue a la pequeña Amélie, una niña belga nacida en Japón, cuya curiosidad se despierta a partir de un encuentro casi mágico con el chocolate y se expande gracias al vínculo afectivo que establece con su niñera, Nishio-san, figura clave en sus primeros años de vida.

Ambientada en el contexto de la posguerra y el desarraigo, la película sigue a Amélie en su exploración de la naturaleza, las emociones y los silencios familiares que rodean la migración de Japón a Bélgica.

Dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han, y coproducida entre Francia y Bélgica, Amélie se distingue por una animación de colores vibrantes y una sensibilidad que apuesta a la emoción antes que al espectáculo.

Estreno en cines: 26 de febrero.

—

Zootopia 2

Zootopia 2 (2)

La ciudad donde todo puede pasar vuelve a cobrar vida en Zootopia 2, la esperada secuela de la película animada que conquistó al público en 2016. Judy Hopps y Nick Wilde regresan para enfrentar un nuevo misterio que sacude la frágil armonía de la metrópolis animal: la llegada de Gary De’Snake, un reptil tan enigmático como peligroso cuya aparición pone a Zootopia patas para arriba.

Esta segunda parte amplía el mapa y la ambición del universo original. La investigación llevará a los protagonistas a infiltrarse en zonas inéditas de la ciudad —pantanos, desiertos y territorios cargados de secretos—, en una aventura que combina humor y acción.

En cines.