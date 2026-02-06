Pasarela olímpica: los mejores uniformes de los Juegos Olímpicos de Invierno

En los Juegos Olímpicos de Invierno, cada descenso, salto y maniobra sobre hielo y nieve pone a prueba la destreza de los atletas. Pero no solo el rendimiento llama la atención: los trajes, con diseños audaces y colores vibrantes, se convierten en protagonistas inesperados que combinan moda y funcionalidad.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La ceremonia de inauguración de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo, con su espectacular despliegue de luces y coreografías, no tiene nada que envidiarles a las mejores pasarelas. Las delegaciones apuestan por uniformes que combinan tradición, identidad nacional y un toque de innovación: desde bordados inspirados en símbolos culturales hasta combinaciones de colores imposibles de ignorar.

Desde lo elegante hasta lo estrafalario, estos son algunos de los outfits olímpicos más comentados.

La pequeña delegación de Haití para los Juegos ha logrado convertir su presencia en un momento de alta visibilidad estética y simbólica. Con solo dos atletas en competencia, el equipo optó por colaborar con la diseñadora italohaitiana Stella Jean, conocida por integrar elementos culturales y artísticos de su país de origen en propuestas de moda contemporánea. Las prendas destacan por su paleta vibrante y motivos inspirados en obras del artista haitiano Edouard Duval-Carrié, transformando la indumentaria en un lienzo que busca narrar historia y resiliencia más allá del deporte.

Sin embargo, el diseño no estuvo exento de controversia: la propuesta original incluía la figura de Toussaint Louverture, héroe de la independencia haitiana, pero debió ser modificada tras la intervención del Comité Olímpico Internacional por violar las normas que prohíben simbolismos políticos en los uniformes. El resultado final reemplaza esa imagen por la de un caballo rojo galopante sobre un fondo tropical. Aun con ese ajuste, las prendas apelan a la tradición e incluyen accesorios, como turbantes inspirados en el tignon haitiano.

Estados Unidos

eeuu

Por décima edición consecutiva, la marca estadounidense Ralph Lauren fue la encargada de diseñar los uniformes ceremoniales de Team USA, consolidando una estética cargada de patriotismo. Para la ceremonia de apertura, la delegación desfilará con un conjunto que combina un abrigo largo de lana color blanco invernal con cierres de madera, un suéter de cuello alto adornado con la bandera de Estados Unidos y pantalones de corte clásico, completado con accesorios tejidos en rojo, blanco y azul que reflejan tanto la identidad nacional como la elegancia atemporal de la marca.

Con los Juegos Olimpicos de Invierno a la vuelta de la esquina y el frio apretando en el hemisfe (1)

El atuendo para la ceremonia de clausura toma un giro más deportivo e inspirado en la historia del esquí norteamericano: una chaqueta tipo puffer colorblock, un suéter de lana con motivos patrióticos y pantalones utilitarios blancos.

Con los Juegos Olimpicos de Invierno a la vuelta de la esquina y el frio apretando en el hemisfe

Además de los uniformes oficiales, Ralph Lauren presentó una completa colección de village wear: desde remeras y chaquetas hasta accesorios y prendas de punto, diseñada para que los atletas la luzcan en la Villa Olímpica y que también está disponible para el público.

Noruega

Noruega2

Reconocidos por su arraigo en la tradición de montaña y la historia de los Juegos de Invierno, los uniformes de Noruega unen patrimonio con modernidad. La marca local Dale of Norway actualizó un diseño histórico de 1956, lo que dio como resultado un suéter de lana pura con patrones geométricos tradicionales en rojo, azul y blanco, equipado con cuello alto y cierre halfzip para enfrentar el frío sin perder estilo.

Estas prendas evocan la larga historia del esquí nórdico y la identidad escandinava. Los detalles inspirados en los símbolos tradicionales y la artesanía centenaria convierten a Noruega en uno de los equipos cuyos uniformes más destacan.

Mongolia

mongolia 6

En Milán y Cortina, Mongolia ha logrado captar la atención internacional no solo por su participación deportiva, sino también por la fuerza visual de sus uniformes ceremoniales. Diseñados por la casa mongola Goyol Cashmere, los atuendos reinterpretan la tradicional prenda nómada conocida como deel e incorporan cachemira de alta calidad, cuellos altos para protección contra el frío y siluetas inspiradas en la vestimenta de los antiguos guerreros del Imperio mongol.

mongolia 3

mongolia 4

Los uniformes incluyen accesorios cuidadosamente seleccionados, como cinturones bordados, botas reforzadas y gorros de inspiración tradicional. La paleta de colores, que combina tonos tierra con acentos rojos y dorados, busca transmitir resiliencia y orgullo nacional, mientras que los atletas también pueden lucir versiones casuales de la colección dentro de la Villa Olímpica, transformando cada aparición en una pequeña exhibición cultural.

Francia

Francia 1

Francia JJOO

Mezclando elegancia y practicidad, los uniformes del equipo francés fueron diseñados por Le Coq Sportif, marca emblemática del país que aúna estética deportiva e identidad nacional. La colección se aleja del tricolor intenso clásico y abraza una paleta más suave —con tonos de azul hielo, crema y rojo tenue— que remite al paisaje invernal y a las cumbres alpinas que rodean las sedes italianas, e integra materiales técnicos y cortes ergonómicos pensados para climas extremos.

francia 2

Detalles como buzos con cuello amplio, pantalones de corte recto y abrigos de sherpa reciclada combinan estilo retro de los años 70 con un toque contemporáneo muy francés, mientras que botas de montaña de alta performance y gorros Team France completan el look con un guiño a la artesanía local.

¿Y Uruguay?

Uruguay, presente en los Juegos Olímpicos de Invierno tras 28 años, gracias a la doble participación de Nicolás Pirozzi (slalom y slalom gigante), presenta un conjunto algo menos glamoroso, pero ideado para acompañar al atleta en cada paso.

Ni bien arribó a la Villa Olímpica, el chileno de madre uruguaya mostró en sus redes sociales cada una de las prendas que el Comité Olímpico Uruguayo y la marca Pelliot diseñaron para él.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolas Pirozzi (@nicolaspirozzim)

En el desfile inaugural usará una campera larga color crema con la bandera uruguaya, acompañada por un pantalón a tono.

Desfile olímpico

Embed

Muchas de estas prendas se dieron a conocer el 4 de febrero, durante el Milano-Cortina 2026 Fashion Showcase, un evento organizado por el Comité Olímpico Internacional que funcionó como antesala estética de los Juegos.

El encuentro se realizó en Clubhouse 26, en Milán, y estuvo orientado a mostrar cómo el diseño y la indumentaria deportiva formarán parte del espectáculo visual durante la cita olímpica.

En el desfile se exhibieron uniformes oficiales, prendas de uso cotidiano para atletas y propuestas desarrolladas especialmente para la ocasión.