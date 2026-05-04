¿De más o de menos? Los ‘looks’ más destacados de la Met Gala 2026

Desde que anunció su temática y a sus patrocinadores, la Met Gala 2026 se convirtió en una de las más comentadas de los últimos años.
Como todos los años, muchas celebridades siguieron seriamente la consigna esperando de que los diseños elegidos queden guardados en la retina de los fanáticos
Desde que anunció su temática y a sus patrocinadores, la Met Gala 2026 se convirtió en una de las más comentadas de los últimos años.
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Por un lado, su consigna anticipó una de las ceremonias más creativas desde 1995, cuando Anna Wintour se convirtió en la presidenta de la ceremonia. Por el otro, la decisión de Wintour de que el fundador de Amazon, Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, fueran los patrocinadores y copresidentes honorarios de la Met Gala suscitó todo tipo de críticas y hasta protestas en las calles de Nueva York, ya que se rompió con la tradición de que una casa de moda fuera el sponsor principal.
La temática, que se denominó Costume Art (“el arte del vestuario”), y el código de vestimenta, titulado Fashion is Art (“la moda es arte”), pretenden celebrar la moda como una forma de expresión artística al posicionar al cuerpo como el lienzo sobre el que se recorren 5.000 años de historia del arte y el traje en el mundo occidental, desde la prehistoria hasta la actualidad. Básicamente, lo que se buscó para esta edición fue elevar los vestuarios a la misma categoría que la pintura o la escultura.
“La idea era volver a incorporar el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda, y celebrarlo, en lugar de borrarlo para legitimar la moda como forma artística”, señaló al presentar la temática Andrew Bolton, curador del Costume Institute del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.
Es la primera vez que la esperada gala con fines de recaudación —la principal fuente de financiación del Museo Metropolitano de Arte— se celebra en las galerías Condé M. Nast del museo, un espacio de más de 1.100 metros cuadrados.
Este año, los grandes nombres de la Met Gala son Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, anfitrionas de la ceremonia, mientras que el comité organizador está formado por Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Sam Smith y Teyana Taylor, entre otros.
Una de las grandes ausencias fue la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, una clara distancia con respecto a las decisiones de los anteriores alcaldes, quienes asistieron a la gala.
“Prefiero estar centrado en que la ciudad más cara de Estados Unidos sea más asequible para sus ciudadanos”, declaró al medio Page Six. Otra de las mayores ausencias fue la de Zendaya. Al parecer, la actriz se negó a participar por no estar de acuerdo con el patrocinio de Bezos.
Como cada año, muchas celebridades siguieron seriamente la consigna a la espera de que sus diseños elegidos queden guardados en la retina de los fanáticos.
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