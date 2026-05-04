¿De más o de menos? Los ‘looks’ más destacados de la Met Gala 2026

Como todos los años, muchas celebridades siguieron seriamente la consigna esperando de que los diseños elegidos queden guardados en la retina de los fanáticos

Desde que anunció su temática y a sus patrocinadores, la Met Gala 2026 se convirtió en una de las más comentadas de los últimos años.

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Por un lado, su consigna anticipó una de las ceremonias más creativas desde 1995, cuando Anna Wintour se convirtió en la presidenta de la ceremonia. Por el otro, la decisión de Wintour de que el fundador de Amazon, Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, fueran los patrocinadores y copresidentes honorarios de la Met Gala suscitó todo tipo de críticas y hasta protestas en las calles de Nueva York, ya que se rompió con la tradición de que una casa de moda fuera el sponsor principal.

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La temática, que se denominó Costume Art (“el arte del vestuario”), y el código de vestimenta, titulado Fashion is Art (“la moda es arte”), pretenden celebrar la moda como una forma de expresión artística al posicionar al cuerpo como el lienzo sobre el que se recorren 5.000 años de historia del arte y el traje en el mundo occidental, desde la prehistoria hasta la actualidad. Básicamente, lo que se buscó para esta edición fue elevar los vestuarios a la misma categoría que la pintura o la escultura.

Anna Wintour eligió un diseño de Matthieu Blazy (Chanel) voluminoso, de plumas en tono turquesa y negro.

“La idea era volver a incorporar el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda, y celebrarlo, en lugar de borrarlo para legitimar la moda como forma artística”, señaló al presentar la temática Andrew Bolton, curador del Costume Institute del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

Es la primera vez que la esperada gala con fines de recaudación —la principal fuente de financiación del Museo Metropolitano de Arte— se celebra en las galerías Condé M. Nast del museo, un espacio de más de 1.100 metros cuadrados.

Este año, los grandes nombres de la Met Gala son Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, anfitrionas de la ceremonia, mientras que el comité organizador está formado por Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Sam Smith y Teyana Taylor, entre otros.

Nicole Kidman Met Gala Nicole Kidman llegó acompañada de su hija, Sunday Rose, vestida al estilo Moulin Rouge con un diseño rojo intenso a medida de Chanel de lentejuelas, cintura caída y adornos de plumas. AFP

Una de las grandes ausencias fue la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, una clara distancia con respecto a las decisiones de los anteriores alcaldes, quienes asistieron a la gala.

“Prefiero estar centrado en que la ciudad más cara de Estados Unidos sea más asequible para sus ciudadanos”, declaró al medio Page Six. Otra de las mayores ausencias fue la de Zendaya. Al parecer, la actriz se negó a participar por no estar de acuerdo con el patrocinio de Bezos.

Como cada año, muchas celebridades siguieron seriamente la consigna a la espera de que sus diseños elegidos queden guardados en la retina de los fanáticos.

Cara Delevigne Met Gala Cara Delevigne pisó la alfombra roja con un esbelto vestido negro de cuello halter de Ralph Lauren, con mangas de tul negro y una larga cola estilo pavo real. AFP

Met Gala Lauren Sanchez La patrocinadora de la gala y esposa de Jeff Bezos, Lauren Sánchez, dijo haberse inspirado en el arte francés de 1800 para su vestido azul marino de Schiaparelli. AFP

Venus Williams Venus Williams llegó a la alfombra roja acompañada de su esposo, Andrea Preti, y luciendo un vestido de malla de cristales Swarovski inspirado en un retrato suyo encargado por la National Portrait Gallery. AFP

Lena Mahfouf Met Gala La creadora de contenido francesa Lena Mahfouf se robó las miradas con un vestido con detalle de manos en el escote de la firma Burc Akyol. AFP

Sam Smith Met Gala Fiel a su estilo teatral y dramático, Sam Smith llegó a la alfombra roja con un impactante diseño de Christian Cowan, acompañado por un tocado de plumas. AFP

Zoe Kravitz La actriz Zoë Kravitz deslumbró con un vestido de encaje transparente de cintura acentuada de Saint Laurent. AFP

Sabrina Carpenter Met Gala La cantante Sabrina Carpenter rindió homenaje a la película Sabrina de Audrey Hepburn con un vestido de tul con abertura de Dior, cubierto por tiras de película de pedrería. AFP

Anne Hathaway Met Gala Anne Hathaway pisó la alfombra roja de la mano de Michael Kors, quien diseñó su vestido blanco y negro con una paloma blanca, símbolo de la paz. AFP

Olivia Wilde Met Gala La actriz Olivia Wilde apostó por un vestido negro entallado de Thom Browne, con un armazón invisible como protagonista. AFP

Emma Chamberlain Met Gala La influencer Emma Chamberlain se tomó en serio la consigna al convertirse en el lienzo de Mugler con un vestido que incorpora texturas, colores y temas de algunas de sus obras favoritas. AFP

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