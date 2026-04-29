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Alex Davidovich festejó su cumpleaños con la Met Gala como inspiración

El artista, ganador de un Premio Florencio en 2025, cumplió 30 años

Avril Baracco con el homenajeado Alex Davidovich.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El dramaturgo, director, bailarín y actor Alex Davidovich festejó su cumpleaños número 30 con una fiesta inspirada en la Met Gala.

Davidovich contó a Galería que le gusta darles a sus invitados “un pequeño permiso para salir de la rutina y ponerle más onda a la vida”. “Es muy fácil quedar atrapados en lo cotidiano, en la vergüenza o en ese impulso de no destacar demasiado —algo que, de alguna manera, también forma parte de la cultura uruguaya”, que es “más bien para adentro”, dijo. A su parecer, las fiestas temáticas funcionan como “una excusa linda para romper con eso”.

El artista sostuvo que al poner una consigna los invitados no tienen que pensar mucho: “Uno se permite jugar, exagerar, probar algo distinto sin cuestionarse tanto. Y ahí aparece algo muy genuino y más liviano”.

A su vez, aseguró que es una buena excusa para romper el hielo de forma natural. “Personas que no se conocen terminan conectando enseguida, comentando looks, riéndose juntos de lo absurdo, de lo exagerado, de la decoración o incluso de sí mismos”.

El cumpleañero viajó por el mundo a través de la danza; escribió su primera obra de teatro a los 21 años, Que en paz despierte, la que también dirigió, produjo y protagonizó. Este trabajo lo llevó al Auditorio Nacional del Sodre, y además tuvo dos nominaciones a los Premios Florencio, incluyendo un premio Revelación como autor y director.

En 2025 recibió el Florencio a la Mejor producción del año por su obra Adiós a Dios.

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