5 de noviembre de 2025

Lo clásico y lo inesperado en la pasarela de la moda uruguaya

Montevideo Fashion Week edición Verano 2026 presentó las últimas creaciones de firmas nacionales y reafirmó la tendencia al uso de materiales que apuestan por la sustentabilidad. Mientras la colección Rumbo al Mar, de By Florencia, de Florencia Arrosa, buscó reflejar el vínculo con la tierra con una mirada fresca y natural del verano, Studio Tres irrumpió con Modesta, lo más revolucionario y creativo que se ha visto hasta ahora en la escena del diseño uruguayo

