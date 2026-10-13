El papa cancela sus actos hasta el 20 de octubre: ¿está en riesgo el viaje a Latinoamérica por su cirugía?

León XIV fue ingresado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma este martes 13 de octubre, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. El centro hospitalario, vinculado a la Universidad Católica del Sagrado Corazón, es uno de los principales hospitales universitarios de Italia y ha atendido a varios pontífices, entre ellos el papa Francisco.

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La intervención tiene como objetivo extirpar un pequeño nódulo localizado en uno de los pulmones del pontífice. El propio León XIV comunicó el domingo que la lesión había sido detectada durante unas pruebas médicas recientes y que los médicos habían recomendado su extracción. Según sus palabras, el nódulo está “bien localizado” y ha sido descubierto a tiempo.

El Vaticano precisó que el hallazgo se produjo durante un chequeo rutinario, sin que existiera un problema de salud concreto que motivara la revisión. No ha comunicado, sin embargo, la naturaleza de la lesión, el diagnóstico definitivo ni la fecha exacta de la operación.

El actor RJ Mitte, conocido por su papel de Walter White Jr. en la exitosa serie estadounidense "Breaking Bad", falleció a los 34 años, según informaron sus representantes el lunes. El actor, que padecía parálisis cerebral, también se convirtió en un destacado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y la representación en el cine y la televisión

Este lunes 12 de octubre, antes de su hospitalización, el papa mantuvo parte de su agenda habitual y celebró varias reuniones con representantes eclesiásticos de distintos países, entre ellos Argentina y Nicaragua. Durante uno de sus encuentros con miembros de una organización benéfica romana, habló con voz firme y clara, como registró la agencia de noticias Reuters.

Por el momento, no se han divulgado indicios de que el líder de la iglesia católica padezca otras complicaciones médicas. No obstante, la información disponible es insuficiente para determinar el alcance clínico de la lesión o anticipar con certeza el resultado de la intervención.

¿Qué es un nódulo pulmonar y qué riesgos implica la operación?

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada en el tejido del pulmón que, por lo general, mide menos de tres centímetros. Puede tener un origen benigno, como una cicatriz o una alteración relacionada con una infección, aunque en algunos casos puede corresponder a una lesión maligna.

Su detección no implica por sí misma un diagnóstico de cáncer. Según la Sociedad Torácica Estadounidense, menos del 5% de los nódulos pulmonares son cancerosos, aunque el riesgo depende de factores como el tamaño, la edad del paciente, sus antecedentes y el consumo de tabaco.

La decisión de extirpar la lesión responde a la necesidad de tratarla o analizarla con mayor precisión, pero la información difundida por el Vaticano no permite determinar cuál es la sospecha clínica concreta en el caso del papa.

El cirujano torácico Federico Venuto, jefe de cirugía torácica del Policlínico Umberto I de Roma, explicó a Reuters que estas intervenciones suelen realizarse mediante técnicas mínimamente invasivas. En algunos casos, los cirujanos utilizan un toracoscopio, un instrumento fino con una cámara que permite visualizar el interior del tórax y operar a través de pequeñas incisiones.

Venuto calificó de “extremadamente baja” la tasa de complicaciones asociada a este tipo de cirugía. Sin embargo, el riesgo individual depende de las características de la lesión, la técnica quirúrgica empleada y el estado general del paciente.

La Santa Sede prevé que la recuperación de León XIV dure aproximadamente una semana. Especialistas consultados por la agencia de noticias AP señalaron que algunos pacientes pueden recibir el alta hospitalaria tras unos pocos días y continuar la convalecencia en casa, aunque no se ha comunicado qué procedimiento se utilizará con el pontífice ni cuánto tiempo permanecerá ingresado.

Los actos públicos, suspendidos hasta el 20 de octubre

La hospitalización obligará a modificar temporalmente la agenda pública del papa. El Vaticano anunció que León XIV cancelará sus compromisos públicos desde este martes hasta el 20 de octubre, un periodo que incluye varias actividades previstas en Roma.

Entre ellas figuraba una misa pública el miércoles en la plaza de San Pedro, programada para clausurar una conferencia dedicada a la pastoral familiar. La celebración será oficiada por el cardenal filipino Luis Antonio Tagle.

La suspensión de los actos públicos no significa que el papa haya renunciado a sus funciones ni que exista una transferencia automática de su autoridad. León XIV seguirá siendo pontífice incluso durante la intervención, aunque temporalmente no pueda ejercer de forma directa sus actividades habituales.

El Vaticano dispone de una estructura administrativa que permite mantener el funcionamiento cotidiano de la Santa Sede durante una hospitalización. Los asuntos ordinarios continúan bajo la responsabilidad de los organismos correspondientes, mientras que las decisiones que requieren la intervención personal del pontífice pueden quedar aplazadas.

La situación vuelve a poner de relieve la ausencia de un mecanismo específico y detallado en el derecho canónico para resolver todos los supuestos de incapacidad prolongada de un papa. Tanto Francisco como Juan Pablo II mantuvieron formalmente su autoridad durante periodos de hospitalización, aunque sus condiciones médicas limitaran sus actividades.

¿Está en riesgo el viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú?

La principal incógnita diplomática y pastoral es si León XIV podrá realizar su viaje apostólico a Latinoamérica, programado del 6 al 17 de noviembre. La operación tendrá lugar menos de un mes antes del comienzo de la gira, que incluye desplazamientos internacionales, una docena de vuelos, traslados en helicóptero y cambios importantes de altitud durante la etapa peruana.

Por ahora, el Vaticano no ha anunciado la cancelación ni el aplazamiento del viaje. Antes de comunicar que debía someterse a la intervención, el pontífice había manifestado que mantenía su intención de realizarlo. Sin embargo, el cumplimiento del calendario dependerá de la evolución posoperatoria, de las recomendaciones médicas y de su capacidad para afrontar un itinerario exigente.

El recorrido previsto contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú. En el caso argentino, León XIV tiene previsto llegar a Buenos Aires el 8 de noviembre, procedente de Uruguay; desplazarse a Córdoba el día 10, y concluir su etapa en el país el 11 de noviembre con una misa en la basílica de Nuestra Señora de Luján, situada a unos 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Posteriormente, viajará a Perú.

El presidente argentino, Javier Milei, expresó este lunes su disposición a adaptar el calendario si la recuperación del pontífice lo hace necesario. “Si la situación demanda un corrimiento en las fechas, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

Milei también destacó la relevancia de la visita para Argentina, donde León XIV tiene una especial importancia religiosa, y manifestó públicamente su preocupación por la salud del papa. El mandatario había pedido oraciones por su recuperación tras conocerse la noticia de la operación.

La posible modificación del viaje tendría consecuencias que van más allá de la agenda protocolaria. La gira constituye una de las principales citas internacionales del pontificado y tiene especial relevancia para América Latina, una región con una amplia población católica y una relación histórica con la Santa Sede.

No obstante, cualquier escenario sobre una reprogramación sigue siendo prematuro. La evolución clínica del papa en los días posteriores a la intervención será determinante para valorar si puede mantener las fechas previstas.

Un pontífice que ha optado por informar de su salud

La decisión de León XIV de comunicar personalmente la detección del nódulo y la operación prevista ha llamado la atención por el grado de transparencia con el que ha abordado su situación médica.

El contraste se produce con los últimos años del pontificado de Francisco, quien atravesó varias hospitalizaciones y problemas de salud antes de fallecer en abril de 2025, a los 88 años. En algunas ocasiones, la falta de información anticipada sobre sus ingresos hospitalarios generó incertidumbre y una intensa atención mediática.

El cardenal canadiense Gérald Lacroix elogió el lunes la decisión de León XIV de explicar lo que estaba ocurriendo y pedir oraciones. En declaraciones recogidas por Reuters, destacó el valor de que el propio pontífice informara de su situación con claridad.

Elegido en mayo de 2025, León XIV, de 71 años, es relativamente joven en comparación con algunos de sus predecesores recientes. Según la información difundida, no se conocen antecedentes de problemas de salud relevantes que permitan anticipar dificultades específicas para su recuperación.

Por ahora, el Vaticano mantiene una previsión de convalecencia de aproximadamente una semana y ha limitado los cambios anunciados a la agenda pública inmediata. La naturaleza exacta del nódulo, los detalles de la intervención y la evolución posterior siguen pendientes de información oficial.

La operación abre así un periodo de seguimiento médico e institucional en el que la prioridad será la recuperación del pontífice. Solo después de conocer su evolución podrá determinarse si León XIV estará en condiciones de emprender la gira latinoamericana prevista para noviembre sin comprometer su salud.

Con Reuters, AP y EFE

FUENTE:FRANCE24