Cuando Thomas Sparrow, corresponsal y verificador que trabaja principalmente para Deutsche Welle, pregunta en el salón de eventos especiales del Palacio Legislativo quién vio el gran desfile militar en las calles de Londres, nadie en la audiencia parece saber de qué habla. Entonces, en las pantallas a su costado, aparece un video: una periodista británica, parada frente a un tanque, mira a cámara y describe el desfile como algo “sin precedentes”.

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El desfile no solo no tiene precedentes: tampoco tiene tanques, ni testigos, ni periodistas reales que lo informen. Nunca ocurrió. Toda la escena fue fabricada con inteligencia artificial. Sparrow celebra que, al menos esta vez, la mentira no haya llegado a la audiencia uruguaya.

La escena marca la tónica de Periodismo, Desinformación y Democracia, el encuentro que reunió este miércoles 25 en el Palacio Legislativo a periodistas, autoridades y especialistas para debatir cómo investigar la desinformación y construir confianza en tiempos de inteligencia artificial. La jornada, organizada por Búsqueda en alianza con Chequeado y con financiación de la Unión Europea, forma parte del programa regional Promoviendo Información Confiable y Abordando la Desinformación en América Latina.

Desinformación Aumenta el uso de los chatbots como fuente de noticias a pesar de sus riesgos de desinformación

En el centro de las intervenciones estuvo un concepto que no es nuevo, pero que los avances de la inteligencia artificial vuelven cada vez más difícil de detectar: el FIMI, por su sigla en inglés (Foreign Information Manipulation and Interference), es decir, la manipulación de información e injerencia por parte de actores extranjeros.

La encargada de desarmar el concepto es Coral García Dorado, coordinadora de investigaciones sobre desinformación de la fundación española Maldita.es . El FIMI, explica, es un comportamiento coordinado y engañoso de actores extranjeros, pensado para manipular el entorno informativo de otro Estado.

Para presentar los objetivos del FIMI, García Dorado habla de las cinco D: desalentar, instalando, por ejemplo, que no tiene sentido votar porque todo está decidido; desestimar las advertencias de los expertos; dividir a la población; distraer de los temas incómodos y distorsionar la realidad.

Además, detrás de esos objetivos hay actores concretos, y conocerlos, insiste, “es fundamental” para poder atribuirles estas estrategias y monitorearlos. Sin embargo, durante su ponencia, se repite una idea: atribuir la desinformación no es tan fácil como decirlo. De los 540 incidentes de FIMI que detectó la Unión Europea en 2025, solo en el 35% se pudo identificar al responsable.

Coral García Dorado, de Maldita.es, expone sobre FIMI. Lucila Castillo

Entre los casos que repasa están la red de propaganda Pravda, la “Operación Matrioska”, la injerencia rusa en las elecciones de Rumania. Pero hay uno que toca de cerca a la región. “La guerra no solo se libra hoy con tanques y drones, sino también con desinformación en redes sociales”, sostiene García Dorado.

Según explica, el 40% de los soldados voluntarios que combaten del lado de Ucrania son sudamericanos, y Rusia intenta desalentarlos con distintas campañas. Entre ellas videos creados con IA en los que aparecen, por ejemplo, soldados brasileños aterrados. Empezaron a circular entre 2024 y 2025, a medida que la IA se perfeccionaba, y fueron analizados en una investigación conjunta de Maldita.es con el medio colombiano La Silla Vacía.

Otra forma de FIMI, explica, es el llamado LLM grooming, que consiste en intoxicar con información falsa las fuentes de las que se alimentan los chatbots de inteligencia artificial, para que terminen repitiendo la propaganda como si fuera un hecho. Como ejemplo, menciona un intento atribuido a Israel de manipular lo que estos asistentes responden cuando se les pregunta por NAZA, un documental de The Guardian que reúne testimonios de 24 militares y agentes de inteligencia israelíes sobre los sistemas usados para seleccionar objetivos en Gaza.

Un negocio rentable

Jan Dzieciolowski, jefe de la Sección Política, Comunicación y Prensa de la Unión Europea en Montevideo, abre el encuentro con un dato que dimensiona el problema. Según explica, la desinformación mueve más de 400.000 millones de euros al año. “Esta manipulación de la información se convirtió en un mercado. Existe una creciente profesionalización de estas actividades criminales, manipuladoras”, señala. Y agrega: “Lamentablemente, este es un negocio rentable”.

Más allá de la cifra, el diplomático pone el foco en el impacto sobre la ciudadanía. “Si no podemos distinguir lo que es verdad de lo que no, somos manipulables”, advierte.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, recoge la idea y la lleva al terreno de la política. “Si no hay una realidad compartida mínima, no podemos debatir”, advierte. Para él, hay dos grandes actores con la responsabilidad de sostener esa base común, los políticos y el periodismo, y ninguno puede hacerlo solo. “Tenemos que pelear todos juntos”, sostiene.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, durante su intervención. Lucila Castillo

Andrés Danza, director periodístico del semanario Búsqueda, apunta a las plataformas, cuyos algoritmos “tienden a viralizar y darle mucha fuerza a este contenido de desinformación”. “La pregunta que hay que hacerse es: ¿las redes sociales realmente están generando un mundo mejor?”, plantea.

“Sentimos que estamos cada vez más solos”, admite Danza, y advierte que “en Uruguay hay cada vez menos medios de comunicación y periodistas profesionales ejerciendo el periodismo”, lo que “termina generando los espacios por donde se cuela la desinformación”. Por eso, pide que el sistema político discuta estos temas “para que los ciudadanos estén mejor informados”.

La verdad

El filósofo, periodista y profesor de la Universidad Católica del Uruguay Facundo Ponce de León propone mirar el problema a partir de tres nociones de la verdad que atraviesan la historia de la filosofía. La primera es la aletheia griega, ligada a la alegoría de la caverna de Platón, que entiende la verdad como aquello que se devela, porque “lo que vemos no es exactamente lo que es”. La segunda es la emet de la tradición judeocristiana, para la que la verdad no es lo que es, sino aquello en lo que se confía. La tercera es la veritas latina, que define la verdad como la adecuación del intelecto a la cosa, es decir, la concordancia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que pasa.

Facundo Ponce de León expone sobre tres nociones filosóficas de la verdad. Lucila Castillo

“Con la irrupción de la IA, estas tres nociones sufrieron distintos golpes, algunos de knockout”, afirma. El más importante, sostiene, es el que recibió la aletheia, “porque la IA devela mejor que nosotros”. También se resintió la adecuación entre el lenguaje y el mundo. “Lo que más se sostiene es emet”, explica. “Confío en esa fuente, no solo en lo que dice, sino en quién lo dice”. Su conclusión vuelve sobre la base del periodismo: “Desde la filosofía, las tres nociones de verdad están sacudidas por la IA, pero la confianza sigue siendo de capital importancia”.

Ir al mismo ritmo

El desfile militar por las calles de Londres con el que Sparrow abrió su exposición no es un caso aislado. “Hay canales enteros en TikTok dedicados a crear periodistas falsos que dan noticias falsas sobre todo lo que está pasando en el mundo”, asegura Sparrow, que advierte que estos contenidos se vuelven “particularmente virales antes de elecciones o después de desastres naturales”.

El daño va más allá de cada mentira puntual, ataca al periodismo en su conjunto. “Nuestra labor como periodistas está basada en que confíen en que la información que nosotros presentamos está basada en hechos. Pero si usted no sabe si el periodista que está viendo existe y si la información que está diciendo es real o no, se pone toda la información en tela de juicio”.

El catálogo de piezas desinformantes que muestra es largo: desastres naturales que nunca pasaron, copias falsas de medios de comunicación, “alucinaciones” de asistentes como Grok o ChatGPT, distorsiones históricas, cámaras de seguridad e imágenes satelitales falsas, expertos y think tanks que no existen, campañas con mensajes “subliminales” que aparecen apenas un segundo en pantalla.

“La capacidad de nuestras sociedades para proteger la información fiable es uno de los grandes desafíos democráticos de nuestro tiempo”, sostiene Thomas Sparrow. Lucila Castillo

Lo que está en juego, advierte, es la propia democracia. “La capacidad de nuestras sociedades para proteger la información fiable es uno de los grandes desafíos democráticos de nuestro tiempo”, sostiene.

Además, advierte contra el extremo opuesto, algo que también termina jugando a favor de la desinformación cuando la sospecha alcanza incluso a los contenidos reales. “No quiero que duden de todo lo que reciben”, aclara. La idea no es sembrar sospecha, sino formar consumidores activos de información, que decidan qué consumen y cómo.

Al final, deja en el salón una pregunta que involucra a varios de los actores presentes: “La pregunta clave no es si la desinformación seguirá evolucionando. La pregunta es si seremos capaces de fortalecer nuestras instituciones, nuestros medios y nuestras sociedades al mismo ritmo”.

Un camino a la uruguaya

El cierre del encuentro estuvo a cargo de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, que ubica el fenómeno en un escenario global. “Lamentablemente, la lucha por el poder sigue moviendo al mundo”, afirma. Frente a eso, sostiene que el país puede “marcar un camino a la uruguaya”.

Para Cosse, ese camino pasa por la educación, y a lo largo de su intervención vuelve varias veces sobre la “longeva filosofía de la educación pública” del país. En esa línea, propone “implementar a la brevedad un curso masivo de ‘Operador IA’”. Y cierra con una idea que resume el espíritu de toda la jornada. “La solución tiene que ser de todos”.