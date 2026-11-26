Lorena Roqueta y Cristina Lustemberg se ubicaron en el centro de dos episodios de polémica política

La ministra Cristina Lustemberg tras la interpelación por el caso Miralles en la Cámara de Diputados.

Dos acontecimientos de los últimos días dieron lugar a cruces entre el oficialismo y la oposición política: las elecciones de directores “sociales” en el Banco de Previsión Social (BPS), que determinaron una histórica derrota del candidato del PIT-CNT para la representación de los trabajadores activos, y los cuestionamientos a la gestión de la ministra Cristina Lustemberg en torno a un caso de mala praxis.

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La votación del domingo 22 para elegir a tres directores en el BPS tuvo como resultado sorpresivo, en el orden de los activos, el triunfo de la escribana coloniense Lorena Roqueta, impulsada por la agrupación Hay Otro Camino y desde el Partido Nacional, quien venció a Carlos Clavijo, actual director y candidato a la reelección respaldado por el PIT-CNT.

La central sindical anunció una instancia de autocrítica, al tiempo que cuestionó la “persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político”.

Por su lado, dirigentes de la oposición celebraron la derrota electoral del candidato del PIT-CNT.

Lorena Roqueta. Captura Noticias 5 Mientras el debate sobre las causas de la derrota de la lista oficialista crecía en el PIT-CNT y, por lo bajo, en filas del gobierno y del Frente Amplio, El Observador informó el miércoles 25, que Roqueta había sido procesada en 2012, cuando tenía 28 años, por un delito continuado de transporte de estupefacientes. Las críticas a la directora electa le llovieron desde el Frente Amplio y Cabildo Abierto. “Veo a los blancos escondidos. Hasta ayer estaban eufóricos. Hoy de este tema no van a hablar”, desafió el presidente del partido de gobierno, Fernando Pereira.