Dos acontecimientos de los últimos días dieron lugar a cruces entre el oficialismo y la oposición política: las elecciones de directores “sociales” en el Banco de Previsión Social (BPS), que determinaron una histórica derrota del candidato del PIT-CNT para la representación de los trabajadores activos, y los cuestionamientos a la gestión de la ministra Cristina Lustemberg en torno a un caso de mala praxis.
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La votación del domingo 22 para elegir a tres directores en el BPS tuvo como resultado sorpresivo, en el orden de los activos, el triunfo de la escribana coloniense Lorena Roqueta, impulsada por la agrupación Hay Otro Camino y desde el Partido Nacional, quien venció a Carlos Clavijo, actual director y candidato a la reelección respaldado por el PIT-CNT.
La central sindical anunció una instancia de autocrítica, al tiempo que cuestionó la “persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político”.
Por su lado, dirigentes de la oposición celebraron la derrota electoral del candidato del PIT-CNT.
Lorena Roqueta.
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Mientras el debate sobre las causas de la derrota de la lista oficialista crecía en el PIT-CNT y, por lo bajo, en filas del gobierno y del Frente Amplio, El Observador informó el miércoles 25, que Roqueta había sido procesada en 2012, cuando tenía 28 años, por un delito continuado de transporte de estupefacientes. Las críticas a la directora electa le llovieron desde el Frente Amplio y Cabildo Abierto. “Veo a los blancos escondidos. Hasta ayer estaban eufóricos. Hoy de este tema no van a hablar”, desafió el presidente del partido de gobierno, Fernando Pereira.
Otro frente de polémica tuvo lugar el martes 24 en la Cámara de Diputados. Los cinco partidos de la oposición se volvieron a unir y declararon “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias” las “escasas explicaciones” brindadas por Lustemberg respecto a su actuación en el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras el fallecimiento de una paciente en 2023. La ministra se defendió por la rebaja de la inhabilitación de cinco a tres años a la médica, revertida después por una resolución del Poder Ejecutivo que acompañó con su firma.
Los partidos de la coalición republicana, Nacional, Colorado e Independiente, se sumaron a una iniciativa original de los dos diputados de Identidad Soberana para presentar una moción de censura a la ministra. Esta moción, que la Cámara Baja considerará en los primeros días de diciembre, no tendría los votos para su aprobación, ya que Cabildo Abierto adelantó que no la acompañará.
Durante la sesión, diputados de la oposición le atribuyeron a la ministra incurrir en “mentiras” y “ocultamientos”, mientras que el oficialismo los trató de “carroñeros” por “utilizar políticamente” el dolor de la familia de la paciente fallecida por mala praxis.