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    El papa León XIV pasó una noche "tranquila" tras ser operado de un cáncer de pulmón

    León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado este miércoles, al día siguiente de someterse a una operación en la que se le extirpó un tumor canceroso del pulmón derecho

    Profesionales de los medios de comunicación trabajan en el exterior del Hospital Universitario Gemelli, en Roma, el 14 de octubre de 2026; allí se recupera el papa León XIV tras someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.

    Profesionales de los medios de comunicación trabajan en el exterior del Hospital Universitario Gemelli, en Roma, el 14 de octubre de 2026; allí se recupera el papa León XIV tras someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.

    FOTO

    Andreas SOLARO / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los médicos están realizando más pruebas para determinar si el cáncer del pontífice, de 71 años, pudiera haberse diseminado.

    “El Papa pasó una noche tranquila", indicó este miércoles el Vaticano, sin dar más detalles.

    A pocas semanas del viaje previsto del 6 al 17 de noviembre por Argentina, Uruguay y Perú, los cirujanos operaron al santo padre el martes en el policlínico romano para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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    La operación "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como lo sugerían los exámenes preoperatorios", precisó la Santa Sede.

    Según la experta Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association consultada por la AFP, cuando este tipo de cáncer "se detecta en fases tempranas, entonces tiene un pronóstico muy, muy bueno".

    La experta precisó que todo dependerá del estadio del cáncer detectado y de si se ha diseminado.

    Según explicó la doctora, la tasa de supervivencia a cinco años de esta forma de cáncer, cuando el tumor se detecta en un estadio precoz, es del "80% al 98%, en particular tras una extirpación quirúrgica".

    Los médicos "determinarán si [el papa] necesita quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o inmunoterapia", agregó.

    "Ya de pie"

    León XIV se encuentra en una habitación del décimo piso del edificio junto a una suite papal con capilla privada, que actualmente se encuentra en proceso de renovación.

    El Vaticano había indicado antes de la cirugía que el pontífice debía permanecer una semana hospitalizado, aunque por el momento se desconoce si tendrá que guardar un período de convalecencia más prolongado.

    El profesor Federico Venuta, jefe de Cirugía Torácica del hospital Policlínico Umberto 1 de Roma, declaró el miércoles a la AFP que esperaba que el papa estuviera ya de pie.

    "Por lo general, el primer día, los pacientes que se someten a este tipo de procedimiento se ponen en movimiento de inmediato", señaló.

    "Se les realiza una radiografía de control, retoman la alimentación con un desayuno ligero y luego comienzan la fisioterapia de forma inmediata. Cuanto antes se levanten de la cama, mejor", agregó.

    Incertidumbre

    El primer papa estadounidense había ingresado el martes pasado el mediodía. Se trata de la primera alerta de salud para el pontífice, quien es conocido por su afición al deporte y gozaba de una excelente forma física desde su elección al frente de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.

    Todos los compromisos del papa fueron cancelados hasta el 20 de octubre.

    La situación plantea dudas sobre si el santo padre mantendrá el viaje previsto entre el 6 y 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último donde trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

    La ministra argentina de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que su país continúa los preparativos de la visita "hasta que no haya una información oficial" de que será suspendida o aplazada.

    FUENTE:RFI

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