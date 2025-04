Una de cada tres profesoras de Facultad de Ciencias Sociales sufrió acoso sexual por parte de un docente varón

Hubo cinco preguntas para identificar situaciones de acoso sexual: si has recibido cartas, mensajes o imágenes que consideres ofensivos, inapropiados o intimidatorios por mensajes de texto, WhatsApp, Facebook, Messenger, X o similar por parte de alguna persona integrante de la FCS; si has sido objeto de miradas insistentes, incómodas o intimidatorias con connotaciones sexuales que te hayan resultado molestas en el ámbito de la FCS; si has sido objeto de saludos incómodos, comentarios no deseados, burlas, bromas, sarcasmos, apodos con connotaciones sexistas y/o sexuales que te resultaron ofensivos, intimidatorios o inadecuados; si has experimentado contacto físico no deseado en el ámbito de la FCS; y si has recibido amenazas, presiones, invitaciones, ofertas insistentes o actos intimidatorios para realizar actos sexuales por parte de algún integrante de la FCS.

Entre el funcionariado no docente que respondió, el 26% declaró haber vivido al menos una de estas situaciones: el 30% de las mujeres y el 20% de los varones. En el 85% de las situaciones, el responsable fue un varón y en el 64% de los casos pertenecía al mismo grupo poblacional. A su vez, el 55% de las situaciones ocurrieron en 2023.

En las respuestas del grupo de estudiantes de grado, el 13% indicó haber vivido alguna situación: un 8% de los varones y un 16% de las mujeres. En el 71% de los casos totales el responsable era un par y en el 17% era del grupo docente. El 41% de las situaciones ocurrió en 2023.

Para el estudiantado de posgrado, el 21% de las mujeres y el 6% de los varones respondieron afirmativamente alguna de las cinco preguntas. En el 90% de la situaciones el responsable fue identificado como un varón; en el 65% era también estudiante y en el 34% era docente. Asimismo, el 16% indicó que los hechos ocurrieron en 2023.

El estudio reveló, además, que una de cada cuatro personas buscó ayuda, principalmente entre pares: colegas de trabajo o estudio. Quienes no lo hicieron declararon que fue por considerar que la situación no era suficientemente seria (casi la mitad), mientras que un quinto identificó la vergüenza, el miedo a las represalias o la falta de información como las razones.