Cargos: una danza de nombres “traumática” y “desgastante” en las internas de blancos y colorados

Aunque todavía no están todos los nombres, ya hay algunos definidos. Es un proceso todavía en desarrollo y que ha tenido momentos ásperos, pero los puestos destinados a la oposición política para controlar al gobierno en los entes y las empresas públicas empiezan a ser llenados.

La forma de procesar los cargos siempre es “traumática”, dijo a Búsqueda una fuente del Partido Nacional. Y destacó que más aún “cuando los criterios parecen ser difusos y poco tienen que ver con necesidades estratégicas de futuro”. La fuente valoró que se va a laudar como se laudó siempre, pero con la diferencia de que ahora no hay liderazgos indiscutidos como había con Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. “Larrañaga no está y Lacalle Pou no participó más que para cuestiones puntuales. Eso hace que el abajo del partido, aún dolido por la derrota y ahora por las designaciones, empiece a cobrar cuentas sin el freno que impone el respeto al líder”, destacó la fuente.