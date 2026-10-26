Los mandatarios de la región felicitaron a Lula por su victoria, mientras Milei guardó silencio
Presidentes de distintas corrientes políticas saludaron la reelección del brasileño y destacaron la cooperación regional; el mandatario argentino, enfrentado políticamente con Lula, no se pronunció sobre el resultado
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), reacciona junto a su esposa Rosângela da Silva (i) y el vicepresidente, Geraldo Alckmin (d), durante un discurso al ganar las elecciones presidenciales de Brasil el domingo 25 de octubre de 2026, en el Hotel Intercontinental en Sao Paulo (Brasil).
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva recibió felicitaciones de varios presidentes latinoamericanos tras su victoria electoral. El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó a Lula por teléfono y afirmó en la red social X que “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”. También señaló que ambos países seguirán trabajando en integración económica y “combate al crimen organizado”.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, saludó al pueblo brasileño por “esta jornada democrática” y reafirmó la voluntad de fortalecer la alianza entre ambos países. Mencionó la integración, la cooperación y “el desarrollo sostenible de la Amazonía” compartida.
Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a Lula y destacó los vínculos entre ambos países. “Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, escribió. Añadió que seguirán trabajando para fortalecer la relación bilateral.
Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones.
Desde Paraguay, Santiago Peña también saludó el resultado y destacó la agenda compartida en integración y desarrollo. “Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente”, afirmó.
Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó al pueblo brasileño por la jornada electoral y saludó especialmente al mandatario reelecto. “¡Seguiremos trabajando juntos por nuestros países!”, escribió.
Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente @LulaOficial por la victoria!Seguiremos trabajando juntos por nuestros países.
Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel felicitó a Lula en nombre de su gobierno y del pueblo cubano. Calificó el resultado como una “victoria histórica” y afirmó que Brasil puede contar con Cuba para impulsar la unidad y la integración de América Latina y el Caribe.
Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo. 1/2 https://t.co/5U9azS8Mvc