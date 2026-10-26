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    Los mandatarios de la región felicitaron a Lula por su victoria, mientras Milei guardó silencio

    Presidentes de distintas corrientes políticas saludaron la reelección del brasileño y destacaron la cooperación regional; el mandatario argentino, enfrentado políticamente con Lula, no se pronunció sobre el resultado

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), reacciona junto a su esposa Rosângela da Silva (i) y el vicepresidente, Geraldo Alckmin (d), durante un discurso al ganar las elecciones presidenciales de Brasil el domingo 25 de octubre de 2026, en el Hotel Intercontinental en Sao Paulo (Brasil).

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), reacciona junto a su esposa Rosângela da Silva (i) y el vicepresidente, Geraldo Alckmin (d), durante un discurso al ganar las elecciones presidenciales de Brasil el domingo 25 de octubre de 2026, en el Hotel Intercontinental en Sao Paulo (Brasil).

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    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva recibió felicitaciones de varios presidentes latinoamericanos tras su victoria electoral. El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó a Lula por teléfono y afirmó en la red social X que “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”. También señaló que ambos países seguirán trabajando en integración económica y “combate al crimen organizado”.

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, saludó al pueblo brasileño por “esta jornada democrática” y reafirmó la voluntad de fortalecer la alianza entre ambos países. Mencionó la integración, la cooperación y “el desarrollo sostenible de la Amazonía” compartida.

    Saludos desde Bolivia, Paraguay y Ecuador

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a Lula y destacó los vínculos entre ambos países. “Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, escribió. Añadió que seguirán trabajando para fortalecer la relación bilateral.

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    Desde Paraguay, Santiago Peña también saludó el resultado y destacó la agenda compartida en integración y desarrollo. “Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente”, afirmó.

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Lula y sostuvo que la región tiene “enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”.

    Sheinbaum, Mulino y Díaz-Canel también lo felicitaron

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el resultado con un mensaje breve. “¡Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, publicó.

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó al pueblo brasileño por la jornada electoral y saludó especialmente al mandatario reelecto. “¡Seguiremos trabajando juntos por nuestros países!”, escribió.

    Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel felicitó a Lula en nombre de su gobierno y del pueblo cubano. Calificó el resultado como una “victoria histórica” y afirmó que Brasil puede contar con Cuba para impulsar la unidad y la integración de América Latina y el Caribe.

    Milei no se pronunció sobre la victoria

    A diferencia de otros mandatarios de la región, el presidente argentino, Javier Milei, no felicitó públicamente a Lula por su victoria.

    Ambos mantienen profundas diferencias políticas e ideológicas, que han marcado la relación entre Argentina y Brasil desde la llegada de Milei al poder.

    FUENTE:FRANCE24

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