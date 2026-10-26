Los mandatarios de la región felicitaron a Lula por su victoria, mientras Milei guardó silencio

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva recibió felicitaciones de varios presidentes latinoamericanos tras su victoria electoral . El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó a Lula por teléfono y afirmó en la red social X que “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”. También señaló que ambos países seguirán trabajando en integración económica y “combate al crimen organizado”.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, saludó al pueblo brasileño por “esta jornada democrática” y reafirmó la voluntad de fortalecer la alianza entre ambos países. Mencionó la integración, la cooperación y “el desarrollo sostenible de la Amazonía” compartida.

Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a Lula y destacó los vínculos entre ambos países. “Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, escribió. Añadió que seguirán trabajando para fortalecer la relación bilateral.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos.

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Desde Paraguay, Santiago Peña también saludó el resultado y destacó la agenda compartida en integración y desarrollo. “Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente”, afirmó.

Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Lula y sostuvo que la región tiene “enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”.

Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente.

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026

Sheinbaum, Mulino y Díaz-Canel también lo felicitaron

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el resultado con un mensaje breve. “¡Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, publicó.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó al pueblo brasileño por la jornada electoral y saludó especialmente al mandatario reelecto. “¡Seguiremos trabajando juntos por nuestros países!”, escribió.

Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente @LulaOficial por la victoria!Seguiremos trabajando juntos por nuestros países. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 26, 2026

Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel felicitó a Lula en nombre de su gobierno y del pueblo cubano. Calificó el resultado como una “victoria histórica” y afirmó que Brasil puede contar con Cuba para impulsar la unidad y la integración de América Latina y el Caribe.

Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo. 1/2 https://t.co/5U9azS8Mvc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026

Milei no se pronunció sobre la victoria

A diferencia de otros mandatarios de la región, el presidente argentino, Javier Milei, no felicitó públicamente a Lula por su victoria.

Ambos mantienen profundas diferencias políticas e ideológicas, que han marcado la relación entre Argentina y Brasil desde la llegada de Milei al poder.

FUENTE:FRANCE24