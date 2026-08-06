Brasil rompe con Argentina: la medida diplomática de Lula ante los “reiterados insultos” de Milei

La diplomacia brasileña vive momentos convulsos. Al margen de la creciente disputa con Estados Unidos y sus denuncias de injerencia, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tiene otro frente abierto, a costa de un gran aliado de Donald Trump y de los Bolsonaro: Javier Milei.

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Si las tensiones ya estaban altas por los insultos que el presidente argentino había destinado a Lula durante su participación en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro el 25 de julio pasado, el conflicto no hizo más que escalar luego de que Milei repitiera las agresiones públicas contra el mandatario brasileño.

En ese escenario, a última hora del martes, Brasilia informó su decisión de no volver a enviar a su embajador Julio Bitelli a Buenos Aires –al que había retirado en protesta por los agravios del líder ultraderechista– y de rebajar las relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios.

Crisis bilateral Brasil retiró a su embajador de Argentina y rebajó al mínimo la relación diplomática con el gobierno de Milei

Relaciones bilaterales Estados Unidos cancela la visa a la embajadora de Brasil; el gobierno de Lula alega injerencia electoral

Este miércoles 5 de agosto, en diálogo con el medio argentino Perfil, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, amplió que la medida se adoptó frente a “los reiterados insultos y agresiones a Brasil, a las instituciones del Gobierno brasileño, al Ejecutivo brasileño, al jefe del Ejecutivo y también al Poder Judicial”.

En ese sentido, el canciller brasileño destacó que Milei criticó “de una forma muy grosera, muy directa y muy agresiva” a Brasil y sus instituciones, en particular a su presidente Lula da Silva, “en cuatro ocasiones en seis días”, muestra de lo que describió como ”un patrón constante“ por el que no podrían “dejar de tener una reacción”.

En particular, un portavoz de la Cancillería brasileña le señaló a la agencia AP que Milei llamó “ladrón” a Lula en tres oportunidades desde el domingo, en distintas apariciones públicas, un lenguaje similar al utilizado durante el acto de postulación de Flávio Bolsonaro.

Vieira recalcó que la degradación de las relaciones entre los dos gigantes del Cono Sur –una situación sin precedentes, al menos desde el regreso de la democracia en Argentina en 1983– se mantendrá “hasta que cesen las condiciones que provocaron esta decisión” y mientras no existan “explicaciones satisfactorias” por parte del gobierno argentino.

“La educación y el respeto son fundamentales, sin eso no hay diálogo”, subrayó.

Para el gobierno de Milei, la disputa solo es por “diferencias ideológicas”

Lejos de buscar un acercamiento, el gobierno de Javier Milei ha insistido en que las expresiones agraviantes del mandatario se enmarcan en las “diferencias ideológicas” que mantiene con el Ejecutivo de Lula da Silva y cuestionó la decisión “unilateral” de Brasil de rebajar el nivel de las relaciones.

En un comunicado, la cartera de Exteriores argentina lamentó la postura de Brasil de “continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas” y afirmó que “nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional”.

En el texto, la Cancillería también aseguró que Brasil solicitó que el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, regresara a su país.

Sin embargo, desde el gobierno brasileño explicaron a la agencia EFE que le compete al Ejecutivo argentino decidir si mantiene o no a su embajador en Brasilia, pero, mientras dure la crisis, la Administración de Lula da Silva no tratará directamente con él.

Según indicaron fuentes gubernamentales al medio argentino Clarín, Raimondi volverá a Argentina, en principio, “de vacaciones”, aunque sin fecha de retorno a Brasil.

Asimismo, este miércoles, en el marco de una conferencia de prensa para anunciar la visita del papa León XIV al país (a la que no fueron convocados los medios extranjeros), el canciller argentino, Pablo Quirno, se rehusó a pedir disculpas por los reiterados ataques de Milei y aseguró: “Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente, que no han sido contestados”.

Sin embargo, no existe constancia de que el mandatario brasileño haya insultado públicamente a Milei. Hasta el momento, la única reacción conocida de Lula da Silva fue preguntar “¿quién es ese tipo?” ante la consulta de un periodista sobre los dichos de Milei durante su participación en el acto de Bolsonaro.

Esquivando consultas sobre un posible pedido de disculpas, Quirno señaló: “Siempre estamos dispuestos a mantener las relaciones“ y repitió que las diferencias entre los gobiernos de Argentina y Brasil son “más de fondo que de formas” y se deben a “diferencias ideológicas profundas”.

“La región está cambiando de dirección ideológica. Nosotros eso lo celebramos y esperamos que también suceda en Brasil. Es un deseo expresado por el presidente”, subrayó.

Comunicado de la Cancillería argentina sobre la decisión unilateral de Brasil adoptada en el día de la fecha.



???????????????????????? https://t.co/8VWkMP7t2v — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

Acto seguido, el canciller cuestionó las críticas de Brasil por la posible injerencia del gobierno de Milei en la campaña electoral brasileña y recordó que, justo antes de los comicios legislativos de 2025, el mandatario brasileño visitó a la expresidenta Cristina Fernández durante su arresto domiciliario.

Cabe destacar que Fernández tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que no era candidata al momento de la visita de Lula.

¿Cuáles fueron los episodios que enfurecieron a Brasil?

La chispa que encendió la confrontación entre Argentina y Brasil se dio el 25 de julio pasado, cuando Javier Milei se presentó con un fervoroso discurso en el acto de lanzamiento de la campaña del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre.

En ese acto, el presidente argentino se refirió a su par brasileño con términos como “ladrón” y “presidiario”, lo acusó de “despilfarrar” el dinero público de Brasil y respaldó a Bolsonaro como el único capaz de “parar a la basura socialista” en las urnas.

Asimismo, Milei también llamó “basura calva” al juez del Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, luego de que este endureciera las condiciones de la prisión domiciliaria del exmandatario Jair Bolsonaro, encarcelado por su fallido intento de golpe de Estado. Esa medida impidió que el jefe de la Casa Rosada pudiera visitarlo, como pretendía hacer durante su viaje a Brasil.

Tras esos ataques –que motivaron el llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires–, Milei redobló la apuesta en varias entrevistas a medios argentinos.

En diálogo con LN+, este domingo 2 de agosto, Milei volvió a considerar que Lula “es un chorro y ladrón”, un “presidiario”, que, según él, solo vio anulada su condena por corrupción por un “error administrativo”, expresiones que repitió a medios como Radio Mitre.

A las descalificaciones personales, Milei ha añadido acusaciones sin pruebas, como señalar en varias ocasiones que el gobierno de Brasil –junto a los demócratas de EE.UU. y los Ejecutivos de México y España, todos rivales ideológicos del mandatario libertario– lideró el financiamiento de una supuesta campaña 'anti-Argentina' en redes sociales durante la última Copa del Mundo de fútbol.

Del mismo modo, Milei también afirmó, sin evidencias, que –según le dijo Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del encarcelado expresidente brasileño– Lula da Silva “puso mil millones de dólares” en la campaña de Sergio Massa, rival de Milei en los comicios presidenciales de 2023.

Un señalamiento que, este miércoles, el canciller brasileño Mauro Vieira tildó de “totalmente descabellado”, apuntando que, teniendo en cuenta la supuesta cantidad de dinero mencionada, “no hace falta ser economista para ver que es un absurdo total”.

Por último, cerrando su gira mediática, Milei dialogó con el programa de streaming La Casa y expresó su deseo de que Brasil “también se pinte de azul”, en referencia a un posible triunfo de Flávio Bolsonaro.

“Sacarse a los corruptos y chorros (ladrones) de encima siempre es bueno, sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno”, enfatizó el mandatario argentino, quien en una de esas apariciones mediáticas defendió que dice “la verdad” pese a tener “formas horribles”.

Esas que hoy alimentan una crisis diplomática inédita entre dos países que son principales socios económicos y aliados históricos en la región.

Con EFE, AP, AFP y medios locales

FUENTE:FRANCE24