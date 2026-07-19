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Coldplay-Final-Mundial
Mundial 2026

Las estrellas brillaron en el show de la final del Mundial 2026

Más allá del histórico duelo entre España y Argentina, la final del Mundial de la FIFA 2026 también dejó un espectáculo musical con figuras internacionales antes del partido y durante el show del entretiempo

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Por Redacción Galería y RFI

Más allá del partido entre España y Argentina, la final del Mundial 2026 también estuvo marcada por un gran espectáculo musical. La previa contó con las actuaciones de IShowSpeed, Post Malone y Swae Lee, además de Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini.

Antes del inicio del encuentro, María Becerra interpretó el himno argentino y una orquesta interpretó el himno de España.

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El entretiempo comenzó con Madonna, que abrió el show al ritmo de Music junto a Ronaldo y Ronaldinho. Después, el director venezolano Rafael Dudamel presentó una versión orquestal de Seven Nation Army, de The White Stripes.

Más tarde fue el turno de BTS, que interpretó Dynamite. Luego apareció Jason Sudeikis como Ted Lasso para presentar a Justin Bieber, quien cantó Hallelujah acompañado solo por su guitarra.

El cierre estuvo a cargo de Shakira, que interpretó el himno oficial del torneo, Dai dai, junto a Burna Boy y su cuerpo de bailarinas.

Todos los artistas se reunieron al cierre en el escenario con Chris Martin y la banda Coldplay, para despedir el espectáculo de la final del Mundial 2026. A continuación, las mejores imágenes de la final.

Aficionados se reúnen antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el Estadio de Nueva Jersey.

Aficionados se reúnen antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el Estadio de Nueva Jersey.

El helicóptero presidencial estadounidense Donald Trump, Marine One, fue fotografiado antes de su llegada a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina.

El helicóptero presidencial estadounidense Donald Trump, Marine One, fue fotografiado antes de su llegada a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina.

El actor estadounidense Tom Cruise se dirige al público antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La cantante estadounidense Nicole Scherzinger, la estrella del pop británica Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini interpretan el himno de la FIFA antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cantante estadounidense Nicole Scherzinger, la estrella del pop británica Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini interpretan el himno de la FIFA antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bailarines actúan durante la ceremonia de clausura de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey.

Bailarines actúan durante la ceremonia de clausura de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey.

Post Malone y Swae Lee actúan durante la ceremonia de clausura previa a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Post Malone y Swae Lee actúan durante la ceremonia de clausura previa a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

María Becerra canta el himno nacional argentino antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

María Becerra canta el himno nacional argentino antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Vista general previa a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Vista general previa a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet (C), la personalidad mediática estadounidense Kylie Jenner (D) y Marc Chalamet (I) asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina.

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet (C), la personalidad mediática estadounidense Kylie Jenner (D) y Marc Chalamet (I) asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump estrecha la mano del primer ministro español, Pedro Sánchez, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (segundo por la izquierda), el rey Felipe VI de España (centro) y la reina Letizia de España (segunda por la derecha), antes de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump estrecha la mano del primer ministro español, Pedro Sánchez, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (segundo por la izquierda), el rey Felipe VI de España (centro) y la reina Letizia de España (segunda por la derecha), antes de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina.

La actriz Anya Taylor-Joy (C) y su esposo, el músico Malcolm McRae (D), durante la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina.

La actriz Anya Taylor-Joy (C) y su esposo, el músico Malcolm McRae (D), durante la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina.

David Beckham, Victoria Beckham, Tom Cruise, Jackie Apostel, Cruz Beckham, Kim Turnball y Romeo Beckham asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026.

David Beckham, Victoria Beckham, Tom Cruise, Jackie Apostel, Cruz Beckham, Kim Turnball y Romeo Beckham asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026.

Madonna actúa junto a los exfutbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El grupo de pop surcoreano BTS actúa durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

El grupo de pop surcoreano BTS actúa durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

El cantante canadiense Justin Bieber actúa junto al actor estadounidense Jason Sudeikis durante el show de descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El cantante canadiense Justin Bieber actúa junto al actor estadounidense Jason Sudeikis durante el show de descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cantante colombiana Shakira actuó durante el intermedio de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina.

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Vista general del estadio durante el descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

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Coldplay durante el show intermedio de la final del Mundial 2026.

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