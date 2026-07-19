España pone fin al ciclo de la Argentina de Messi y conquista su segundo Mundial

El delantero del Barcelona, Ferran Torres, marcó un golazo en el minuto 106, recompensando así el dominio de España ante una selección argentina que no logró realizar ni un solo disparo a puerta en 120 minutos.

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Una multitud de 80.663 personas, entre las que se encontraba el presidente estadounidense Donald Trump, llenó el estadio MetLife de East Rutherford para ver si el capitán de Argentina, Messi, podía coronar su brillante carrera con una segunda victoria en la Copa del Mundo.

Pero el capitán argentino de 39 años, que casi con toda seguridad disputaba su último partido en un Mundial, vio cómo España tomó el control del partido desde el principio contra una selección argentina que recurrió constantemente a las faltas para cortar el juego.

Ferran Torres celebra con Lamine Yamal tras marcar el 1-0 durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

Ferran Torres celebra tras marcar el primer gol durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

Ferran Torres anota el primer gol durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

Mundial 2026 Las estrellas brillaron en el show de la final del Mundial 2026

La tensión del encuentro culminó con la expulsión del centrocampista Enzo Fernández tras una dura entrada sobre el defensa español Pau Cubarsí en el tiempo de descuento.

Sin embargo, durante muchos tramos del partido parecía que Argentina resistiría hasta la tanda de penales, mientras España buscaba con insistencia el gol de la victoria.

Fotografía que muestra la celebración de España este domingo, al ganar la final del Mundial de la FIFA 2026.

Lionel Messi de Argentina aparece llorando en una pantalla tras la derrota de su selección en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jugadores de España celebran tras ganar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina.

Después de que al delantero Nico Williams le anularan un gol de forma controvertida en el alargue, la selección española encontró el premio. Un centro de Pedro Porro al segundo palo encontró a Williams, que peinó el balón para Ferran Torres. El delantero solo tuvo que empujarlo a la red para sellar el segundo título mundial de España, 16 años después del conquistado en 2010.

GOOOOOOL DE ESPAÑAAA. GOL DE FERRAN TORRES Y ESPAÑA ESTA A 15 MINUTOS DE SER CAMPEÓN DEL MUNDOpic.twitter.com/2RbvRUqJxt — Alee (@ImAleeJeje) July 19, 2026

“En definitiva, el gol pertenece a 47 millones de personas, no solo a mí o a los 26 jugadores”, dijo a la prensa Torres tras el partido, en referencia a la población aproximada de España.

“Al fin y al cabo, todas las finales son difíciles. Cuando te enfrentas a Messi, siempre hay cierto nerviosismo, pero siempre creímos en nuestro fútbol y en nosotros mismos”, agregó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionan durante la ceremonia de entrega de premios tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Rodri y los jugadores de España celebran con el trofeo de la Copa del Mundo mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la ceremonia de entrega de premios tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

Mientras tanto, Messi recibió la medalla de subcampeón con lágrimas en el rostro durante la ceremonia de premiación, encabezada por Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La presencia del mandatario estadounidense en el campo fue recibida con abucheos y silbidos por parte del público.

FUENTE:FRANCE24