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    España pone fin al ciclo de la Argentina de Messi y conquista su segundo Mundial

    La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia gracias a un gol de Ferran Torres en el alargue al cabo de una final cerrada frente a la Argentina de Leo Messi

    Rodri levanta el trofeo de campeón de la Copa Mundial de la FIFA tras la victoria en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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    FOTO

    Dan Mullan / Getty Images vía AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    El delantero del Barcelona, Ferran Torres, marcó un golazo en el minuto 106, recompensando así el dominio de España ante una selección argentina que no logró realizar ni un solo disparo a puerta en 120 minutos.

    Una multitud de 80.663 personas, entre las que se encontraba el presidente estadounidense Donald Trump, llenó el estadio MetLife de East Rutherford para ver si el capitán de Argentina, Messi, podía coronar su brillante carrera con una segunda victoria en la Copa del Mundo.

    Ferran Torres anota el primer gol durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

    Ferran Torres anota el primer gol durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

    Ferran Torres celebra tras marcar el primer gol durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

    Ferran Torres celebra tras marcar el primer gol durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

    Ferran Torres celebra con Lamine Yamal tras marcar el 1-0 durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

    Ferran Torres celebra con Lamine Yamal tras marcar el 1-0 durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

    Pero el capitán argentino de 39 años, que casi con toda seguridad disputaba su último partido en un Mundial, vio cómo España tomó el control del partido desde el principio contra una selección argentina que recurrió constantemente a las faltas para cortar el juego.

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    La tensión del encuentro culminó con la expulsión del centrocampista Enzo Fernández tras una dura entrada sobre el defensa español Pau Cubarsí en el tiempo de descuento.

    Jugadores de España celebran tras ganar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina.

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    Lionel Messi de Argentina aparece llorando en una pantalla tras la derrota de su selección en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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    Fotografía que muestra la celebración de España este domingo, al ganar la final del Mundial de la FIFA 2026.

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    Sin embargo, durante muchos tramos del partido parecía que Argentina resistiría hasta la tanda de penales, mientras España buscaba con insistencia el gol de la victoria.

    Después de que al delantero Nico Williams le anularan un gol de forma controvertida en el alargue, la selección española encontró el premio. Un centro de Pedro Porro al segundo palo encontró a Williams, que peinó el balón para Ferran Torres. El delantero solo tuvo que empujarlo a la red para sellar el segundo título mundial de España, 16 años después del conquistado en 2010.

    “En definitiva, el gol pertenece a 47 millones de personas, no solo a mí o a los 26 jugadores”, dijo a la prensa Torres tras el partido, en referencia a la población aproximada de España.

    “Al fin y al cabo, todas las finales son difíciles. Cuando te enfrentas a Messi, siempre hay cierto nerviosismo, pero siempre creímos en nuestro fútbol y en nosotros mismos”, agregó.

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionan durante la ceremonia de entrega de premios tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

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    Rodri y los jugadores de España celebran con el trofeo de la Copa del Mundo mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la ceremonia de entrega de premios tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Rodri y los jugadores de España celebran con el trofeo de la Copa del Mundo mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la ceremonia de entrega de premios tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Mientras tanto, Messi recibió la medalla de subcampeón con lágrimas en el rostro durante la ceremonia de premiación, encabezada por Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La presencia del mandatario estadounidense en el campo fue recibida con abucheos y silbidos por parte del público.

    FUENTE:FRANCE24

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