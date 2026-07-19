¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Anthony Hopkins publicará su primer disco musical a sus 88 años

El álbum fue grabado en abril en el Alexandra Palace de Londres junto con la Orquesta Filarmónica, bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel, ganador de un premio Grammy

Su álbum, Life is a Dream, es una selección de obras compuestas a lo largo de más de seis décadas por el actor, de 88 años.

Su álbum, Life is a Dream, es una selección de obras compuestas a lo largo de más de seis décadas por el actor, de 88 años.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Mucho antes de la actuación estaba la música. Anthony Hopkins tenía apenas 4 años cuando empezó a improvisar con el piano, y era adolescente la primera vez que compuso música para obras de teatro de Margam, el distrito donde nació en Gales del Sur (Reino Unido).

Ahora, a sus 88 años, el actor concretará uno de sus mayores sueños: tras firmar con el sello discográfico Decca Classics publicará Life is a Dream, su primer disco como compositor. “La música fue mi primer deseo, mi primer anhelo”, dice Hopkins en el comunicado que publicó la discográfica.

Leé además

Amy Winehouse.
Video
A 15 años de su muerte

Amy Winehouse: las canciones que definieron su carrera
El locutor de la BBC Greg James se propuso juntar 2.000 personas con las gorras de cabezas calvas; finalmente fueron 22.000 los fanáticos que se sumaron al reto. 
Un público de calvos

Pitbull y sus fanáticos rompieron un récord Guinness en su último show
Hugo Fattoruso recibe el diploma de manos del embajador de Japón Kenichi Okada.
Homenaje

Japón condecoró al músico uruguayo Hugo Fattoruso

El álbum fue grabado en abril en el Alexandra Palace de Londres junto con la Orquesta Filarmónica, bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel, ganador de un premio Grammy.

Se trata de un compilado de las obras compuestas a lo largo de más de 60 años. “He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas han vivido conmigo durante décadas y aún hoy me encuentro volviendo a ellas”, señala Hopkins.

El primer sencillo, llamado Bracken Road, nace de una obra que compuso en 1947, o sea, cuando tenía 10 años. Esta pieza está inspirada en recuerdos de su infancia y es “un retrato musical nostálgico de las calles, prados, tierras de cultivo y montañas que rodeaban la casa de su familia en la década de 1940”.

Otro de los temas, My Fatherland, se inspira en melodías tradicionales galesas y composiciones inspiradas en el cine, en la esposa del actor y en su sobrina.

En el comunicado de prensa, el actor y compositor demuestra su profundo respeto por el director de orquesta, quien “con la delicada precisión de su batuta, transformó cada nota con un significado profundo e imborrable”.

Por su parte, Dudamel asegura que, como compositor, Hopkins mantiene la “profundidad, imaginación, humanidad y verdad emocional” que lo caracterizaron siempre en su trabajo en el teatro y el cine. “Al escuchar su composición, me impresiona su belleza, su maestría artesanal y la inconfundible sensación de asombro que la anima. Anthony aborda la música con el corazón de un narrador y los instintos de un poeta”, subraya en el comunicado. Y agrega que, a través de su música, Hopkins creó mundos sonoros “profundamente personales y a la vez universalmente resonantes”.

En el proyecto musical también participan el pianista argentino Sergio Tiempo, el chelista venezolano Gregorio Nieto y los Niños Coristas de la Catedral de Winchester.

Life is a Dream se publicará el 21 de agosto y estará disponible tanto en el sello discográfico como en las principales plataformas de streaming musical.

Selección semanal
Fondo Nacional de Recursos

Judicialización de medicamentos de alto costo aumentó por siete en siete años y el MSP busca actualizar operativa

Por Leonel García
Poder Ejecutivo

Gobierno afianza nexo con Teletón 10 años después de que referente del MPP criticara su forma de financiamiento

Por Nicolás Delgado
Gobierno

Ministro Oddone abogó por “más libertad” económica y criticó a empresarios que se refugian en el Estado

Por Redacción Búsqueda
Gobierno de Montevideo

Bergara planteó a la Mesa Política del FA que la militancia se involucre más con la gestión de Montevideo

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

Frances Ha.
Video

A veces alcanza con caminar distinto

Por Patricia Mántaras de la Orden
Su álbum, Life is a Dream, es una selección de obras compuestas a lo largo de más de seis décadas por el actor, de 88 años.

Anthony Hopkins publicará su primer disco musical a sus 88 años

Por Redacción Galería
Ximena Arcos Pérez y Renata Battione, creadoras de Casadeco. 

Nuevas tendencias en diseño de interiores según Renata Battione y Ximena Arcos Pérez, creadoras de Casadeco

Por Federica Chiarino Vanrell
Este año Meryl Streep protagonizó El diablo viste a la moda 2 y tiene confirmada la interpretación principal en una biopic sobre la cantautora canadiense Joni Mitchell.

3 actrices de cine que desafían el edadismo de la industria y siguen brillando en Hollywood

Por Redacción Galería