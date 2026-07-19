Anthony Hopkins publicará su primer disco musical a sus 88 años

Mucho antes de la actuación estaba la música. Anthony Hopkins tenía apenas 4 años cuando empezó a improvisar con el piano, y era adolescente la primera vez que compuso música para obras de teatro de Margam, el distrito donde nació en Gales del Sur (Reino Unido).

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Ahora, a sus 88 años, el actor concretará uno de sus mayores sueños: tras firmar con el sello discográfico Decca Classics publicará Life is a Dream, su primer disco como compositor. “La música fue mi primer deseo, mi primer anhelo”, dice Hopkins en el comunicado que publicó la discográfica.

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El álbum fue grabado en abril en el Alexandra Palace de Londres junto con la Orquesta Filarmónica, bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel, ganador de un premio Grammy.

Se trata de un compilado de las obras compuestas a lo largo de más de 60 años. “He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas han vivido conmigo durante décadas y aún hoy me encuentro volviendo a ellas”, señala Hopkins.

El primer sencillo, llamado Bracken Road, nace de una obra que compuso en 1947, o sea, cuando tenía 10 años. Esta pieza está inspirada en recuerdos de su infancia y es “un retrato musical nostálgico de las calles, prados, tierras de cultivo y montañas que rodeaban la casa de su familia en la década de 1940”.

Otro de los temas, My Fatherland, se inspira en melodías tradicionales galesas y composiciones inspiradas en el cine, en la esposa del actor y en su sobrina.

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En el comunicado de prensa, el actor y compositor demuestra su profundo respeto por el director de orquesta, quien “con la delicada precisión de su batuta, transformó cada nota con un significado profundo e imborrable”.

Por su parte, Dudamel asegura que, como compositor, Hopkins mantiene la “profundidad, imaginación, humanidad y verdad emocional” que lo caracterizaron siempre en su trabajo en el teatro y el cine. “Al escuchar su composición, me impresiona su belleza, su maestría artesanal y la inconfundible sensación de asombro que la anima. Anthony aborda la música con el corazón de un narrador y los instintos de un poeta”, subraya en el comunicado. Y agrega que, a través de su música, Hopkins creó mundos sonoros “profundamente personales y a la vez universalmente resonantes”.

En el proyecto musical también participan el pianista argentino Sergio Tiempo, el chelista venezolano Gregorio Nieto y los Niños Coristas de la Catedral de Winchester.

Life is a Dream se publicará el 21 de agosto y estará disponible tanto en el sello discográfico como en las principales plataformas de streaming musical.