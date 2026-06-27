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Lumumba, el hincha viral del Congo que casi se pierde el Mundial

Inmóvil, con el brazo en alto y vestido con los colores de su país, se transformó en una de las figuras más reconocibles de la afición congoleña; su imagen encierra una historia que trasciende el fútbol

Michel Nkuka Mboladinga es Lumumba, el hincha del Congo que permanece los 90 minutos como una estatua viviente.

Michel Nkuka Mboladinga es Lumumba, el hincha del Congo que permanece los 90 minutos como una estatua viviente.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

No todos los protagonistas de un Mundial están dentro de la cancha. En el caso de la República Democrática del Congo, ese lugar lo ocupa Michel Nkuka Mboladinga, más conocido como Lumumba, el hincha que se volvió viral por una forma de aliento que se hizo inconfundible: de pie durante los 90 minutos, brazo en alto, inmóvil como una estatua viviente.

Su presencia en las tribunas no es casual ni un gesto performático superficial. Lumumba toma como referencia a Patrice Lumumba, primer ministro de la República Democrática del Congo tras la independencia de Bélgica en 1960. Líder del nacionalismo africano, fue una figura clave del proceso de descolonización y su asesinato, en 1961, lo convirtió en un símbolo del antimperialismo y de la soberanía africana. En ese marco, el hincha replica en las gradas su postura solemne, como una evocación de ese legado histórico.

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Un fenómeno viral

El salto a la fama llegó durante la última Copa Africana de Naciones, donde su imagen recorrió el mundo. En los partidos de la selección congoleña, conocida como los Leopardos, Lumumba permanecía inmóvil desde el pitazo inicial hasta el final, vestido con trajes formales en los colores nacionales.

Lo que parecía una excentricidad pronto tomó otra dimensión. En el torneo continental, su figura empezó a interpretarse como algo más profundo: un símbolo de resistencia y orgullo nacional. Las cámaras lo encontraron partido tras partido, mientras el Congo avanzaba en la competencia y su hincha se transformaba en un emblema inesperado del certamen. Además, su imagen fue compartida masivamente en redes, replicada en estadios y adoptada incluso por jugadores y fanáticos.

Congo Mundial (1)
Los jugadores de la selección del Congo pidieron que Lumumba fuera incorporado a la delegación oficial.

Los jugadores de la selección del Congo pidieron que Lumumba fuera incorporado a la delegación oficial.

De África al Mundial

El impacto fue tal que, ya en la previa del Mundial, los propios jugadores de la selección pidieron que fuera incorporado a la delegación oficial. La federación aceptó y Lumumba pasó a formar parte del entorno del plantel, como una especie de embajador popular de la hinchada congoleña. Sin embargo, en el arranque del torneo no estuvo en las tribunas.

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Lumumba no pudo asistir al debut del Congo en el Mundial por restricciones logísticas y migratorias, en un contexto marcado además por protocolos sanitarios derivados de un brote de ébola en su país, según distintas versiones. Esa combinación de trámites, controles y demoras lo dejó fuera del estreno histórico de su selección, que jugó sin el aliento de su hincha más icónico.

Recién para el segundo encuentro logró incorporarse a la delegación, donde fue recibido como una celebridad tanto por los jugadores como por los hinchas y rivales. Pese a la derrota con Colombia, se hizo sentir.

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