Las selecciones menos esperadas acaparan la atención en el Mundial

El portero de Cabo Verde, Vozinha, es una estrella inesperada del Mundial 2026 . Este jugador de 40 años, que actualmente no tiene club, ha pasado dos décadas deambulando por las divisiones inferiores del fútbol profesional, incluyendo equipos en Eslovaquia, Moldavia y Angola.

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Pero desde que sus hazañas le valieron el título de mejor jugador del partido en el empate 0-0 de Cabo Verde contra España —el equipo favorito de las casas de apuestas para ganar la Copa del Mundo el próximo mes— se ha convertido en una sensación mundial. Su cuenta de Instagram pasó de tener aproximadamente 50.000 seguidores antes del partido a más de 14 millones.

Después, Vozinha, con lágrimas en los ojos, lamentó que su madre no pudiera pagar una visa de Estados Unidos (EE.UU.) para asistir al partido, aunque el Departamento de Estado de EE.UU. anunció el jueves que se le había otorgado una para ver el segundo partido del equipo en Miami el domingo.

Cabo Verde, que ocupa el puesto 63 en el ranking mundial de la FIFA, es sólo una de las naciones más pequeñas que están sobresaliendo en el torneo de este verano en EE.UU., Canadá y México.

Sus actuaciones les han robado gran parte del protagonismo a los equipos más grandes en la primera semana del Mundial y han aportado una fuerte dosis de drama humano tanto dentro como fuera de la cancha.

Agustín Canobbio junto a Roberto Lopes (c-i) de Cabo Verde este domingo durante el partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde, en el estadio Hard Rock en Miami.

El gol de Curazao en la derrota por 6-1 ante Alemania desató celebraciones desenfrenadas en la diminuta nación caribeña, la más pequeña en clasificarse jamás para el torneo. Y en un nuevo impulso a la moral el sábado por la noche, Curazao logró rescatar un empate 0-0 contra Ecuador en Kansas City —encabezado por el portero Eloy Room y sus 15 atajadas, un récord en los Mundiales— para darle al equipo su primer punto en la Copa del Mundo.

La República Democrática del Congo empató 1-1 con la Portugal de Cristiano Ronaldo gracias al primer gol de la historia de este país africano en un Mundial, mientras que Bosnia y Herzegovina se aseguró un punto ante la coanfitriona Canadá en su partido inaugural. Nueva Zelanda, que llegó al torneo como la selección con peor clasificación —85 en el mundo, según la FIFA— de la competencia, logró un empate 2-2 en un emocionante partido contra Irán, un equipo que la supera por más de 60 puestos en la tabla de la FIFA.

Congo-Portugal-Ronaldo Cristiano Ronaldo en acción contra YoaAxel Tuanzebe, jugador de la República Democrática del Congo, durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y la República Democrática del Congo, en Houston, Texas. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

“De hecho, creo que ahora, en el fútbol mundial, las cosas se están nivelando. Los grandes equipos siguen teniendo grandes jugadores, pero todos los equipos aquí en el Mundial tienen puntos fuertes y van a tener sus momentos”, dijo Darren Bazeley, entrenador de Nueva Zelanda. “El fútbol se trata, literalmente, de momentos. No importa cuánta posesión tengas ni cuántas oportunidades generes. Hay que aprovechar el momento”.

La FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, considerará la sólida actuación de los equipos con menor clasificación como una reivindicación de su decisión de ampliar el torneo este año de 32 a 48 equipos.

El torneo más grande ha sido hasta ahora una “experiencia más enriquecedora”, dijo el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick. “El nivel entre los equipos realmente se ha emparejado en los últimos 15 años más o menos”, dijo después de que su equipo venció a Jordania, que ocupa el puesto 68 en el ranking. “Realmente no hay equipos fáciles”.

Los críticos se habían quejado de que la decisión de la FIFA de añadir más equipos era una estratagema cínica para aumentar las oportunidades de generar ingresos. Se prevé que los ingresos por la venta de entradas se tripliquen con creces en comparación con el torneo anterior en Catar, en parte porque el número de partidos ha aumentado de 64 a 104.

Curazao-Ecuador Pedro Vite (d) de Ecuador disputa la pelota con Livano Comenencia de Curazao este sábado, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Curazao en el estadio Arrowhead en Kansas City. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

A algunos también les preocupa que esto reduzca la calidad del fútbol en sí. Aleksander eferin, presidente de la UEFA, el organismo rector europeo, dijo ante la prensa eslovena que el torneo tendría demasiados partidos “totalmente aburridos”.

En respuesta, las federaciones de varios equipos de menor rango —entre ellos Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Haití— dijeron que “no existe un partido sin importancia en la Copa del Mundo”.

“El fútbol no le pertenece a un grupo selecto de naciones. Su fuerza proviene de su universalidad”, dijeron las federaciones. “Creemos que cada nación que clasifique merece respeto. Cada equipo se ha ganado su lugar por méritos propios. Cada aficionado tiene derecho a soñar. Cada partido tiene un significado para millones de personas en todo el mundo”.

La FIFA también le ha atribuido el éxito de los países más pequeños a su política de distribuir sus fondos de manera equitativa entre las federaciones de todo el mundo. Cada una de las 211 asociaciones miembro de la FIFA tiene derecho a recibir US$8 millones de este organismo mundial por cada ciclo cuatrienal de la Copa del Mundo, independientemente de su tamaño.026

En los días previos al torneo, la FIFA señaló la clasificación de Cabo Verde como una muestra del éxito de su programa de financiamiento, y dijo que más de la mitad de sus miembros no podrían funcionar sin esos pagos.

Las naciones más pequeñas también han acaparado la atención mundial por las travesuras de sus aficionados fuera de la cancha. El “Ejército de Tartán” —la legión itinerante de aficionados escoceses— ha tenido un gran protagonismo en la cobertura periodística estadounidense del Mundial tras su invasión amistosa de Boston.

Se han difundido ampliamente en las redes sociales vídeos de miles de aficionados escoceses cantando “Yes Sir, I Can Boogie” durante un partido de béisbol de los Boston Red Sox, mientras que los medios locales informaron que varios bares de la ciudad se habían quedado sin cerveza gracias a los visitantes escoceses, especialmente después de que Escocia ganó su primer partido contra Haití por 1-0.

Noelle Somers, directora de operaciones del Hennessy’s Bar, le dijo al Boston Globe: “Llevamos aquí más de 30 años y nunca habíamos visto nada igual”.

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