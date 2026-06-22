  • Cotizaciones
    lunes 22 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Las selecciones menos esperadas acaparan la atención en el Mundial

    Desde Cabo Verde y Curazao hasta Haití y Nueva Zelanda, los equipos menos favoritos en el mundo del fútbol están dando batalla y ganándose nuevos seguidores

    Darwin Núñez saluda a Vozinha, arquero de Cabo Verde, este domingo al final de un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde, en el estadio Hard Rock en Miami.

    Darwin Núñez saluda a Vozinha, arquero de Cabo Verde, este domingo al final de un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde, en el estadio Hard Rock en Miami.

    FOTO

    EFE/ Alberto Estevez
    Por Josh Noble

    El portero de Cabo Verde, Vozinha, es una estrella inesperada del Mundial 2026. Este jugador de 40 años, que actualmente no tiene club, ha pasado dos décadas deambulando por las divisiones inferiores del fútbol profesional, incluyendo equipos en Eslovaquia, Moldavia y Angola.

    Pero desde que sus hazañas le valieron el título de mejor jugador del partido en el empate 0-0 de Cabo Verde contra España —el equipo favorito de las casas de apuestas para ganar la Copa del Mundo el próximo mes— se ha convertido en una sensación mundial. Su cuenta de Instagram pasó de tener aproximadamente 50.000 seguidores antes del partido a más de 14 millones.

    Después, Vozinha, con lágrimas en los ojos, lamentó que su madre no pudiera pagar una visa de Estados Unidos (EE.UU.) para asistir al partido, aunque el Departamento de Estado de EE.UU. anunció el jueves que se le había otorgado una para ver el segundo partido del equipo en Miami el domingo.

    Leé además

    Donald Trump sostiene el trofeo de la Copa Mundial.
    Financial Times

    Los juegos de poder que allanaron el camino hacia el Mundial de Donald Trump

    Por Simon Kuper
    Aficionados guatemaltecos asisten a un partido contra la República Checa —un amistoso internacional de preparación para la Copa Mundial— en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, el 4 de junio de 2026.
    Financial Times

    FIFA enfrenta asientos vacíos en estadios del Mundial

    Por  Chris Cook  y Josh Noble

    Cabo Verde, que ocupa el puesto 63 en el ranking mundial de la FIFA, es sólo una de las naciones más pequeñas que están sobresaliendo en el torneo de este verano en EE.UU., Canadá y México.

    Uruguay-Cabo-Verde-Canobbio
    Agustín Canobbio junto a Roberto Lopes (c-i) de Cabo Verde este domingo durante el partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde, en el estadio Hard Rock en Miami.

    Agustín Canobbio junto a Roberto Lopes (c-i) de Cabo Verde este domingo durante el partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde, en el estadio Hard Rock en Miami.

    Sus actuaciones les han robado gran parte del protagonismo a los equipos más grandes en la primera semana del Mundial y han aportado una fuerte dosis de drama humano tanto dentro como fuera de la cancha.

    El gol de Curazao en la derrota por 6-1 ante Alemania desató celebraciones desenfrenadas en la diminuta nación caribeña, la más pequeña en clasificarse jamás para el torneo. Y en un nuevo impulso a la moral el sábado por la noche, Curazao logró rescatar un empate 0-0 contra Ecuador en Kansas City —encabezado por el portero Eloy Room y sus 15 atajadas, un récord en los Mundiales— para darle al equipo su primer punto en la Copa del Mundo.

    La República Democrática del Congo empató 1-1 con la Portugal de Cristiano Ronaldo gracias al primer gol de la historia de este país africano en un Mundial, mientras que Bosnia y Herzegovina se aseguró un punto ante la coanfitriona Canadá en su partido inaugural. Nueva Zelanda, que llegó al torneo como la selección con peor clasificación —85 en el mundo, según la FIFA— de la competencia, logró un empate 2-2 en un emocionante partido contra Irán, un equipo que la supera por más de 60 puestos en la tabla de la FIFA.

    Congo-Portugal-Ronaldo
    Cristiano Ronaldo en acción contra YoaAxel Tuanzebe, jugador de la República Democrática del Congo, durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y la República Democrática del Congo, en Houston, Texas.

    Cristiano Ronaldo en acción contra YoaAxel Tuanzebe, jugador de la República Democrática del Congo, durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y la República Democrática del Congo, en Houston, Texas.

    “De hecho, creo que ahora, en el fútbol mundial, las cosas se están nivelando. Los grandes equipos siguen teniendo grandes jugadores, pero todos los equipos aquí en el Mundial tienen puntos fuertes y van a tener sus momentos”, dijo Darren Bazeley, entrenador de Nueva Zelanda. “El fútbol se trata, literalmente, de momentos. No importa cuánta posesión tengas ni cuántas oportunidades generes. Hay que aprovechar el momento”.

    La FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, considerará la sólida actuación de los equipos con menor clasificación como una reivindicación de su decisión de ampliar el torneo este año de 32 a 48 equipos.

    El torneo más grande ha sido hasta ahora una “experiencia más enriquecedora”, dijo el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick. “El nivel entre los equipos realmente se ha emparejado en los últimos 15 años más o menos”, dijo después de que su equipo venció a Jordania, que ocupa el puesto 68 en el ranking. “Realmente no hay equipos fáciles”.

    Los críticos se habían quejado de que la decisión de la FIFA de añadir más equipos era una estratagema cínica para aumentar las oportunidades de generar ingresos. Se prevé que los ingresos por la venta de entradas se tripliquen con creces en comparación con el torneo anterior en Catar, en parte porque el número de partidos ha aumentado de 64 a 104.

    Curazao-Ecuador
    Pedro Vite (d) de Ecuador disputa la pelota con Livano Comenencia de Curazao este sábado, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Curazao en el estadio Arrowhead en Kansas City.

    Pedro Vite (d) de Ecuador disputa la pelota con Livano Comenencia de Curazao este sábado, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Curazao en el estadio Arrowhead en Kansas City.

    A algunos también les preocupa que esto reduzca la calidad del fútbol en sí. Aleksander eferin, presidente de la UEFA, el organismo rector europeo, dijo ante la prensa eslovena que el torneo tendría demasiados partidos “totalmente aburridos”.

    En respuesta, las federaciones de varios equipos de menor rango —entre ellos Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Haití— dijeron que “no existe un partido sin importancia en la Copa del Mundo”.

    “El fútbol no le pertenece a un grupo selecto de naciones. Su fuerza proviene de su universalidad”, dijeron las federaciones. “Creemos que cada nación que clasifique merece respeto. Cada equipo se ha ganado su lugar por méritos propios. Cada aficionado tiene derecho a soñar. Cada partido tiene un significado para millones de personas en todo el mundo”.

    La FIFA también le ha atribuido el éxito de los países más pequeños a su política de distribuir sus fondos de manera equitativa entre las federaciones de todo el mundo. Cada una de las 211 asociaciones miembro de la FIFA tiene derecho a recibir US$8 millones de este organismo mundial por cada ciclo cuatrienal de la Copa del Mundo, independientemente de su tamaño.026

    En los días previos al torneo, la FIFA señaló la clasificación de Cabo Verde como una muestra del éxito de su programa de financiamiento, y dijo que más de la mitad de sus miembros no podrían funcionar sin esos pagos.

    Las naciones más pequeñas también han acaparado la atención mundial por las travesuras de sus aficionados fuera de la cancha. El “Ejército de Tartán” —la legión itinerante de aficionados escoceses— ha tenido un gran protagonismo en la cobertura periodística estadounidense del Mundial tras su invasión amistosa de Boston.

    Se han difundido ampliamente en las redes sociales vídeos de miles de aficionados escoceses cantando “Yes Sir, I Can Boogie” durante un partido de béisbol de los Boston Red Sox, mientras que los medios locales informaron que varios bares de la ciudad se habían quedado sin cerveza gracias a los visitantes escoceses, especialmente después de que Escocia ganó su primer partido contra Haití por 1-0.

    Noelle Somers, directora de operaciones del Hennessy’s Bar, le dijo al Boston Globe: “Llevamos aquí más de 30 años y nunca habíamos visto nada igual”.

    Copyright The Financial Times Limited 2026

    © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

    Selección semanal
    Mundial 2026

    El gobierno pagó US$ 4,1 millones para transmitir el Mundial 2026 en Antel y Canal 5

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Mundial 2026

    Fútbol y política, un vínculo que ofrece visibilidad, notoriedad y, en caso de éxito, rédito electoral

    Por Leonel García
    Salud Pública

    Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

    Por Leonel García
    Salud Pública

    La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Personal del Ejército Nacional alrededor de uno de los Mamba MK7, durante la entrega de los vehículos en el Servicio de Material y Armamento, en julio de 2024. 

    Vehículos del Ejército comenzarán a patrullar los barrios de Montevideo con más criminalidad

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Un agente policial de México vigila un ómnibus incendiado tras una ola de ataques atribuidos al crimen organizado durante un operativo del gobierno realizado en febrero en Jalisco.

    ¿Puede Uruguay convertirse en México? Para un jerarca militar, existen similitudes entre los ciclos criminales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caras pintadas y pabellón nacional en las tribunas del estadio.
    22 Fotos

    Mundial 2026: aunque el partido no colmó las expectativas, la hinchada celeste lo dio todo

    Por Redacción Galería
    El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su dimisión en Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 22 de junio de 2026.
    Video

    Starmer anuncia su dimisión como primer ministro británico; Burnham declara su candidatura para el cargo

    Por France 24