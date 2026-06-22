22 de junio de 2026

Mundial 2026: aunque el partido no colmó las expectativas, la hinchada celeste lo dio todo

Antes y durante el partido de Uruguay frente a Cabo Verde por el Mundial 2026, los uruguayos en Miami vivieron uno de los momentos más inolvidables para un hincha celeste

Caras pintadas y pabellón nacional en las tribunas del estadio.

Caras pintadas y pabellón nacional en las tribunas del estadio.

Foto: Ojo de Pájaro
Gustavo Malachousky, Gastón Polak, Alan Schertz y Martín Bakschi, junto a Facundo Polak y Facundo Malachousky.

Gustavo Malachousky, Gastón Polak, Alan Schertz y Martín Bakschi, junto a Facundo Polak y Facundo Malachousky.

Foto: Ojo de Pájaro
El plantel completo de la Selección uruguaya de fútbol cantando el himno nacional antes del partido frente a Cabo Verde.

El plantel completo de la Selección uruguaya de fútbol cantando el himno nacional antes del partido frente a Cabo Verde.

Foto: Ojo de Pájaro
Mundial 2026 Tribuna uruguaya

Foto: Ojo de Pájaro
María Eugenia Saldivia, Paola Medina, Agustín Oromí, Bautista López y Santiago Pérez.

María Eugenia Saldivia, Paola Medina, Agustín Oromí, Bautista López y Santiago Pérez.

Foto: Ojo de Pájaro
Nicolás Oper y Diego Rosenblat.

Nicolás Oper y Diego Rosenblat.

Foto: Ojo de Pájaro
El presidente de la AUF Ignacio Alonso saluda al presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, Mário Semedo.&nbsp;

El presidente de la AUF Ignacio Alonso saluda al presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, Mário Semedo. 

Foto: Ojo de Pájaro
Así formó Uruguay para el partido ante Cabo Verde.

Así formó Uruguay para el partido ante Cabo Verde.

Foto: Ojo de Pájaro
Es la primera vez que el país africano participa en un Mundial.

Es la primera vez que el país africano participa en un Mundial.

Foto: Ojo de Pájaro
Mundial 2026 Uruguay - Cabo Verde

Foto: ojo de Pájaro
Agustín Canobbio y Maxi Araújo festejan el gol.

Agustín Canobbio y Maxi Araújo festejan el gol.

Foto: Ojo de Pájaro
De Canal 12, Georgina Yankelevich (productora), Sebastian Riveiro (cámara), y conductores Lucía Rodríguez y Gonzalo Cammarota.

De Canal 12, Georgina Yankelevich (productora), Sebastian Riveiro (cámara), y conductores Lucía Rodríguez y Gonzalo Cammarota.

Foto: Ojo de Pájaro
Luis Suárez vio el partido, junto a su familia, desde un palco del Estadio de Miami.

Luis Suárez vio el partido, junto a su familia, desde un palco del Estadio de Miami.

Foto: Ojo de Pájaro
Pablo Fraga junto a Silvia, Julio y Andrea Cuevas.

Pablo Fraga junto a Silvia, Julio y Andrea Cuevas.

Foto: Ojo de Pájaro
El plantel de Uruguay se reúne durante una pausa de hidratación.

El plantel de Uruguay se reúne durante una pausa de hidratación.

Foto: Ojo de Pájaro
En el palco oficial, junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino, el presidente de AUF Ignacio Alonso, Diego Forlán y canciller de la República Mario Lubetkin. Arriba: Diego Godín y Diego Lugano.

En el palco oficial, junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino, el presidente de AUF Ignacio Alonso, Diego Forlán y canciller de la República Mario Lubetkin. Arriba: Diego Godín y Diego Lugano.

Foto: Ojo de Pájaro
Agustín Canobbio y el jugador de Cabo Verde Hélio Varela.

Agustín Canobbio y el jugador de Cabo Verde Hélio Varela.

Foto: Ojo de Pájaro
Hinchas uruguayos en la puerta del Estadio de Miami.

Hinchas uruguayos en la puerta del Estadio de Miami.

Foto: Ojo de Pájaro
Los hinchas de Cabo Verde se hicieron sentir fuera del estadio.

Los hinchas de Cabo Verde se hicieron sentir fuera del estadio.

Foto: Ojo de Pájaro
Hinchas de Uruguay en la llegada al Estadio de Miami.

Hinchas de Uruguay en la llegada al Estadio de Miami.

Foto: Ojo de Pájaro
La barra de exalumnos del Colegio Alemán que se hace llamar Danke Paco va por su sexto mundial. Arriba: Francisco Garayalde,&nbsp;Martín Aiscar, Elder Tavares. Abajo:&nbsp;Bernardo Hinsch, Pablo Aiscar, Carlos Brandes.

La barra de exalumnos del Colegio Alemán que se hace llamar Danke Paco va por su sexto mundial. Arriba: Francisco Garayalde, Martín Aiscar, Elder Tavares. Abajo: Bernardo Hinsch, Pablo Aiscar, Carlos Brandes.

Foto: Ojo de Pájaro
Hincha celeste le da color a la tribuna uruguaya.

Hincha celeste le da color a la tribuna uruguaya.

Foto: Ojo de Pájaro

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