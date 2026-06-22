Mundial 2026: aunque el partido no colmó las expectativas, la hinchada celeste lo dio todo

Antes y durante el partido de Uruguay frente a Cabo Verde por el Mundial 2026, los uruguayos en Miami vivieron uno de los momentos más inolvidables para un hincha celeste
Caras pintadas y pabellón nacional en las tribunas del estadio.
Gustavo Malachousky, Gastón Polak, Alan Schertz y Martín Bakschi, junto a Facundo Polak y Facundo Malachousky.
El plantel completo de la Selección uruguaya de fútbol cantando el himno nacional antes del partido frente a Cabo Verde.
María Eugenia Saldivia, Paola Medina, Agustín Oromí, Bautista López y Santiago Pérez.
Nicolás Oper y Diego Rosenblat.
El presidente de la AUF Ignacio Alonso saluda al presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, Mário Semedo.
Así formó Uruguay para el partido ante Cabo Verde.
Es la primera vez que el país africano participa en un Mundial.
Agustín Canobbio y Maxi Araújo festejan el gol.
De Canal 12, Georgina Yankelevich (productora), Sebastian Riveiro (cámara), y conductores Lucía Rodríguez y Gonzalo Cammarota.
Luis Suárez vio el partido, junto a su familia, desde un palco del Estadio de Miami.
Pablo Fraga junto a Silvia, Julio y Andrea Cuevas.
El plantel de Uruguay se reúne durante una pausa de hidratación.
En el palco oficial, junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino, el presidente de AUF Ignacio Alonso, Diego Forlán y canciller de la República Mario Lubetkin. Arriba: Diego Godín y Diego Lugano.
Agustín Canobbio y el jugador de Cabo Verde Hélio Varela.
Hinchas uruguayos en la puerta del Estadio de Miami.
Los hinchas de Cabo Verde se hicieron sentir fuera del estadio.
Hinchas de Uruguay en la llegada al Estadio de Miami.
La barra de exalumnos del Colegio Alemán que se hace llamar Danke Paco va por su sexto mundial. Arriba: Francisco Garayalde, Martín Aiscar, Elder Tavares. Abajo: Bernardo Hinsch, Pablo Aiscar, Carlos Brandes.
Hincha celeste le da color a la tribuna uruguaya.