11 de junio de 2026

Mundial 2026 en imágenes: empezó la fiesta del fútbol

En una breve ceremonia en el Estadio Azteca, con mucho color y despliegue de la cultura mexicana, actuaron Shakira y Burna Boy como estrellas principales, además de Lila Downs, Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y J. Balvin

Apertura Mundial 2026

Foto: AFP
Shakira y Burna Boy dieron el show principal de la ceremonia de apertura del Mundial 2026.

Shakira y Burna Boy dieron el show principal de la ceremonia de apertura del Mundial 2026.

Foto: AFP
Apertura Mundial 2026

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Belinda cantó Por ella, con Los Ángeles Azules.

Belinda cantó Por ella, con Los Ángeles Azules.

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Shakira en apertura Mundial 2026

Foto: AFP
Apertura Mundial 2026

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Shakira

Foto: AFP
Apertura Mundial 2026

Foto: AFP
El colombiano J. Balvin interpretó el éxito Qué calor y su nuevo tema Tonto.

El colombiano J. Balvin interpretó el éxito Qué calor y su nuevo tema Tonto.

Foto: EFE
J Balvin en apertura Mundial 2026

Foto: EFE
Ceremonia apertura Mundial 2026

Foto: EFE
Apertura Mundial 2026

Foto: AFP
Los pabellones de los 48 países participantes del Mundial 2026.

Los pabellones de los 48 países participantes del Mundial 2026.

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