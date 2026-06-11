Mundial 2026 en imágenes: empezó la fiesta del fútbol

Vicky Ripa: “Las canciones son nuestra expresión máxima de libertad”
Por Milene Breito Pistón
En una breve ceremonia en el Estadio Azteca, con mucho color y despliegue de la cultura mexicana, actuaron Shakira y Burna Boy como estrellas principales, además de Lila Downs, Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y J. Balvin
Shakira y Burna Boy dieron el show principal de la ceremonia de apertura del Mundial 2026.
Belinda cantó Por ella, con Los Ángeles Azules.
El colombiano J. Balvin interpretó el éxito Qué calor y su nuevo tema Tonto.
Los pabellones de los 48 países participantes del Mundial 2026.