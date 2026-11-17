Horóscopo semanal

Amables y cuidados, los Piscis pueden ser los mejores amigos que existen. De hecho, suelen poner las necesidades de sus amigos antes que las de ellos. Son leales y devotos, compasivos y cuando hay algún problema en la familia o entre los amigos, harán lo mejor que puedan para resolverlo. Sumamente intuitivo, Piscis puede sentir cuando algo no va bien, incluso antes de que suceda. Los Piscis son expresivos y no dudarán en expresar sus sentimientos a las personas que los rodean. Esperan que los demás sean tan abiertos como lo son ellos. La comunicación con los seres queridos es algo muy importante para ellos.