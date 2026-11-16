Desde hace cinco años, Charco construye un camino en el barrio de Palermo. Es un proyecto cooperativo que nació alrededor de los libros y fue sumando talleres, encuentros, cine, música y distintas propuestas artísticas. En ese tiempo se convirtió en un lugar de referencia para quienes buscan algo más que recreación: un espacio donde encontrarse, conversar y compartir intereses.

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“Hace ya varios meses que venimos pensando en hacer un evento que reflejara las diferentes patas que tiene nuestro proyecto, los intereses y las visiones en torno a distintas disciplinas que han estado presentes a lo largo de nuestra historia”, cuenta Camila Gabito, una de sus socias. La idea era reunir en una semana aquello que sucede normalmente en Charco y mostrar también hacia afuera el trabajo que se viene haciendo. Entonces, para celebrar su aniversario Charco organiza Exactamente Esta Vida, una serie de actividades, del 19 al 27 de noviembre.

La presencia de Leila Guerriero era uno de los grandes deseos para la ocasión. La periodista y escritora argentina, una de las voces más reconocidas del periodismo narrativo latinoamericano, participará de tres actividades. El jueves 19 de noviembre, a las 18.30, conversará con la periodista Soledad Gago en una entrevista abierta, sobre un escenario instalado en la calle Maldonado 1477, frente al local de Charco. El viernes 20, a las 13 horas, ofrecerá la conferencia “Zona de influencia” en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Y el sábado 21 dictará el taller intensivo “Mirar, escuchar, escribir”, en el que compartirá herramientas de su oficio y trabajará sobre la observación, el reporteo y la escritura.

La programación no termina en la literatura ni en la visita de una figura admirada. Hay otra presencia que establece un diálogo particular con Guerriero: Mary Oliver. El jueves 26, a las 18.30, se proyectará en el Cine Universitario del Uruguay Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World , el documental dirigido por Sasha Waters Freyer, en su estreno exclusivo en Uruguay.

La poeta estadounidense, ganadora del Pulitzer, encontró en la naturaleza una fuente inagotable de preguntas. Sus poemas hablan de animales, árboles, pájaros y paisajes, pero también del amor, el dolor, el paso del tiempo y la experiencia de estar vivos. Su escritura, aparentemente sencilla, tiene la capacidad de acercar la poesía a lectores muy diversos.

El documental reúne fotografías personales, cartas, cuadernos y testimonios de personas cercanas a Oliver. Después de la proyección habrá un conversatorio y lecturas en voz alta coordinadas por María Eugenia Meneses, con la participación de las poetas uruguayas Silvia Guerra y Claudia Magliano, que han estudiado su obra.

El jueves 26 se proyectará el documental Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World en su estreno exclusivo en Uruguay. El jueves 26 se proyectará el documental Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World en su estreno exclusivo en Uruguay.

La llegada de la película también cuenta algo de la manera de trabajar de Charco. Al enterarse de que había proyecciones en Argentina, sus integrantes se pusieron en contacto con los realizadores para conseguir que llegara a Uruguay. “La poesía también es una de las patas importantes adentro de Charco y que intentamos fomentar, desarrollar y darle un espacio”, explica Camila.

Oliver y Guerriero comparten algo más que un lugar en esta celebración. Las dos prestan atención al mundo y a lo que ocurre en él. Una encuentra en la naturaleza preguntas que nos devuelven a nosotros mismos; la otra busca, en las vidas ajenas, historias que merecen ser contadas. Charco quiso reunirlas: ambas representan una forma de acercarse a la vida con curiosidad y sensibilidad.

También habrá lugar para mostrar el trabajo que nace dentro del propio club. El martes 24, a las 19 horas, la Destilería Capicúa recibirá “Desplazamiento: historias de amor, familia y barro”, una actividad del taller de crónicas coordinado por Azul Cordo, que funciona en Charco desde hace aproximadamente tres años. Se leerán historias situadas en Ceuta, Cartagena, Galicia y Piedras Blancas, con una intervención musical de la cantautora Lucía Romero.

La salida hacia otros espacios es parte de una búsqueda que el proyecto quiere profundizar. La conferencia en la Facultad de Información y Comunicación, la actividad en Capicúa y la proyección en el Cine Universitario permiten establecer vínculos con otras iniciativas culturales. En particular, Camila destaca la afinidad con el Cine Universitario, otro proyecto autogestionado y cercano al barrio.

La semana terminará el viernes 27, a las 20.30, con un Pianobar aniversario junto con Leandro Aquistapacie. La propuesta, que comenzó este año, invita a reunirse alrededor del piano, pedir canciones y cantarlas entre todos. Por una noche, el público deja de ser solamente público: participa, elige y hace suyo el encuentro.

Al hablar de estos cinco años, Camila no esconde que sostener un proyecto independiente tiene sus dificultades. Hay trabajo, sacrificios y momentos en los que no se sabe muy bien cómo se llegó hasta ahí. Pero también está la alegría que compensa el esfuerzo. “Nosotros hacemos esto porque realmente creemos en que este tipo de proyectos culturales autogestivos generan toda una movida en la ciudad, hacen sentido, suman y abren puertas para un montón de propuestas que quizás necesitaban justamente un espacio así”, dice.

Camila explica de esta manera lo que Charco celebra. No solo cinco años de actividades, sino la posibilidad de haber creado un lugar donde pasaron muchas cosas y donde todavía quedan muchas otras por pasar.

Mary Oliver dejó una pregunta. Leila Guerriero escribió una afirmación. Entre las dos, Charco encontró las palabras para celebrar la vida que eligió. Y abre sus puertas para celebrar el seguir eligiéndola.

Exactamente Esta Vida. Semana aniversario del Club Cultural Charco, del 19 al 27 de noviembre. Por más información sobre programación @clubculturalcharco.