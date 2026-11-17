Nacido en Montevideo en 1943, Gustavo Pollo Vázquez tiene una extensa trayectoria que comenzó a consolidarse en París, ciudad donde vivió desde 1967 hasta 1976. A lo largo de su carrera fue desarrollando una pintura propia, alejada de las modas, en la que conviven la experimentación, la intuición y una búsqueda constante de expresión. En 2019, el Museo Nacional de Artes Visuales le dedicó Huellas, una exposición que recorrió más de cinco décadas de creación.
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En Primigenias, sus composiciones invitan a detenerse, mirar y dejarse llevar por las formas y las sensaciones que despiertan. Una buena oportunidad para acercarse a la obra de uno de los pintores de larga trayectoria de la escena uruguaya.