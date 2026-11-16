Robert Pattinson , de 40 años, será el próximo James Bond . Amazon MGM Studios confirmó la elección en el sitio oficial 007.com y anunció así el comienzo de una nueva etapa para uno de los personajes más célebres de la historia del cine.

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La confirmación llegó después de varios días de expectativa. La cuenta oficial de la franquicia publicó en X el mensaje “Identidad confirmada”, acompañado por un video en el que se ve al actor empuñando un arma y vestido con el clásico traje negro del agente secreto.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el mayor honor de mi vida”, expresó Pattinson en un comunicado. También aseguró que el papel es un sueño hecho realidad.

El actor alcanzó la fama mundial en 2008 con su interpretación del vampiro Edward Cullen en la saga adolescente Crepúsculo. Desde entonces, construyó una carrera alejada de aquella imagen, con actuaciones elogiadas por la crítica y trabajos junto a directores como David Cronenberg.

La próxima entrega de James Bond estará dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, conocido por su trabajo en Dune. Será la primera película de la saga desde la salida de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, los productores que durante años estuvieron al frente de la franquicia.

El cambio también supone una modificación en el manejo de una de las marcas más reconocidas del cine. Tras adquirir MGM, Amazon asumió el control creativo de la saga y tendrá a su cargo esta nueva etapa del agente británico.

La llegada de Pattinson representa el comienzo de una nueva generación de James Bond. Antes de él, seis actores habían interpretado al personaje en la saga oficial. Cada uno dejó su propia marca en un papel que atravesó distintas épocas del cine.

De Sean Connery a Robert Pattinson

James Bond nació en la literatura hace más de seis décadas. Su creador fue el periodista británico Ian Fleming, que trasladó al personaje parte de su experiencia como espía al servicio de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial.

La primera novela, Casino Royale, se publicó en 1953. Después llegaron otros 13 libros y varios relatos cortos. Fleming murió en 1964, a los 56 años, apenas dos años después del estreno de la primera película, El satánico Dr. No.

Sean Connery fue el primero en interpretar a 007 en la pantalla grande y participó en las seis primeras películas. Para muchos seguidores, sigue siendo la imagen más representativa del espía. Después llegaron George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Con Pattinson, la lista suma un nuevo nombre. La saga oficial cuenta con 25 películas y se convirtió en una de las franquicias más rentables de la historia del cine.

Un personaje que va mucho más allá de su licencia para matar

Bond trabaja para el MI6, el servicio de inteligencia exterior británico. Su código, 007, tiene un significado particular. El primer cero indica que tiene permiso para matar, el segundo que ya lo hizo y el siete identifica su código dentro del servicio.

A su alrededor se construyó un universo de personajes reconocibles. M es su jefe, Q se encarga de proporcionarle los dispositivos tecnológicos y Moneypenny es la secretaria de M, con quien el agente mantiene un juego de coqueteos.

También están sus frases más famosas. “Bond, James Bond” y su particular manera de pedir un martini con vodka, “mezclado, no agitado”, forman parte de la identidad del personaje. Lo mismo ocurre con sus enemigos, desde Goldfinger hasta la organización criminal SPECTRE y su líder, Blofeld.

Los autos con dispositivos especiales, los relojes con láser, los asientos eyectables y otros inventos extravagantes completaron una fórmula que se repitió durante décadas. Cada película también funcionó como una vidriera de productos de lujo, desde automóviles hasta bebidas y relojes.

Ahora, con Robert Pattinson al frente y Amazon al mando de la franquicia, James Bond se prepara para escribir otro capítulo de una historia que comenzó en los libros de Ian Fleming y lleva más de seis décadas en el cine.

FUENTE:RFI