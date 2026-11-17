La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entregó tres premios honoríficos en la 17. a edición de los Governors Awards

Glenn Close recibió un premio honorífico en la 17.ª edición de los Governors Awards.

La Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró una nueva edición de los Governors Awards, en el salón Ray Dolby de Hollywood. La ceremonia tuvo lugar la noche del domingo 15 y premió a algunas figuras de gran trayectoria en la industria del cine estadounidense. Los premios, que consisten en estatuillas del Oscar, fueron votados por la Junta de Gobernadores de la Academia el pasado mes de junio.

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John Malkovich le entregó el premio honorífico a Glenn Close. A.M.P.A.S. John Malkovich, que tuvo un regreso aplaudido en la película Caballo salvaje nueve, de Martin McDonagh, le entregó el premio honorífico a Glenn Close, que lo recibió emocionada. Es su primer Oscar en una carrera de 43 años en la que recibió ocho nominaciones y ninguna estatuilla. La actriz, siempre vigente, tuvo una reciente participación en el elogiadísimo filme La bola negra, de la dupla de directores españoles los Javi —Javier Calvo y Javier Ambrossi—, firme candidata a lograr una nominación al Oscar.

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Otros reconocidos esa noche fueron Floyd Norman, que recibió el premio de manos de Mahershala Ali, y Ridley Scott, cuyo reconocimiento fue anunciado por Matt Damon, pero, al estar en Londres durante la ceremonia, agradeció a la distancia en un discurso grabado previamente.

Por otra parte, Todd Haynes y Julianne Moore entregaron el premio conmemorativo Irving G. Thalberg a Christine Vachon y Pamela Koffler.

Julianne Moore. A.M.P.A.S. Pedro Pascal. A.M.P.A.S. Paul Giamatti. A.M.P.A.S. Andrew Garfield. A.M.P.A.S. Léa Seydoux. A.M.P.A.S. Luciana Barroso y Matt Damon. A.M.P.AS. John Goodman. A.M.P.A.S. Adam Driver. A.M.P.A.S. La alfombra roja por la que desfilaron las celebridades antes de entrar al salón brilló como si del mismísimo Oscar se tratara. Por ahí pasaron, además de los galardonados, actrices y actores veteranos, y algunos de las nuevas camadas. Después de la entrega de reconocimientos hubo una recepción, que al menos se vio más distendida que las postparties de los Oscar.