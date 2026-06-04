Frases de la semana

“Por lo general, cuando hay descuentos me tiro de cabeza”. (Presidente Yamandú Orsi consultado en rueda de prensa por el descuento que recibió al comprar una camioneta Hyundai pocos días antes de asumir, sábado 30)

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“No es la primera vez que nos pasa, en este período o períodos anteriores, que hay funcionarios de alto grado que parecen desconocer que hay normas, que las normas están para algo y que ese algo es la confianza de la gente”. (Exasesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, al referirse a la compra de una camioneta con un descuento de US$ 25.000 que hizo el presidente Yamandú Orsi, días antes de su asunción, la diaria Radio, viernes 29)

Presidencia Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

Gobierno Oficialismo busca cerrar controversia por la camioneta de Orsi y líderes opositores cuidan la “institucionalidad”

“Lujo sin marketing. Lujo de verdad”. (Diseñadora uruguaya Gabriela Hearst en la presentación oficial de los uniformes que usará la selección nacional en el Mundial, martes 2)

“Lo pagó al precio que se lo dieron. Y el presidente es una persona de honor, creíble. No es que solo confío en el presidente. Mostró la boleta, no escondió ninguna información, no favoreció a nadie, con lo cual, para mí, es un tema saldado”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre la camioneta que compró Yamandú Orsi poco antes de asumir como presidente con un descuento de US$ 25.000, Subrayado, viernes 29)

“Hay una ingeniería de la prebenda. (...) Es todo un escándalo, esto es de república bananera”. (Senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, sobre la camioneta adquirida por el presidente Yamandú Orsi con un descuento de US$ 25.000 y la entrega, como parte de pago, de un auto donado para su campaña, Desayunos informales de Teledoce, martes 2)

“Todo el Uruguay está hablando de esto, y la razón es porque, hasta ahora, cada información le da más oscuridad, cada aclaración oscurece más el tema”. (Senador del Partido Nacional Javier García, sobre la camioneta adquirida por el presidente Yamandú Orsi días antes de asumir el gobierno nacional, la diaria, martes 2)

“Quizás nosotros, no alimentando más el asunto, estamos no apoyando al gobierno, sino apoyando al Uruguay todo”. (Senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, sobre la camioneta adquirida por el presidente Yamandú Orsi, Informativo Sarandí de Radio Sarandí, martes 2)

“Gobierno confirma que eliminará subsidios a autos eléctricos: ‘No estamos como para andar haciendo descuentitos’”. (Título de la sección de humor de la diaria, martes 2)

“Cuando Yamandú hace la compra, no era un funcionario público. Es un dato de la realidad”. (Prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, entrevistado por el programa Desayunos informales de Canal 12, jueves 28)

“Por suerte nos estamos acostumbrando a las cosas buenas y no solamente a los problemas”. (Canciller Mario Lubetkin, al entregar en el Parlamento el documento del acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio integrada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, rueda de prensa, lunes 1)

“Hay que discutir dónde se van a poner las prioridades, si en la producción o en la vida de los trabajadores”. (Presidente del Sunca, Richard Ferreira, programa radial Doble click de Del Sol FM, jueves 28)

“Si nosotros no mejoramos la productividad del trabajo, no mejoramos la capacidad de atraer inversión, es muy difícil que seamos competitivos”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, durante su participación en un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en París, martes 2)

“Sería muy bueno para el sistema financiero que las empresas estatales abrieran su capital a la bolsa”. (Juan José Varela, country manager de Balanz Uruguay, programa Empresarios de acá de Nuevo Siglo Cable, viernes 29)

“Los frentistas me sueñan; deben de temer que vuelva”. (Exintendente blanco de Maldonado, Enrique Antía, entrevistado por FM Gente de Maldonado, jueves 28)

“Tengo un máster en ser ‘hijo de’, pero me siento absolutamente capaz”. (Nuevo presidente de Cutcsa Juan Pablo Salgado, El País, domingo 31)

“He conversado con varias librerías de la zona y Harry Potter ha sido un antes y un después de la literatura”. (Edila frenteamplista de Maldonado Ana Claudia Pérez durante una intervención en homenaje a la Biblioteca Nacional durante la junta departamental, martes 2)

“Superada esta instancia, daré lo mejor para Uruguay, como siempre”. (Corredora Déborah Rodríguez luego de que la Confederación Atlética del Uruguay levantara una sanción preventiva que le había impuesto su presidente, Iván García, tras una discusión que mantuvieron ambos en el Iberoamericano de Lima, El Observador, miércoles 3)

“Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una llamada telefónica con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, según publicó Axios y reprodujeron diversos medios internacionales, lunes 1)

“El bufón es un personaje importante, porque es el único al que se le permite decir la verdad”. (Músico uruguayo Carlos Casacuberta, la diaria, sábado 30)