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    Rendición de Cuentas: el gobierno anuncia un aumento de gasto de US$ 31 millones y “reasignaciones” presupuestales

    El incremento estará concentrado en las transferencias económicas para niños y adolescentes, mientras que con reajustes y ahorros se contemplarán aumentos para seguridad, educación y gente en situación de calle

    Carlos Negro, Gabriel Oddone y Sandra Lazo, durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.&nbsp;

    Carlos Negro, Gabriel Oddone y Sandra Lazo, durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

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    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Tras una larga reunión, el Poder Ejecutivo aprobó en general el contenido del proyecto de rendición de cuentas que enviará al Parlamento el próximo martes. El articulado incluirá cuatro prioridades —infancia, seguridad, educación y personas en situación de calle— e implicará un aumento del gasto de US$ 31 millones, informó el gobierno este viernes en conferencia de prensa.

    El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que se trata de una “rendición de cuentas temática”, y en el “corazón” están los incrementos presupuestales para atender cambios en el sistema de transferencias a familias con niños y adolescentes. Para “soportar” esas modificaciones se agregarán US$ 31 millones al gasto, explicó el jerarca. El Presupuesto Nacional ya preveía un incremento de US$ 50 millones para este año, recordó.

    “Se trata de una refocalización de prioridades, en función de las urgencias que han ido apareciendo y las decisiones estratégicas que el gobierno ha ido tomando”, dijo Oddone.

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    Para atender las prioridades de educación, seguridad y calle se harán “reasignaciones y racionalizaciones de gastos” de funcionamiento y de “rubro cero” (salarios), sostuvo. Además, el Poder Ejecutivo buscará un “aumento de eficiencia tributaria”, vinculado a la “recaudación y al “gasto tributario”. Y agregó que “todos estos cambios no conducen a ninguna revisión de las metas fiscales” planteadas para el quinquenio.

    Ante la consulta de si la Rendición de Cuentas incluirá una reducción de exoneraciones fiscales a los autos eléctricos, un tema objeto de controversia en el gobierno, Oddone dijo que ese tipo de medidas no requiere ley y adelantó que están trabajando en un decreto que se publicará la semana que viene.

    Los cambios a las transferencias para hogares con niños y adolescentes responden, según el ministro Oddone, a las propuestas surgidas del Diálogo Social. A su turno, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, destacó que se trata de una “profunda transformación” del sistema, que tendrá un impacto directo en el combate a la pobreza, con una disminución potencial cercana al 25% en esa población. Esto, explicó, se dará a partir de 2027 mediante la unificación de transferencias y a través de su ampliación en la franja etaria de niños de 0 a 3 años.

    La idea es incrementar los montos y, mediante la unificación, reducir los costos asociados con la administración de las transferencias que hoy se realizan, explicó Arim. Detalló que serán beneficiarios de la partida los niños de los deciles más pobres (del 1 al 5) y especialmente los de los dos primeros, que van a recibir los montos más altos.

    Minutos después, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, calificó la nueva política como un “cambio histórico”. Civila dijo que en la Rendición de Cuentas también habrá más recursos para combatir el problema de la gente en situación de calle, aunque en este caso el dinero surgirá de la reasignación de fondos. Este aumento permitirá, según el ministro, implementar planes anunciados en abril por el gobierno.

    El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el esfuerzo del gobierno en reasignar recursos en el marco de un “contexto restrictivo”. Anunció la creación de 300 cargos para policías que estarán destinados al área metropolitana y a Montevideo, lo que redundará en “más presencia” de efectivos en los barrios. El jerarca también dijo que prevén comprar más recursos tecnológicos, así como motos y autos para mejorar la “movilidad policial” y nuevas comisarías móviles. Negro y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmaron un convenio entre sus carteras para que cinco tipos de vehículos de las Fuerzas Armadas se utilicen en tareas de seguridad interna, “ante la realidad que hoy se está viviendo por parte de la sociedad”.

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