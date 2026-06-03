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La Embajada de Estados Unidos presentó los detalles de la celebración por los 250 años de la independencia estadounidense

Empresas, referentes institucionales y representantes de distintos sectores participaron de un encuentro previo a una conmemoración histórica para Estados Unidos

De la Embajada de Estados&nbsp;Unidos: consejero de Asuntos&nbsp;Políticos y Económicos&nbsp;James Michael Saxton-Ruiz,&nbsp;embajador Lou Rinaldi y&nbsp;subjefe de Misión Chris Andino&nbsp;rodean a Susan Hettleman,&nbsp;del Servicio Exterior de la&nbsp;Administración de Comercio&nbsp;Internacional.

De la Embajada de Estados Unidos: consejero de Asuntos Políticos y Económicos James Michael Saxton-Ruiz, embajador Lou Rinaldi y subjefe de Misión Chris Andino rodean a Susan Hettleman, del Servicio Exterior de la Administración de Comercio Internacional.

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Valentina Weikert
Rafael Cardoso y Silvana Lettieri.

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Catherine Pierce y María Luisa Campos.

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Paula Espasandín y Sabrina Vilardo.

Paula Espasandín y Sabrina Vilardo.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay realizó un encuentro especial para anunciar los preparativos de la tradicional celebración del Día de la Independencia, que este año tendrá un significado particularmente relevante al conmemorarse los 250 años de la independencia estadounidense.

La reunión tuvo lugar en la residencia del embajador, Lou Rinaldi, y reunió a representantes de empresas, referentes institucionales, socios estratégicos y actores vinculados a la relación bilateral entre Uruguay y Estados Unidos. Los invitados compartieron una instancia de intercambio que sirvió como antesala de la gran celebración, que se llevará a cabo el próximo 25 de junio. Allí disfrutaron de un espacio de networking y conversación que permitió fortalecer vínculos entre distintos sectores que mantienen una relación activa con Estados Unidos a través del comercio, la inversión, la innovación y la cooperación institucional.

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El embajador fue el encargado de dar la bienvenida con un discurso en el que destacó el carácter histórico de la celebración de este año, al cumplirse dos siglos y medio de libertad, democracia y construcción institucional. Asimismo, compartió una reflexión personal sobre su vínculo con Uruguay, destacando el lugar especial que ocupa el país en su historia de vida. “La celebración de este año tiene un significado especial para mí. La República Oriental del Uruguay no es cualquier país; fue mi hogar por muchos años y me alegra poder llamarlo mi hogar de nuevo”, expresó.

El diplomático recordó, además, que gran parte de la persona que es hoy se formó a partir de la educación recibida en Uruguay y de la experiencia posterior por haber desarrollado una carrera empresarial en la dinámica economía estadounidense. En ese sentido, aseguró que ambas realidades han contribuido a moldear su visión sobre el valor de la cooperación y los vínculos internacionales. Durante su intervención también señaló que la libertad, principio fundacional de Estados Unidos, permite celebrar otro aspecto fundamental: la colaboración entre personas, empresas e instituciones que impulsa el crecimiento económico y genera prosperidad compartida.

En referencia a los invitados, destacó la diversidad de sectores representados en la sala y el papel que desempeñan en el fortalecimiento de los lazos comerciales entre ambos países. “Al mirar alrededor de esta sala veo representados muchos de los sectores que son clave para nuestra relación económica”, afirmó. Mencionó, además, áreas como tecnología, servicios financieros, alimentos y bebidas, comercio minorista, logística, servicios profesionales y turismo, resaltando que juntos reflejan la amplitud y el dinamismo del comercio moderno.

El embajador aprovechó la oportunidad para invitar formalmente a los asistentes a la celebración principal, a fines de junio. Asimismo, agradeció el apoyo recibido por parte de empresas e instituciones que acompañan año tras año las actividades impulsadas por la embajada. La velada concluyó con un brindis en el que el diplomático expresó sus deseos de éxito continuo para los presentes y destacó la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos de cooperación, comercio y amistad entre Uruguay y Estados Unidos.

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