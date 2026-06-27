La familia de Ramón Legnani donó su archivo personal al Museo Histórico Nacional

En la biblioteca y archivo Pablo Blanco Acevedo, el martes 23, la familia de Ramón Legnani (1932-2022) hizo oficial la donación para el Museo Histórico Nacional (MHN) de una gran cantidad de documentación elaborada por el médico y parlamentario. El archivo reúne más de mil unidades documentales y, a pesar de que está en proceso de acondicionamiento físico, identificación y descripción por un equipo técnico del museo, ya puede ser consultado por la población.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Se trata de un acervo de gran valor por los textos referidos a la investigación ambiental y de recursos hídricos en Uruguay. Legnani fue un gran defensor, entre otras cosas, de la cuenca del Santa Lucía, localidad de donde era oriundo. Además, hay textos recolectados durante sus 40 años de ejercicio como médico ginecólogo y sus 14 años de función parlamentaria, siempre con una mirada que combinó la salud pública, el ambiente y los derechos humanos.

Legnani fue diputado por el Frente Amplio entre 1990 y 2004. Los ejes centrales de su actividad fueron: el medioambiente y las áreas protegidas de Canelones; la salud sexual y reproductiva; la infancia; la intoxicación por plomo y el crecimiento urbano, entre otros temas.