La familia de Ramón Legnani donó su archivo personal al Museo Histórico Nacional

En la biblioteca y archivo Pablo Blanco Acevedo, el martes 23, la familia de Ramón Legnani (1932-2022) hizo oficial la donación para el Museo Histórico Nacional (MHN) de una gran cantidad de documentación elaborada por el médico y parlamentario. El archivo reúne más de mil unidades documentales y, a pesar de que está en proceso de acondicionamiento físico, identificación y descripción por un equipo técnico del museo, ya puede ser consultado por la población.
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Se trata de un acervo de gran valor por los textos referidos a la investigación ambiental y de recursos hídricos en Uruguay. Legnani fue un gran defensor, entre otras cosas, de la cuenca del Santa Lucía, localidad de donde era oriundo. Además, hay textos recolectados durante sus 40 años de ejercicio como médico ginecólogo y sus 14 años de función parlamentaria, siempre con una mirada que combinó la salud pública, el ambiente y los derechos humanos.
Legnani fue diputado por el Frente Amplio entre 1990 y 2004. Los ejes centrales de su actividad fueron: el medioambiente y las áreas protegidas de Canelones; la salud sexual y reproductiva; la infancia; la intoxicación por plomo y el crecimiento urbano, entre otros temas.
Sofía Pi Legnani, nieta y una de las impulsoras de la donación, dijo a Galería que cuando su abuelo falleció se encontraron con una gran cantidad de documentos. “El archivo tiene que ver con sus proyectos y sus preocupaciones”. Pi Legnani aseguró que muchos de los asuntos que investigaba eran también preocupaciones de los vecinos canarios. “La idea es la preservación hacia el futuro (del archivo) y que quede disponible. Mi abuelo era de esas personas que agarraban un tema y lo estudiaba mucho, por lo que juntaba cantidad de antecedentes”, afirmó.