El Coro Nacional de Niños del Sodre celebró sus diez años de trayectoria

El Coro Nacional de Niños del Sodre cumplió diez años y lo celebró con un espectáculo en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta, el miércoles 29. La propuesta artística fue dirigida por Víctor Mederos, quién recorrió parte del repertorio que ha marcado la historia del elenco desde su creación. Incluyó versiones de canciones infantiles de Eduardo Fabini y de El reino del revés, de María Elena Walsh, junto con la participación de músicos invitados y estudiantes de Danza Contemporánea de la Escuela Nacional de Formación Artística (ENFAS).
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El presidente del Sodre, Luis Pérez Aquino, aseguró a Galería que estos “primeros 10 años” es el “corolario de un proceso de formación largo y profundo. Es una fiesta caminar por la sala de ensayo”. Pérez Aquino destacó que los niños crean lazos de pertenencia con el Sodre y se “apropian de la cultura. Aunque no se dediquen a la música van a ser adultos que disfruten más del arte musical, además de que van a ver cualquier espectáculo con ojos más maduros”.
Sobre el futuro del coro dijo que están apostando a una mayor calidad junto al compromiso de abarcar todo el territorio nacional, con “obras comprometidas”.
El Coro fue creado en 2016, reúne a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 15 años y constituye un espacio de formación musical y desarrollo artístico, promoviendo el trabajo colectivo, la disciplina y la expresión a través del canto coral. La participacion es gratuita.