La Fundación Pérez Scremini reconoció el compromiso de Rotary
Los rotarios donaron un total de 103.000 dólares
La jefa de Laboratorios de la Fundación Pérez Scremini Lucía D’Andrea con los equipos donados.
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Valentina Weikert
Presidente del Comité de la Fundación Rotaria del Club Juan Pedro Castau, gobernadora Graciela Fernández, y de la Fundación Pérez Scremini: integrante de la directiva Paulina Effinger y gerente general Guzmán Nión.
En la sala Ateneo de la Fundación Pérez Scremini se llevó adelante una ceremonia de reconocimiento por el apoyo de Rotary International y a los participantes de la Fundación Rotaria del Club La Comercial. El acto se enmarcó en la tercera etapa de las donaciones de los rotarios.
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En total fueron donados 103.000 dólares en tres fases: la primera, en 2020, fue de 34.000 dólares; la segunda, en 2021, alcanzó los 33.338 dólares; y en este 2026 ascendió a 36.311 dólares. La última donación, realizada el jueves 8, estuvo centrada en los laboratorios de biología molecular; los equipos están destinados a fortalecer áreas clave para el diagnóstico y el tratamiento de niños y adolescentes con cáncer.
En los últimos años, el aporte del Rotary contribuyó al fortalecimiento de los laboratorios de la institución, a la mejora del área de internación y a la incorporación de equipamiento para los trasplantes de médula ósea, lo que consolidó una alianza de gran impacto para la atención integral de los pacientes.
La Fundación Pérez Scremini es el único centro especializado en oncología pediátrica del Uruguay y también gestiona el servicio hematoncológico del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, por lo que garantiza un tratamiento personalizado, gratuito e integral. El servicio que brinda la Pérez Scremini incluye acceso a las mejores técnicas y tratamientos disponibles, así como soporte psicosocial, rehabilitación, seguimiento posterior y apoyo en vivienda, alimentación, transporte y hospitalización.