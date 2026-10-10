Venezuela: ¿Las negociaciones Gobierno-oposición son una base real para la transición?

El llamado de Marco Rubio para que toda la oposición apoye este proceso de negociación refleja el cambio de postura de Washington, desde que se convirtiese en socio a la fuerza de Caracas tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

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Al principio, la administración Trump insistía en Delcy Rodríguez como única interlocutora, pero ahora ha incluido a la oposición, liderada en estas negociaciones por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional. María Corina Machado, líder del principal partido opositor, de momento no participa.

Washington supervisa casi todo lo que hace el Gobierno y se ha metido de lleno en estas negociaciones, cuyo próximo capitulo tendrá lugar el miércoles. Esta suerte de tutela de Estados Unidos, pese a no ser ideal, permite, según el analista político Víctor Maldonado, que el proceso sigua avanzando y no termine en nada, como ocurrió con el acuerdo de Barbados y las negociaciones en Oslo.

“Hablar de legitimidad y legalidad, ya no se puede hablar desde el punto de vista de un país normal, sino de un país que ha sufrido en primer lugar 30 años de tiranía, y por otro lado, por supuesto, una intervención militar de Estados Unidos y un condicionamiento a partir de ese momento, de lo que había que hacer y no había que hacer. La realidad es que hay un proceso tutelado de reconstrucción del país”, explica.

“¿Qué tenemos aquí? Una hoja de ruta que no está siendo boicoteada por nadie, porque la tutela es un referente de fuerza. Ese proceso de tutela ha significado mejoras que nunca nos imaginamos antes del 3 de enero: la libertad de los presos políticos, el tema del tomarse en serio la industria petrolera para que puedan ingresar recursos, ya los recursos que llegan no se los roban”, prosigue el analista.

Ausencia de María Corina Machado

Víctor Maldonado lamenta que Machado no participe. No piensa de manera similar Luis Carlos Díaz, expreso político, periodista y activista venezolano, residente en España, quien coincide en que la tutela estadounidense impide incumplimientos del Gobierno, pero considera que las negociaciones pueden avanzar sin María Corina Machado.

“Aunque pareciera desde afuera que la oposición venezolana está dispersa, piensen que es la oposición democrática de un país, y al ser democrática es diversa, porque esto es una manera de darle apoyo a la mesa de negociación entre las dos asambleas nacionales, de darle apoyo a Dinorah Figuera sin que ella esté compitiendo por liderazgo, porque al final es como una servidora pública. Tiene que haber una gente que no sea María Corina Machado llevando adelante lo institucional. No tendría sentido que la líder democrática del país sea además la que reforme el Consejo Nacional Electoral, que va a ser las elecciones donde ella va a participar”, subraya.

La negociación de este miércoles versará sobre la elección de la Corte Suprema y en las garantías necesarias para individuos y partidos para unas elecciones creíbles.

FUENTE:RFI