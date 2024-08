Lo nuevo en libros

Autor: Henry Miller

Con un estilo similar a Céline y un desparpajo a lo Bukowski para hablar del sexo, se confecciona la narrativa de este escritor estadounidense (Trópico de Cáncer, Pesadilla del aire acondicionado, entre otros libros) que vivió en París durante la Depresión y se dedicó a la literatura sin un peso, sin un hogar fijo, con una comida al día, juntando puchos de la calle y una sola consigna: atarse a su máquina de escribir. Este epistolario que mantuvo con el escritor Michael Fraenkel entre 1935 y 1938, y que sería el origen de un libro experimental a propósito de Hamlet, nos trae al mejor Henry Miller: el que habla no solo de Hamlet, sino de cualquier tema, como el efecto de los colores, los hoteles, su distancia con el judaísmo y el papel del artista en este mundo veteado de desgracias y sinsabores. Apunta Miller: “Tengo mucho más en común con Lao-Tse que con Jesucristo o Mahoma”.

Título: Un hombre ocioso (Gallo Nero)

Autor: Yusuf Atilgan

Es uno de los escritores turcos preferidos del Premio Nobel Orhan Pamuk. Y se entiende. El protagonista de esta novela publicada en 1959 es una especie de rebelde y defensor de la insatisfacción que recorre Estambul a lo largo de un año que es una vida (invierno, primavera, verano, otoño). Entre las muchedumbres que se agolpan en las calles y la cantidad de personajes que habitan en esta curiosa aventura, hay espacio para detalles y pequeñas historias dentro de la historia, como un vaso con la huella de un sexto dedo que posiblemente sea el punto de partida de un cuento. Una especie de sinfonía de la soledad en la gran ciudad. “Aquella mañana el camarero le llevó su té sin preguntarle. Eso quería decir que bastaban seis días para convertirse en cliente”. Atilgan (1921-1989) era un gran defensor de la literatura norteamericana, y en especial de Faulkner.

Título: Viajar no lleva a ningún sitio (HUM)

Autor: Gabriel Peveroni

Segunda entrega del Proyecto Shangái, expedición literaria del escritor y periodista Gabriel Peveroni. Una ficción polifónica en la que se cruzan tramas que transcurren en distintas épocas y lugares. Un reencuentro entre viejos amigos, una fiesta donde los caminos se bifurcan, una yonqui que asegura ser la examante de Kurt Cobain, una chilena que no sabe qué hacer de su vida y una diva del arte contemporáneo, pieza clave para descifrar el enigma de una banda protopunk a la que un grupo de documentalistas valencianos le sigue la pista. El espectro de Bolaño resplandece en la narración. Aunque las historias laten en el mismo universo y comparten algunos personajes, no es una continuación de Los ojos de una ciudad china; no es necesario haber leído el anterior volumen del proyecto, pero ingresar en este episodio seguramente despierte el deseo de hacerlo.

Título: El boxeador polaco (Libros del Asteroide)

Autor: Eduardo Halfon

Este escritor guatemalteco, nacido en 1971 de una familia judío polaca y judío árabe (su abuelo sobrevivió en Auschwitz precisamente debido a los consejos que le dio un boxeador polaco), ha sido traducido a varios idiomas. Y no ha parado de moverse. Actualmente, reside en Nebraska dando clases y sigue conservando todos sus libros en cajas porque sabe que se volverá a mudar. En este conjunto de cuentos aborda el viaje, la identidad y la búsqueda de los orígenes culturales, que son las constantes de su escritura. Puede ser a través de una hippie israelí o gracias a un profesor para quien el humor es vital. Halfon siempre es el narrador. Y los comienzos son importantes. Así larga Twaineando: “Llegué a Durham queriendo vomitar. El pasajero a mi lado (…) me estuvo hablando las tres horas enteras sobre la industria de los muebles en Carolina del Norte”.

Título: La isla de las mujeres del mar (Salamandra)

Autora: Lisa See

La isla se llama Jeju, está en Corea del Sur y guarda una tradición ancestral: la de mujeres haenyeo, buceadoras que se ganan la vida sacando las riquezas de la profundidad del mar. En esta novela, las protagonistas (Young-sook y Mi-ja) son dos ancianas que han vivido la etapa matriarcal de la isla, cuando eran las haenyeo quienes salían antes del amanecer a bucear mientras los maridos cuidaban a los hijos y hacían las tareas domésticas. La historia se remonta a 1938, cuando las dos mujeres, entonces niñas, aprendieron el oficio y se hicieron amigas. Pasan 80 años de sus vidas, se pelean y se distancian y viven la II Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Cuando llega 2008, los turistas ven sentada en la orilla a Young-sook, le sacan fotos, le preguntan: “¿Cómo se siente al ser la última de las últimas?”. Ella, cansada, les dice: “¡Déjenme en paz!”, y sigue trabajando.

Título: Raras (Lectores de Banda Oriental)

Autora: María Gueçaimburu

Parecen tres libros, pero es uno solo. Los relatos que lo integran se relacionan por la condición extraña de sus personajes, ambientes o situaciones. En la primera parte (“Muy raras”) las protagonistas rozan lo absurdo, como sucede en La Falsi, cuya narradora está unida a su hermana por la cabeza: “Nosotras somos Catia y una cabeza”, dice para explicar su peculiar vida. En la segunda parte (“En familia”), la rareza toma un cariz más hogareño y la puede desencadenar tanto la muerte de Kennedy como un viaje a Soca. La última parte se llama “Tres casas”, y de ellas emana la extrañeza. “No era fea doña Isabel, lo que tenía de inquietante su retrato es que todo en la expresión estaba dirigido a lo no terrenal”, dice la mujer que intenta vender la casa. El libro ganó el Premio Narradores de Banda Oriental, compartido con No fumes ni vayas a la guerra, de Cecilia Ríos.

