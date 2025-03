Cinemateca presentó la programación de su mejor festival “en décadas”

La clausura tendrá lugar el sábado 19 de abril a las 19.30 en la Sala Zitarrosa con la proyección de Ari, una película de Francia y Bélgica del año 2025 dirigida por la francesa Léonor Serraille. Ari narra la historia de un joven maestro que, tras una crisis personal, inicia un viaje por Roubaix, donde se reencuentra con viejos conocidos y un amor pasado.

“Una vez más, el público podrá disfrutar y divertirse con estas películas, pero también reflexionar sobre temas urgentes: la crisis migratoria, los desastres medioambientales, la desigualdad social, la discriminación, la retropolítica y las guerras”, añadió la programadora.

Durante la conferencia, Trelles también repudió el ataque contra Hamdan Ballal, director de No Other Land, película que retrata la ocupación israelí en Cisjordania y última ganadora del premio Oscar a Mejor documental, y exigió información sobre su estado tras ser arrestado por el Ejército israelí. Más tarde se supo que Ballal fue liberado. Según Yuval Abraham, uno de los cuatro directores de No Other Land, Ballal “pasó la noche esposado y golpeado en una base militar” y ahora está en libertad con su familia. Mientras tanto, la película sigue en cartelera en Cinemateca.

Alejandra Trelles, María José Santacreu, Gisella Previtali y Débora Quiring en el lanzamiento del 43º Festival de Cinemateca Alejandra Trelles, María José Santacreu, Gisella Previtali y Débora Quiring en el lanzamiento del 43º Festival de Cinemateca @CinematecaURU en X

“Un año muy duro”

Previo al adelanto de la programación, que se conocerá en su totalidad el próximo 29 de marzo, la coordinadora general de Cinemateca, María José Santacreu, centró su discurso en los desafíos que la institución enfrentó durante 2024.

“Para todos los que trabajamos en la Cinemateca, el 2024 nos pareció un año que no terminaba nunca. Un año muy duro, un año en el que aquellos desde la gestión pública nacional debían ayudarnos a cumplir con nuestra función hicieron todo lo que estuvo a su alcance para debilitarnos financiera, patrimonial y moralmente. Un año en el que no solamente se nos retrasaron los recursos que genuinamente el Parlamento había votado para apoyarnos, sino sobre todo en el que se le faltó profundamente el respeto a nuestro trabajo y a nuestra historia. Pero aquí estamos todavía, la prueba viviente de que los hombres pasan y las instituciones quedan”.

Las palabras de Santacreu refirieron a un año en que Cinemateca entró en conflicto con la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay (ACAU). El motivo fue la creación del Proyecto de Archivo (PAU), que buscó unificar el patrimonio audiovisual y fílmico del país, disperso en múltiples instituciones, junto con la construcción de la Casa del Cine Uruguayo. Este edificio, hoy ubicado en Ciudad Vieja y restaurado para albergar el archivo nacional, era parte central de la iniciativa. En enero, Cinemateca anunció su retirada del proyecto de la ACAU.

“Este 2025 es sin lugar a dudas un año lleno de desafíos para nosotros y lo comenzamos reafirmando nuestra capacidad de gestión, trayéndoles, a pesar de todas las dificultades, un festival impactante. Reafirmamos además nuestro rol, no solo como uno de los centros culturales más importantes del país, sino como el principal archivo fílmico del Uruguay. Como tal seguiremos manteniendo nuestra independencia a capa y espada”, agregó Santacreu.

Gisella Previtali, nueva presidenta de la ACAU y presente en la conferencia, se refirió a la situación durante el cierre de su intervención. Sus palabras antecedieron a las de Santacreu, Trelles y Débora Quiring, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

“Buscaremos un espacio para reflexionar con la Cinemateca, su presente, futuro y su insoslayable papel en la cultura. De estos últimos meses turbulentos, rescato que el patrimonio esté puesto sobre la mesa. Resulta un buen momento entonces para dar una vuelta al modo, aportar ideas, pensamientos críticos y soluciones. Reitero el compromiso del gobierno que me toca representar en mirar para adelante”.