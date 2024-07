Una conversación coloquial, un micrófono y menos de diez palabras generaron la mayor tensión con Argentina durante el actual gobierno

Quien lo expresó con mayor crudeza fue un dirigente de la oposición. “Nos están violando y respondemos con exceso de dulzura. Como si tuviéramos un enorme complejo de petiso”, sentenció el senador herrerista y ex intendente de Colonia Carlos Moreira en febrero de 2012.

No fue la única vez que Mujica, cansado de chicanas —relataron a Búsqueda fuentes cercanas al presidente— estuvo tentado de confrontar en público con Fernández. Sin embargo, hasta el jueves 4 cuando se le escapó en Florida un “esta vieja (Cristina Fernández) es peor que el tuerto (Néstor Kirchner)”, nunca lo hizo, a pesar de que la lista de temas en conflicto es larga y afecta no solo a las exportaciones: intercambio de información tributaria, dragado del canal de acceso a Nueva Palmira, cuidado ambiental del Río de la Plata por el efecto de las pasteras, trabas al turismo por la política cambiaria, entre otros.

Pero no todo es negativo. Según el Instituto Uruguay XXI, aún con las políticas restrictivas que aplicó el gobierno de Fernández, entre marzo de 2012 y febrero de 2013 Argentina se ubicó como el cuarto destino de las exportaciones uruguayas, detrás de Brasil, China y Zona Franca de Nueva Palmira (desde donde se reexporta soja y pasta de celulosa a China, Europa y otros) y por encima de Venezuela, Rusia y Estados Unidos, los tres clientes que siguen en el ranking.

En el último año móvil, Uruguay logró colocar al otro lado del río mercaderías por unos 493 millones de dólares pero la balanza comercial es muy favorable a Argentina y con las medidas proteccionistas la brecha aumenta. A Brasil, principal socio de Uruguay, en ese mismo período se exportó por 1.744 millones de dólares, es decir 3,6 veces más que a Argentina y se importaron “solo” 2.091 millones.

Perón, burros y patoreros.

Más allá del estilo a menudo poco pulido, en el libro “Pepe coloquios” del periodista Alfredo García y en una reciente entrevista de la revista “Lento” que se edita con “La Diaria”, entre otros, Mujica ha revelado que es un atento estudioso de la realidad argentina.

En la charla informal con García, el entonces aún candidato a presidente, mientras construía un tanque australiano para tener agua en tiempos de seca en su chacra, recordó la frase de Juan Perón: “El siglo que viene nos encontrará unidos o vencidos”. Y acotó: “Da escalofrío. Como buen milico que era en su formación, tenía una concepción geopolítica de la historia humana. Sin caer en esos extremos, algo hay, algo hay”.

Luego dijo: “Si tuviera 15 años menos me voy para la Argentina. Y me pongo a hacer política en la Argentina. (...) Es un país que se despedaza al pedo. Lo que hicieron los del gobierno y el campo. Burro el gobierno y burro el campo, burros todos. (...) Perdieron más de siete, ocho mil millones de dólares, perdieron todo, lo evaporaron”.

Cuando el periodista le recordó que había aconsejado a los argentinos “quererse más”, Mujica comentó: “Y soy Dios, a partir de ahí soy Dios en la Argentina”.

Luego elogió a su manera al gobierno kirchnerista: “...lo más curioso es que este gobierno es de lo mejor que ha tenido Argentina, como gobierno de izquierda. Ahora, son peronistas, patoteros. Dios me libre.”

Después de esas “confesiones”, el ahora presidente todavía agregó: “Si, ahora, desgraciadamente para nosotros, Argentina es un país determinante. (...) Si el turismo es importante vamos a ponernos de acuerdo (...) tenemos que tener una política de guante blanco con Argentina”.

Pero en otro encuentro, hablando de la política industrial de los Kirchner volvió a la sinceridad y al lenguaje llano y olvidó por un momento sus propios consejos de alta diplomacia: “Nos están arrancando las muelas”.

Mujica tampoco se limitó entonces a hablar de los peronistas sino que también hizo mención al tradicional oponente: “Y los radicales, tengo la impresión que son tipos muy buenos pero son unos nabos. Porque los peronistas, sino ganan ellos, le hacen la vida imposible”.

“Argentina es un misterio, desde el punto de vista político es un misterio. Pero además, los Kirchner son de izquierda, es indudable que son de izquierda, pero una izquierda que ‘mamma mía’, una patota. (...) No llegó el nivel de la democracia representativa, no llegó. La institucionalidad no vale un carajo”, opinó.

“Bastante baboso”.

Mientras en las conversaciones con el periodista García, igual que en la charla del jueves 4 con el intendente de Florida, Carlos Enciso, Mujica podía presentar como atenuante que se trataba de conversaciones privadas o insumos para una investigación no destinadas a su publicación, en la entrevista con los periodistas de “La Diaria” fue distinto.

En esa extensa conversación, que se realizó el 18 de marzo pasado en Rincón del Cerro, el presidente hizo gala de sus conocimientos de la historia de la izquierda argentina.

Mientras acomodaba unos tomates perita en unos frascos, para hacer salsa de pizza, Mujica habló de cómo se dedicó a estudiar el peronismo, un fenómeno que la izquierda uruguaya “vio mal y de manera tardía”.

Hablando de sus comienzos en el MLN-Tupamaros en la década de 1960, Mujica recordó los contactos con revolucionarios argentinos: “Cuando unos los rascaba un poco... eran peronistas. Eran devotos de Santa Evita. Y a nosotros eso nos pasaba. (...) Yo los respeto porque los entiendo. Pero no participo (de la devoción) porque no puedo dejar de ser uruguayo”.

Luego argumentó su política de acercar posiciones para superar la larga crisis de las pasteras que sufrió Vázquez: “Los vecinos a veces son más importantes que los familiares: es casi seguro que en un momento de necesidad urgente vas a precisar más a los vecinos que a aquel que está lejos”.

El remate de la entrevista fue tanto o más fuerte que el diálogo con Enciso porque calificó a Néstor Kirchner como “bastante baboso”:

“—¿Y si gana Vázquez, qué pasa con Argentina?

—Y Tabaré va a volver, yo creo que va a volver. No tengo dudas de que gana las elecciones. Él no tuvo problemas con Argentina, tuvo problemas con el Tuerto Kirchner, que era bastante baboso. Dios lo tenga en la gloria.

—Fue algo más personalista…

—Ah….los hombres cuando disputan quién es más hombre que el otro. Ahí perdemos la perspectiva de lo que le conviene a la gente.

—¿Entonces ayudó al acercamiento que estuviera Cristina como presidenta?

—Ayudó, sí. Kirchner era difícil. No es lo mismo. Uno de los aciertos del tipo fue la pelota que le dio a la gente más joven, el aparato que les ayudó a construir. Utilizando todos los resortes del gobierno, desde luego. Y eso sí es bien peronista. En Argentina eso camina, nadie lo discute. Acá sería el escándalo. Nosotros somos muy republicanos. El gran defecto de estas fórmulas semi-populistas es que indirectamente son medio cesaristas, termina quedando la corte y los que están alrededor de la corte. Y terminan generando una categoría poco republicana dentro de la sociedad. Se produce una nueva nobleza. Eso es lo más peligroso que tienen. Los hombres muy fuertes, más que peligrosos por ellos, son peligrosos por aquellos que los terminan rodeando”.

La “vieja” y el “tuerto”.

Mientras la cuidada edición de la revista “Lento” se preparaba para salir a la calle el sábado 6, Mujica tuvo tiempo, dos días antes, de “meter la pata” en el Club 12 de Octubre de Sarandí Grande (Florida). Como esa tarde tenía que participar en un foro en el edificio Mercosur con el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva y el ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, uno de los temas informales que surgió con el intendente Enciso, mientras soportaban la larga introducción para la firma del primer acuerdo entre la UTU y la Universidad Tecnológica (UTEC) fue la caliente situación regional a partir de la decisión de profundizar las relaciones con Brasil.

Como después de las pruebas de sonido los micrófonos quedaron abiertos, gracias a que los actos oficiales se transmiten por Internet, se pudo escuchar con nitidez parte del diálogo entre Mujica y Enciso.

En la versión a que accedieron al menos “El Observador” y Canal 10, acompañadas de imágenes que no coinciden con el audio, Mujica comenzó señalando que “para conseguir algo de Argentina hay que recostarse un poco a Brasil” y prosiguió “es como la vieja ley del péndulo”.

Enseguida comentó: “Esta vieja es peor que el tuerto” y a estos comentarios un interlocutor respondió por la afirmativa: “es peor sí”.

“El tuerto era más político, esta es terca”, agregó el presidente quien recibió como respuesta: “no sabe lo que está haciendo”.

Luego, el presidente recordó el regalo que Cristina Fernández le hizo al Papa Francisco cuando asumió. “A un Papa argentino, que vive 77 años ¿le va a explicar lo que es un mapa? Digo, ¿lo que es un mate y un termo?”.

Mientras almorzaba en el Club Deportivo Social Sarandí Grande, una funcionaria se acercó al presidente para informarle que sus comentarios estaban dando la vuelta al mundo. Mujica puso la mejor cara de póquer y antes de seguir la comida, mirando también al intendente comentó: “!Qué le hace una mancha más al tigre!”.

Luego dijo a “La República”: “No les voy a dar pelota ni voy a recorrer el mundo aclarando nada. Que inventen los bolazos que quieran”.

Pero no era un invento. Todos recordaron las palabras del ex presidente Jorge Batlle cuando dijo en 2002 “los argentinos son una manga de ladrones del primero al último” pensando que los micrófonos de la cadena de televisión estadounidense Bloomberg estaban apagados, algo por lo cual pasaron también el ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy y el estadounidense Barack Obama, entre otros.

Hasta ahora Mujica no había pedido disculpas. El viernes 5 estuvo reunido más de tres horas con el canciller Luis Almagro, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y el prosecretario Diego Cánepa analizando la situación y luego ordenó a su equipo de gobierno “total silencio”. Salvo referencias históricas a Argentina, a propósito de sus programas radiales por los 200 años de las Instrucciones del año XIII, él también se llamó a silencio, la forma que encontró para reconocer que había cometido un error. Ayer miércoles, durante un acto en el PIT-CNT, el presidente puso cara de pícaro y comentó: “No se si se puede seguir diciendo esas cosas”, cuando el presentador Tito Dangiolillo lo anunció, como siempre, como “el viejo Pepe”.

