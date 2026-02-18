Oscar 2026: las estrellas nominadas compartieron un almuerzo y hasta se tomaron una foto grupal

Todas las celebridades que aspiran a una estatuilla dorada se reunieron en el Hotel Beverly Hilton para conversar en plan camaradas antes de la ceremonia de premiación, que será el 15 de marzo
El nominado a Mejor director y Mejor guion adaptado por Una batalla tras otra Paul Thomas Anderson con Steven Spielberg, productor ejecutivo de la película nominada Hamnet.
El brasileño Wagner Moura, nominado a Mejor actor por El agente secreto, con Indiana Hawke y su padre, Ethan Hawke, también candidato a Mejor actor por Blue Moon.
La presidenta de la Academia Lynette Howell Taylor dio un discurso en el agasajo a los nominados.
Elle Fanning, nominada a Mejor actriz por Valor sentimental, en el Oscar Nominee Luncheon, celebrado en el International Ballroom del Hotel Beverly Hilton.
Stellan Skarsgård, nominado a Mejor actor secundario por Valor sentimental, junto a Ethan Hawke, candidato a Mejor actor por Blue Moon.
Steven Spielberg conversa con Leonardo DiCaprio, candidato a Mejor actor por Una batalla tras otra, y su padre, George DiCaprio, en el almuerzo de los nominados.
La directora Chloé Zhao, nominada al Oscar por Hamnet, con el CEO de la Academia Bill Kramer y el actor y guionista Oliver Laxe.
Los nominados Paul Thomas Anderson (Mejor director, Una batalla tras otra), Jack Fisk (Diseño de producción, Marty Supremo), Joachim Trier (Mejor director, Valor sentimental) y Adolpho Veloso (Mejor fotografía, Sueños de trenes) en el almuerzo de nominados.
El actor Lou Diamond Phillips junto al nominado a Mejor actor por Pecadores Michael B. Jordan y el candidato a Mejor actor de reparto por Una batalla tras otra Benicio del Toro.
Jessie Buckley, nominada a Mejor actriz por Hamnet, conversa con un invitado.
Los candidatos a Mejor actor y actriz Timothée Chalamet y Emma Stone en el Ballroom del Beverly Hilton durante el almuerzo de nominados.
El nominado a Mejor guion adaptado por Frankenstein Guillermo del Toro le toma una foto al protagonista de su película, Jacob Elordi, nominado a Mejor actor de reparto.