Galería presenta su espacio en Casadeco: el refugio de una periodista de estilo de vida

Diseñado por Foncho Martínez Brianza, este espacio, en la unidad 109 del edificio Angra, es el refugio de una periodista de estilo de vida que ha elegido radicarse en el exterior pero mantiene su lugar en el país, cerca de sus afectos, el hogar al cual volver siempre. Allí, ella se siente cómoda, es su pedacito de mundo. En él, puede habitar a sus anchas mientras sostiene la vida que lleva cuando está por otros lares. Con detalles que refieren a la calma, a su esencia, al descanso, así como también a la conexión con amigos, pero sin dejar de ser su espacio propio, el que disfruta estando sola.
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El tono rojizo elegido para paredes y techos es el rulo de chocolate, de Inca, y alude a un espacio de introspección y creación.
Foncho Martínez Brianza
Adrián Echeverriaga
Luminaria de Faro Barcelona y Lyte, mesa de Walnut, florero de Gonzalo Guigou, estantería de Ratona, cuadro Libertad de wwwpoly.
Adrián Echeverriaga
Con la firme convicción de eludir la tendencia hacia lo lavado y lo impersonal, Foncho se apoyó en los colores fuertes, en una buena oportunidad para demostrar que también se pueden usar en espacios reducidos. La paleta no está siempre saturada, porque también hay lugar para los pasteles.
Alfombra de Assif Rugs, ropa de cama de Upa Quiero, cama de Gentío, lámpara de Estudio del Espacio, cuadro de Ceciro, lámpara de Faro Barcelona y Lyte.
Adrián Echeverriaga
Cortinas de Encantada, silla de Mobilart, escritorio de BoConcept, lámpara de Faro Barcelona y Lyte, latas de Upa Quiero.
Adrián Echeverriaga
Alfombra de Walnut, cuadro de Mariel Garbarino, butaca y piel de BoConcept.
Adrián Echeverriaga
El objetivo está puesto en crear espacios que den ganas de quedarse. El interiorismo entonces se va definiendo en capas, pues en una segunda mirada se descubren detalles que pasaron inadvertidos en la primera instancia, a través de guiños ocultos.
Cuadro de Noel de León, florero de Gentío, mueble de Soho y lámpara de Lyte.
Adrián Echeverriaga
Este planteo lleva a que el recorrido visual se vaya deteniendo en diferentes aspectos. El resultado es un espacio con doble invitación: a habitarlo y a contemplarlo.
Foncho Martínez Brianza
Lucila Castillo
Es diseñador industrial volcado hacia el interiorismo. En 2017 cofundó Estudio Tosca junto con Cecilia Casafúa. Más tarde creó LOX, una línea de luminarias elaboradas a partir del upcycling de piedras preciosas. Hoy lleva adelante Gentío, una tienda de objetos vintage en la calle Tristán Narvaja que abre solo los domingos.
Agradecimientos
Sustrato (jardinería de interior), Soho (muebles, decoración y bazar), Walnut (muebles y accesorios de decoración), Lyte (luminarias), Faro Barcelona (iluminación), Ratona (muebles), JetsonsLab (muebles), Yuyos Ilustrados (láminas e ilustraciones de autor), Upa Quiero (textiles y decoración), Mariel Garbarino (arte), Mobilart (muebles y equipamiento), BoConcept (muebles), Gentío (muebles y diseño vintage), Assif Rugs (alfombras), Estudio del Espacio (esculturas y otras piezas de arte), wwwpoly (ilustraciones y láminas de autor), Pía Alive (arte y diseño), Ceciro (arte), Gustavo Tabares (arte), El Kiosko de Mar (cuadros ilustrados), Noel de León (pinturas), Monstruo (arte), Cosita Guaranga (piezas de cerámica), Cerámica Sónica y Gonza Guigou (diseño).