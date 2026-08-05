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Apto Galeria Casadeco
Especial interiorismo

Galería presenta su espacio en Casadeco: el refugio de una periodista de estilo de vida

El diseño del apartamento estuvo a cargo de Foncho Martínez Brianza, y se podrá visitar del 7 al 22 de agosto en el edificio Angra

AUTOR Adrián Echeverriaga
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Búsqueda | Federica Chiarino Vanrell
Por Federica Chiarino Vanrell

Diseñado por Foncho Martínez Brianza, este espacio, en la unidad 109 del edificio Angra, es el refugio de una periodista de estilo de vida que ha elegido radicarse en el exterior pero mantiene su lugar en el país, cerca de sus afectos, el hogar al cual volver siempre. Allí, ella se siente cómoda, es su pedacito de mundo. En él, puede habitar a sus anchas mientras sostiene la vida que lleva cuando está por otros lares. Con detalles que refieren a la calma, a su esencia, al descanso, así como también a la conexión con amigos, pero sin dejar de ser su espacio propio, el que disfruta estando sola.

El tono rojizo elegido para paredes y techos es el rulo de chocolate, de Inca, y alude a un espacio de introspección y creación.

El tono rojizo elegido para paredes y techos es el rulo de chocolate, de Inca, y alude a un espacio de introspección y creación.

Luminaria de Faro Barcelona y Lyte, mesa de Walnut, florero de Gonzalo Guigou, estantería de Ratona, cuadro Libertad de wwwpoly.

Luminaria de Faro Barcelona y Lyte, mesa de Walnut, florero de Gonzalo Guigou, estantería de Ratona, cuadro Libertad de wwwpoly.

Con la firme convicción de eludir la tendencia hacia lo lavado y lo impersonal, Foncho se apoyó en los colores fuertes, en una buena oportunidad para demostrar que también se pueden usar en espacios reducidos. La paleta no está siempre saturada, porque también hay lugar para los pasteles.

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Alfombra de Assif Rugs, ropa de cama de Upa Quiero, cama de Gentío, lámpara de Estudio del Espacio, cuadro de Ceciro, lámpara de Faro Barcelona y Lyte.

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Cortinas de Encantada, silla de Mobilart, escritorio de BoConcept, lámpara de Faro Barcelona y Lyte, latas de Upa Quiero.

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Alfombra de Walnut, cuadro de Mariel Garbarino, butaca y piel de BoConcept.

Alfombra de Walnut, cuadro de Mariel Garbarino, butaca y piel de BoConcept.

El objetivo está puesto en crear espacios que den ganas de quedarse. El interiorismo entonces se va definiendo en capas, pues en una segunda mirada se descubren detalles que pasaron inadvertidos en la primera instancia, a través de guiños ocultos.

Cuadro de Noel de León, florero de Gentío, mueble de Soho y lámpara de Lyte.

Cuadro de Noel de León, florero de Gentío, mueble de Soho y lámpara de Lyte.

Este planteo lleva a que el recorrido visual se vaya deteniendo en diferentes aspectos. El resultado es un espacio con doble invitación: a habitarlo y a contemplarlo.

Foncho Martínez Brianza

Es diseñador industrial volcado hacia el interiorismo. En 2017 cofundó Estudio Tosca junto con Cecilia Casafúa. Más tarde creó LOX, una línea de luminarias elaboradas a partir del upcycling de piedras preciosas. Hoy lleva adelante Gentío, una tienda de objetos vintage en la calle Tristán Narvaja que abre solo los domingos.

Agradecimientos

Sustrato (jardinería de interior), Soho (muebles, decoración y bazar), Walnut (muebles y accesorios de decoración), Lyte (luminarias), Faro Barcelona (iluminación), Ratona (muebles), JetsonsLab (muebles), Yuyos Ilustrados (láminas e ilustraciones de autor), Upa Quiero (textiles y decoración), Mariel Garbarino (arte), Mobilart (muebles y equipamiento), BoConcept (muebles), Gentío (muebles y diseño vintage), Assif Rugs (alfombras), Estudio del Espacio (esculturas y otras piezas de arte), wwwpoly (ilustraciones y láminas de autor), Pía Alive (arte y diseño), Ceciro (arte), Gustavo Tabares (arte), El Kiosko de Mar (cuadros ilustrados), Noel de León (pinturas), Monstruo (arte), Cosita Guaranga (piezas de cerámica), Cerámica Sónica y Gonza Guigou (diseño).

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