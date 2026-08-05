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La selección de mobiliario, iluminación y&nbsp;accesorios realizada por Estudio Leve combina materiales nobles, como&nbsp;madera, lino, cuero y fibras naturales, para crear&nbsp;ambientes sofisticados, acogedores y auténticos.
Especial interiorismo

Tres apartamentos: tres maneras de habitar

Tres unidades intervenidas por distintos interioristas y arquitectos para el Open House de Casadeco en el edificio Angra, que se podrá visitar del 7 al 22 de agosto

La selección de mobiliario, iluminación y accesorios realizada por Estudio Leve combina materiales nobles, como madera, lino, cuero y fibras naturales, para crear ambientes sofisticados, acogedores y auténticos.

 AUTOR Adrián Echeverriaga
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Búsqueda | Federica Chiarino Vanrell
Por Federica Chiarino Vanrell

Refugio contemporáneo

Estudio Leve realizó la ambientación de la unidad 414 del edificio Angra como un apartamento pensado para una pareja con una hija que elige dejar el Centro de Montevideo para comenzar una nueva etapa en un entorno más tranquilo y conectado con la naturaleza. El proyecto, a cargo de las arquitectas María Helena García y Eliana Correa, busca transmitir una forma de habitar donde el diseño acompaña el bienestar cotidiano, priorizando la calidez, la funcionalidad y la relación permanente entre el interior y el paisaje.

La conexión con la naturaleza es un elemento central en este apartamento, pensado para una pareja con una hija que busca un entorno más tranquilo para vivir.

La conexión con la naturaleza es un elemento central en este apartamento, pensado para una pareja con una hija que busca un entorno más tranquilo para vivir.

Lámpara y mesa auxiliar de madera de Soho Deco.

Lámpara y mesa auxiliar de madera de Soho Deco.

A la mesada de color verde suave la acompañan un espejo de Movelart y accesorios de Jobe.uy.

A la mesada de color verde suave la acompañan un espejo de Movelart y accesorios de Jobe.uy.

El concepto se inspira en el recorrido del centro hacia las afueras, con el círculo como figura geométrica predominante: una forma que simboliza movimiento, continuidad, encuentro y una nueva manera de vivir. Este lenguaje se complementa con la incorporación de molduras clásicas reinterpretadas en clave contemporánea, que aportan profundidad, elegancia y un vínculo sutil con la arquitectura tradicional.

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Butaca de Colección Sur, estantería de FMB Diseño y Deco, cuadro de Decopiq, lámpara de Watts y accesorios de Walnut.

Butaca de Colección Sur, estantería de FMB Diseño y Deco, cuadro de Decopiq, lámpara de Watts y accesorios de Walnut.

Estética atemporal, tonos neutros, cálidos, tierra y verdes suaves. Cada decisión busca que quienes recorran la muestra puedan imaginar este apartamento como un hogar real: luminoso, sereno y pensado para disfrutar de una nueva forma de habitar.

Reflejos de una vida extraordinaria

“Hay hogares que trascienden su función para convertirse en el reflejo de una vida”. En esa frase se inspiraron Marcela Michelena y Camila Ltaif, del estudio de interiorismo Mistura Design, para montar la unidad 015 del edificio Angra. Es el hogar de un hombre cosmopolita y viajero que encontró en distintas ciudades, culturas y destinos la inspiración para diseñar su apartamento. En este hogar, el lujo no es una ostentación, sino una colección de momentos, recuerdos y experiencias que dan sentido a la vida de quien lo habita.

La madera envolvente, la piedra clara y la luz lineal refuerzan una sensación de lujo sobrio y cálido.

La madera envolvente, la piedra clara y la luz lineal refuerzan una sensación de lujo sobrio y cálido.

Las diseñadoras de Mistura no dejaron ningún detalle librado al azar: cada mueble, cada pieza decorativa y cada objeto se pensaron cuidadosamente para aportar al espacio.

Las diseñadoras de Mistura no dejaron ningún detalle librado al azar: cada mueble, cada pieza decorativa y cada objeto se pensaron cuidadosamente para aportar al espacio.

Las piezas decorativas evocan distintas culturas y orígenes, casi como recuerdos de viajes y travesías por el mundo.

Las piezas decorativas evocan distintas culturas y orígenes, casi como recuerdos de viajes y travesías por el mundo.

El living comedor se presenta como una escena para compartir. Reúne piezas de arte, textiles y luz natural en un ambiente pensado para la conversación y la contemplación. La cocina se integra a la experiencia social, con una isla que articula el uso cotidiano y la reunión. El límite entre cocinar, recibir y habitar se vuelve difuso.

El baño social se concibe como una experiencia íntima y sensorial, que invita a detenerse y apreciar los detalles. La combinación de materiales nobles y acentos clásicos aporta carácter y sofisticación, y transforma un espacio funcional en un momento de descubrimiento dentro del recorrido del hogar.

El dormitorio ofrece calma frente al horizonte. Es un refugio sereno. Los tonos cálidos, las texturas naturales y la luz suave construyen una atmósfera de relax y contemplación, acompañada por la presencia constante del paisaje exterior.

El escritorio se plantea como un espacio de pausa, reflexión e inspiración. La intervención incorpora arte local y referencias a la identidad uruguaya, para establecer un diálogo entre las experiencias acumuladas en el mundo y el lugar al que se pertenece.

Disfrutar con calma

Ileana Beramendi y Valeria Teri pensaron la unidad 113 como la casa de una pareja que inicia una nueva etapa. Desde el momento en el que sus hijos se independizan, la casa deja de organizarse en función de las necesidades de una familia numerosa y comienza a responder, por fin, a los deseos de los padres.

La riqueza visual se completa mediante la superposición de texturas, géneros nobles y materiales cuidadosamente seleccionados, que aportan sofisticación sin perder calidez.

La riqueza visual se completa mediante la superposición de texturas, géneros nobles y materiales cuidadosamente seleccionados, que aportan sofisticación sin perder calidez.

La búsqueda de las interioristas fue clara: un hogar que ofreciera la comodidad y la seguridad de un apartamento, con el bajo mantenimiento que esta tipología permite, sin renunciar al entorno. La cercanía a su barrio de toda la vida, el verde y las vistas al lago fueron el punto de partida para diseñar espacios pensados para vivir con calma.

Muebles y decoración de Incasa Deco, Sophie, Le Souk, El Galpón Imports y DeArcos.

Muebles y decoración de Incasa Deco, Sophie, Le Souk, El Galpón Imports y DeArcos.

Cada ambiente fue concebido con una identidad propia, acompañando los distintos momentos de la vida cotidiana: una cocina cómoda y alegre, un living preparado para recibir familia, un espacio de home office que invita a trabajar con tranquilidad y rincones destinados al descanso y al disfrute.

Alfombra de Assif Rugs, espejo de Soho; consola y puff de DeArcos y luminaria de Darko Lighting.

Alfombra de Assif Rugs, espejo de Soho; consola y puff de DeArcos y luminaria de Darko Lighting.

El color fue el gran protagonista del proyecto. Se utilizó como un recurso para aportar personalidad, profundidad y emoción a cada ambiente, en un equilibrio con sectores de tonos neutros que permiten respirar y generan una composición armónica.

La mesa de luz del dormitorio es de La Esteña, y la luminaria de Watt.

La mesa de luz del dormitorio es de La Esteña, y la luminaria de Watt.

Más que seguir una tendencia, Beramendi y Teri buscaron construir un hogar con carácter, donde cada elección hablara de quienes viven allí. Un espacio elegante, luminoso y personal pensado para acompañar una nueva forma de habitar: más pausada, más libre y, sobre todo, más disfrutable.

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