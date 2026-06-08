Modo diseño: una nueva pantalla para impulsar la creatividad uruguaya
El programa, que toma la posta de Diseñarte TV, amplía su propuesta para abordar el universo de las industrias creativas desde múltiples perspectivas, combinando talento uruguayo, innovación y experiencias internacionales
El conocido programa Diseñarte TV evolucionó para transformarse en Modo diseño, una propuesta que mantiene intacto su propósito original: visibilizar el talento uruguayo, a sus creadores y el valor de las industrias creativas como motor cultural y productivo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Con una mirada renovada, el ciclo aborda contenidos vinculados al diseño, la moda, la arquitectura, las artes visuales, la artesanía, la innovación, la gastronomía, el emprendedurismo y la cultura, e incorpora además experiencias y referentes internacionales que permiten enriquecer el diálogo creativo y desarrollar nuevas perspectivas.
La presentación se realizó en Casa Artesia, en un encuentro que reunió a referentes del diseño, la cultura, la academia, empresas y medios de comunicación. La anfitriona de la presentación fue Gina Vargas, creadora de Artesia, quien además tendrá una participación especial dentro del programa a través de una columna dedicada a explorar el trabajo de artesanos de distintas partes del mundo, poniendo en valor los oficios, las raíces culturales, los materiales y el trabajo hecho a mano como expresión de identidad. Además estuvo el director de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), Leandro Gómez, en representación de dicha institución, que acompaña esta iniciativa y será sede de las grabaciones de la nueva temporada.
A lo largo del ciclo participarán especialistas y referentes invitados en áreas como moda, tendencias, comunicación digital, creatividad, desarrollo de marca y emprendedurismo, que acercarán herramientas, experiencias e inspiración para quienes forman parte del ecosistema creativo. Entre ellos se encuentran Caro Carrara, Paula Melgar, Gabriela Espasandin y otros profesionales que aportarán su mirada y experiencia en cada edición.
La conducción de Modo diseño está a cargo de Claudia Calace, con producción creativa de Dios las Cría SAS y producción técnica de Juice, además del apoyo de la UCU. El programa se estrenó el 7 de junio y se emite todos los domingos a las 9.30 horas por la pantalla de Canal 4.