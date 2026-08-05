La diferencia está en los detalles: piezas que transforman cualquier espacio

En tiempos de homogeneidad y filtros de inteligencia artificial, la riqueza de los espacios radica en los detalles que lo componen. Elegir piezas únicas, realizadas en materiales nobles, preferentemente por humanos y, por qué no, recicladas, dota a cualquier ambiente de carácter y estilo. Elementos con historia que hablan de quienes habitan ese hogar hacen la diferencia.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.