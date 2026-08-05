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La diferencia está en los detalles: piezas que transforman cualquier espacio

Ante la estandarización del diseño, las piezas únicas, artesanales y de materiales nobles vuelven a dar personalidad a los hogares

Guia objetos
Búsqueda | Guillermina Servian
Búsqueda | Sofía Miranda Montero
Por Guillermina Servian y Sofía Miranda Montero

En tiempos de homogeneidad y filtros de inteligencia artificial, la riqueza de los espacios radica en los detalles que lo componen. Elegir piezas únicas, realizadas en materiales nobles, preferentemente por humanos y, por qué no, recicladas, dota a cualquier ambiente de carácter y estilo. Elementos con historia que hablan de quienes habitan ese hogar hacen la diferencia.

Lámpara de mesa verde musgo

Lámpara de mesa verde musgo

TELMA ESTUDIO

$ 1.690

Set de taza y plato esmaltado

Set de taza y plato esmaltado

CABANA

$ 742

Jarrón de vidrio soplado azul y verde

Jarrón de vidrio soplado azul y verde

DOS ORILLAS

$ 2.100

Luminaria de techo de vidrio naranja

Luminaria de techo de vidrio naranja

LUM HAUS

$ 8.990

Florero de vidrio moteado

Florero de vidrio moteado

LA ESTEÑA

US$ 60

Elda chair diseñada por Joe Colombo

Elda chair diseñada por Joe Colombo

MAD FOR MODERN

Lámpara de mesa en cristal soplado

Lámpara de mesa en cristal soplado

LYTE

Cuadro escudo uruguayo

Cuadro escudo uruguayo

LA ESTEÑA

US$ 320

Escultura de Venus

Escultura de Venus

MANOS DEL URUGUAY

$ 4.590

Silla de aluminio y acrílico

Silla de aluminio y acrílico

WALNUT

US$ 200

Mesa auxiliar en metal

Mesa auxiliar en metal

ZARA HOME

$ 6.990

Candelabro pintado a mano

Candelabro pintado a mano

MARTINIKA

US$ 27

Set de 12 velas de parafina

Set de 12 velas de parafina

SENTIDO JOSÉ IGNACIO

US$ 30

Mesa cúbica en acrílico azul

Mesa cúbica en acrílico azul

MUTA STUDIO

US$ 340

Mesa lateral E1027

Mesa lateral E1027

PROYECTO FORMA

$ 7.490

Lámpara en acrílico

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ESTUDIO DEL ESPACIO

US$ 1.200

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